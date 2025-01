Cận Tết, CSGT Huế xử lý hàng trăm tài xế vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ

Ngày 22/1, Phòng CSGT, Công an thành phố Huế cho biết, thực hiện đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng thuộc đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A và tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan.

Lực lượng Trạm CSGT Phú Lộc, thuộc Phòng CSGT, Công an thành phố Huế kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: Trần Hồng.

Trạm CSGT Phú Lộc, thuộc Phòng CSGT, Công an thành phố Huế đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là tuyến quốc lộ 1A và tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Trạm CSGT Phú Lộc tổ chức tuần tra khép kín 24/24h, tập trung xử lý đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như: Chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma tuý, chở quá tải trọng, vi phạm quy định về tránh vượt, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi sai phần đường, làn đường...

Lực lượng Trạm CSGT Phú Lộc, thuộc Phòng CSGT, Công an thành phố Huế đã xử lý hàng trăm tài xế ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vượt sai quy định... Ảnh: Trần Hồng.

Trong đợt ra quân cao điểm, Trạm CSGT Phú Lộc đã phát hiện, xử lý hơn 900 trường hợp tài xế vi phạm, trong đó hơn 530 ô tô, gần 400 mô tô. Vi phạm chủ yếu của các tài xế này là chạy quá tốc độ, vượt sai quy định, vi phạm về nồng độ cồn…

Để bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các ngày lễ hội đầu xuân 2025, Phòng CSGT, Công an thành phố Huế khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc, quy định của Luật Giao thông đường bộ, không phóng nhanh, vượt ẩu, tuân thủ quy định về tốc độ, tránh vượt sai quy định, đi đúng phần đường, làn đường, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện...