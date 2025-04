Bạn đọc

Sự cố vỡ đường ống khi thi công dự án 500 tỷ ở Nghệ An khiến 2.810 hộ dân ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An không có nước sạch để dùng suốt nhiều ngày. Địa phương đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An di dời đường ống ra khỏi phạm vi dự án.