Đề xuất dự án kinh doanh casino phải có tổng mức đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD
Theo đề xuất của Bộ Tài chính, một trong những điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án casino là cần có vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD.
Theo UBND TP. Huế, việc người dân tiếp cận gói tín dụng nhà ở xã hội 145.000 tỷ đồng còn khó khăn do lãi vay còn cao, thủ tục phức tạp...
Nga muốn thành lập mười sư đoàn mới vào cuối năm nay, do đó Ukraine không còn lựa chọn nào khác là tiếp tục huy động quân sự ở Ukraine - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky tuyên bố.
Theo Bộ Xây dựng, nữ giới là một trong 5 đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội. Trong đó, nữ giới là thứ tự ưu tiên số 5 trong danh sách 5 nhóm đối tượng được ưu tiên.
Ngày 05/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết ngay chỗ ở tạm cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại hoàn toàn và phải di dời khẩn cấp do thiên tai; đồng thời, bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà hoặc buộc phải di dời khẩn cấp, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9 năm 2025.
Từ mô hình nuôi chồn hương, nhiều hộ dân ở Quảng Trị đã không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Một hướng đi mới, hiệu quả, đang dần thay đổi diện mạo vùng đất khó.
Hơn 24 nhóm nhiệm vụ về đất đai sẽ được giao cho cấp xã từ ngày 1/7/2025, bao gồm: lập quy hoạch, cưỡng chế, cấp sổ đỏ, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm. Theo quy định mới, Chủ tịch UBND xã cũng được trao thêm quyền định giá đất, tổ chức cưỡng chế.
Đau loét vùng miệng chủ quan không đi khám, người đàn ông mắc ung thư lưỡi giai đoạn muộn, phải cắt bỏ toàn bộ lưỡi và sàn miệng.
Trên cánh đồng trồng dứa xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) bà con đang khẩn trương thu hoạch quả dứa chính vụ đầu tiên. Ai cũng phấn khởi bởi những thành quả lao động vất vả, cực nhọc giữa cánh đồng nắng nóng nay đã cho “quả ngọt”, đem lại nhiều triển vọng về phát triển kinh tế.
Từ ngày 1/7/2025, xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên mới (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hưng Yên với tỉnh Thái Bình, Thần Khê là một xã thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Bắc Sơn, Đông Đô, Tây Đô và Chi Lăng. Với diện tích hơn 20 km², dân số gần 30.000 người sinh sống tại 25 thôn, xã Thần Khê trở thành một đơn vị hành chính có quy mô lớn, giàu tiềm năng và đầy triển vọng.
Các nhà tài trợ phương Tây đang biến Ukraine thành một “thuộc địa bị tước quyền”, theo lời cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko
SHB Đà Nẵng đã cân nhắc nghiêm túc tới việc nhập tịch cho Gustavo Santos. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, trung vệ người Brazil cao 1m95 này hoàn toàn có thể trở thành một sự bổ sung chất lượng cho ĐT Việt Nam trong tương lai.
Chồng tẩm xăng thiêu vợ làm cả hai bị thương nặng; TikToker Phạm Thoại bị xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật; nhóm mặc áo xe ôm công nghệ hỗn chiến kinh hoàng trên đường... là những tin nóng 24 giờ qua.
Giống bò H'Mông ở tỉnh Tuyên Quang (gồm cả tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang cũ) có chất lượng thịt ngon, sở hữu sức đề kháng cao, khả năng chống chịu tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và dịch bệnh. Ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa làm việc với chuyên gia Hàn Quốc để nghiên cứu bảo tồn, nhân giống bò quý này.
Thuần nông, nghèo, chẳng mấy danh tiếng, nhưng làng Ném Thượng bình dị (nay là khu Thượng, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) đã trải bao vui buồn, sướng khổ, bao đổi thay cùng đất nước.
