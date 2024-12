Bộ Công an triệt phá đường dây lập khống hồ sơ, chiếm đoạt tiền từ các tổ chức tín dụng

Ngày 28/12, tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Triển khai công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phát hiện, đấu tranh với đường dây tội phạm lợi dụng một số người dân có trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế khó khăn để lấy thông tin cá nhân, lập các hồ sơ vay vốn khống, thông đồng móc ngoặc với chuyên viên các tổ chức tín dụng để chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng, có những người dân không được sử dụng số tiền vay nhưng phải gánh đứng tên khoản nợ.

Nhóm bị khởi tố về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 26/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 đối tượng, gồm: Bùi Đình Trọng, Nguyễn Văn Lập, Lê Nguyên Chất, Lê Nguyễn Quốc Thành, Lê Nhựt Thuỷ, Ngô So Ny, Ngô Tường Phi, Phạm Bách Tùng, Phạm Dương Ngọc Nhã, Phạm Quốc Trường, Trần Hoàng Khang, Trần Thanh Tuấn, Lưu Thị Ngọc Thắm cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiềm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật, thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng có liên quan và xác minh, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.