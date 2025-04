Bộ Công an xây dựng 700 căn nhà cho người nghèo ở Bạc Liêu

Tham dự buổi lễ, phía tỉnh Bạc Liêu có ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh; đại tá Hồ Việt Triều - Giám đốc Công an tỉnh…

Đoàn công tác Bộ Công an có đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thực hiện nghi thức trao nhà cho người nghèo. Ảnh: An An

Qua rà soát thống kê, tỉnh Bạc Liêu hiện còn 3.886 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,71% và 6.911 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3,04%. Theo thống kê, có khoảng 1.758 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát cần được quan tâm hỗ trợ xây dựng, trong khi nguồn lực tại chỗ của tỉnh còn rất nhiều khó khăn.

Đầu năm 2025, Bộ Công an chủ trương đồng hành, hỗ trợ cùng tỉnh Bạc Liêu xây dựng 700 căn nhà tặng hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 35 tỷ đồng. Để triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng nhà cho các hộ dân, Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức họp trực tuyến với Công an tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng để thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ Bộ Công an, tỉnh Bạc Liêu cũng đối ứng 7 tỷ đồng để đảm bảo đồng bộ mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn nhà.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, cùng đại diện Công an tỉnh Bạc Liêu trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho người nghèo tại Bạc Liêu. Ảnh: An An

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong những năm vừa qua, Bộ Công an đã chủ trì vận động và phối hợp với các địa phương xây dựng gần 20.000 ngôi nhà, nhiều điểm trường và trường học với kinh phí gần 1.000 tỷ đồng.

Riêng năm 2024, Bộ Công an đã huy động nguồn lực để xây dựng, cải tạo, sửa chữa hơn 3.000 căn nhà, với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã huy động toàn lực lượng quyên góp ủng hộ 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa bàn 2 tỉnh Cao Bằng, Gia Lai theo chương trình của Chính phủ, và đang rất tích cực triển khai huy động nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ xóa hàng nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số tại một số địa phương trên toàn quốc…

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Trần Văn Út - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cũng như mạnh thường quân đã quan tâm vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Dịp này, 40 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được Bộ Công an và tỉnh Bạc Liêu trao tặng quà, đồng thời được thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí.