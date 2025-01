Bộ trưởng Bộ Công an giao nhân sự phụ trách Công an tỉnh Bắc Giang

Ngày 21/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng Bộ Công an giao Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh Bắc Giang từ ngày 20/1/2025 cho đến khi có kiện toàn được chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh Bắc Giang. Ảnh Công an Bắc Giang

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trước đó là Đại tá Nguyễn Quốc Toản, ngày 20/1, ông đã nhận quyết định đến công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Đại tá Đỗ Đức Trịnh sinh năm 1978 (47 tuổi), ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang vào tháng 7/2021. Trước đó, ông là Trưởng phòng tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Bắc Giang).

Đại tá Đỗ Đức Trịnh tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2001. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức danh: Trợ lý; Đội trưởng; Phó Trưởng Công an huyện Lục Nam; Trưởng Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang).