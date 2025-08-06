Thứ tư, ngày 06/08/2025 07:06 GMT+7

Cận cảnh những khu "đất vàng" Đà Nẵng quy hoạch làm Trung tâm tài chính quốc tế

Viết Niệm Thứ tư, ngày 06/08/2025 07:06 GMT+7
Đà Nẵng đã quy hoạch 5 khu đất "vàng", đều là các vị trí đắc địa tại thành phố để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó có khu đất gần bãi biển Mỹ Khê.
Đầu não Trung tâm tài chính quốc tế ở Đà Nẵng dự kiến ở gần bãi biển Mỹ Khê

UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã quy hoạch, bố trí quỹ đất để hình thành một số khu vực phục vụ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế đảm bảo các yêu cầu về vị trí thuận lợi, nằm ngay trung tâm thành phố, kết nối sân bay quốc tế Đà Nẵng và các điều kiện về viễn thông, dịch vụ phụ trợ.
Đặc biệt là tính sẵn sàng về tình trạng pháp lý, có thể sớm triển khai để thu hút nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư cung cấp dịch vụ tài chính khác và đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế
Khu lõi trung tâm tài chính sẽ có diện tích 6,17 ha nằm tại các lô đất A12, A13, A14, A15 trên đường Võ Văn Kiệt và lô đất giáp Võ Nguyên Giáp và Võ Văn Kiệt. Trong đó các lô A12, A13, A14, A15 sẽ hình thành khu phức hợp văn phòng, thương mại, chung cư cao cấp đảm bảo điều kiện sinh hoạt và làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bên cạnh đó là khu đất 4 mặt tiền Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt - Hà Chương - Hồ Nghinh, ngay mặt biển Mỹ Khê dự kiến đặt cơ quan đầu não của Trung tâm tài chính Đà Nẵng.
Lô đất này sẽ được thiết kế chức năng hỗn hợp để hình thành một điểm nhấn kiến trúc mang tính biểu tượng, cho trung tâm tài chính; đồng thời, cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng, hội nghị, giải trí, tiện ích chất lượng cao cho các nhà đầu tư và khách du lịch đến Đà Nẵng sống, làm việc, giao lưu.
Nơi này đang được sử dụng làm bãi đỗ xe tạm cho các xe khách du lịch.
Khu trung tâm công nghệ tài chính được bố trí ở khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước thuộc phường Hải Châu (mới), diện tích 9,7 ha, gần Công viên phần mềm số 2.
Đây là khu công nghệ thông tin tập trung đã được Thủ tướng công nhận, gồm 3 khối công trình, đã đưa vào sử dụng một khối trong tháng 1/2025.
Dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng khối tòa nhà 22 tầng tại Khu công viên phần mềm số 2 với diện tích sàn xây dựng hơn 27.000 m2 để đáp ứng ngay nhu cầu hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế gắn với chức năng thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số…
Trong giai đoạn 2027 - 2030, Đà Nẵng sẽ xây dựng khu phố tài chính An Đồn tại phường An Hải (mới), với diện tích khoảng 62 ha.
Tại đây sẽ phát triển các cụm tòa nhà hỗn hợp có thể được sử dụng làm khu văn phòng bố trí văn phòng quản lý cấp khu vực của các công ty đa quốc gia, ngân hàng, công ty tài chính, các công ty dịch vụ thuê ngoài (BPO) cho hoạt động tài chính và các khu thương mại và giải trí ở các tầng thấp hơn.
Khu vực lấn biển vịnh Đà Nẵng. Dự án có quy mô khoảng 1.500 ha với nhiều đặc thù là các hòn đảo nhân tạo, lấn biển, tạo ra thêm khoảng 48 km đường biển mới để hình thành một đô thị mới với các chức năng của khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế gắn với dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, mua sắm đẳng cấp…
Phối cảnh Khu lõi thuộc IFC tại TP. Đà Nẵng. Ảnh: Chủ đầu tư