Xã Phú Hòa được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của các xã Phú Lợi, Phú Hòa (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cũ) và xã Phú Điền (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cũ), với diện tích tự nhiên hơn 61km2, quy mô dân số hơn 36,7 ngàn người.
Từ việc tập hợp những hộ sản xuất nhỏ lẻ, HTX rau củ quả an toàn Ninh Thái (xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tập thể, cung cấp hàng nghìn tấn rau củ đạt chuẩn VietGAP mỗi năm với doanh thu hàng chục tỷ đồng. Để nâng cao hơn nữa chất lượng và giá trị sản phẩm, HTX đang thử nghiệm các chế phẩm sinh học, tiến tới nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.
Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; các xã, phường tăng cường công tác quản lý động vật nuôi có nguồn gốc tự nhiên, sau sự việc cá sấu sổng chuồng ra môi trường tự nhiên ở xã Khánh Bình.
Vấn đề đặt ra là chủ nhân của những ngôi mộ cổ này là ai? Niên đại các ngôi mộ dưới chân núi Pù Mé, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã) thuộc thời kỳ nào thì chưa có công trình nghiên cứu làm rõ. Nhiều ý kiến cho rằng, đây chính là mộ của những nghĩa quân Lam Sơn tử trận, nhưng mới chỉ là những suy luận và phỏng đoán.
Tình trạng nuôi trồng thủy sản (NTTS) tự phát, tràn lan trên vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà) đã để lại nhiều hệ lụy, không chỉ lấn chiếm các công trình hàng hải mà còn xâm phạm vùng nước cấm trên vịnh.
Theo chuyên gia, Rằm tháng 6 nhuận là ngày đặc biệt, chỉ xuất hiện 11 năm một lần. Các gia chủ nên lưu ý điều dưới đây trong việc thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành.
Câu chuyện đã trôi qua, vấn đề của con tôi đã được giải quyết nhưng tôi vẫn cứ nhớ mãi.
Trong tiểu thuyết “Ma Thổi Đèn” của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng có một chương viết về nước Điền và vua Điền, cụ thể là chương “Trùng Cốc Vân Nam”. Ở đó, nước Điền và vua Điền hiện lên với những chi tiết rùng rợn, nhưng thực tế lịch sử thì như thế nào?
Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu là nghịch đồ của chưởng môn phái Tiêu Dao Vô Nhai Tử. Hắn lập kế giết thầy, phản bội sư môn, bản tính tàn bạo. Đinh Xuân Thu thậm chí còn ép các đệ tử phải đối đầu, ám hại lẫn nhau. Về sau, Đinh Xuân Thu bị Hư Trúc đánh bại và sống phần đời còn lại ở Thiếu Lâm tự.
Cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine ngày càng căng thẳng, khi cả hai bên liên tiếp đưa ra tuyên bố gây chấn động về tổn thất của đối phương. Giữa lúc chiến sự dồn dập, triển vọng đàm phán hòa bình tiếp tục mờ mịt, theo Shafaq News.
Chiều 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tổ chức phiên họp chuyên đề dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo.
Đoạn clip ghi lại cảnh gió lốc kinh hãi vừa xảy ra tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, Nghệ An. Đây là nơi bị tàn phá nặng nề trong trận lũ lịch sử.
Chiều ngày 5/8, tỉnh Lạng Sơn tổ chức tuyên dương và trao thưởng cho các huấn luyện viên và vận động viên đã đạt được những thành tích ấn tượng tại các giải đấu quốc tế, khu vực và đội bóng đá U11 của tỉnh.
Năm tháng rèn luyện tại Tây Ban Nha giúp tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn (19 tuổi) trưởng thành. Anh luôn chờ ngày có quốc tịch Việt Nam để được cống hiến cho quê hương.
Theo tiến sĩ Nguyễn Việt, làm những bộ phim về lịch sử, việc tranh cãi là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên các bạn trẻ hãy mạnh dạn làm, bởi luôn có sự đồng hành của chuyên gia khảo cổ, chuyên gia lịch sử, văn hóa.