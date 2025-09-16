Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Căng thẳng "cứu" chân cho thiếu niên 15 tuổi bị tai nạn giao thông, cẳng chân gần đứt lìa

Diệu Linh Thứ ba, ngày 16/09/2025 07:40 GMT+7
Bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhập viện với cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi, phần chân đứt trắng bệch, không còn dấu hiệu tuần hoàn.
Tin từ Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ Khoa chấn thương chính hình của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một bệnh nhân 15 tuổi bị tai nạn giao thông.

Bệnh nhân là một nam sinh, nhập viện cấp cứu sau khi điều khiển xe máy với tốc độ cao và bị tai nạn. Một thanh sắt đẫm xuyên ngang qua cẳng chân khiến phần chi gần như bị đứt rời hoàn toàn.

Bệnh nhân vào viện giờ đầu sau tại nạn trong tình trạng vết thương sâu, dập nát phần mềm, chảy máu nhiều. Cẳng bàn chân gần đứt rời trắng nhợt, không có dấu hiệu mạch máu lưu thông.

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi- Ảnh 2.
5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi- Ảnh 2.Hình ảnh vết thương của bệnh nhân đưa vào viện cấp cứu. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Trường – Trưởng ê-kíp phẫu thuật, vết thương của bệnh nhân rất phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử, buộc phải cắt cụt và cháu sẽ mất chân vinh viễn.

5 giờ "cứu chân" căng thẳng

Khi tiến hành kiểm tra vết thương, các bác sĩ nhận thấy, đứt gần hoàn toàn cẳng chân chỉ còn lại xương chày và dính vạt da nhỏ mặt trong cẳng chân toàn bộ hệ thống mạch máu nuôi dưỡng cẳng chân đã bị dập nát và mất đoạn nghiêm trọng.

Bên trong vết thương chứa nhiều đất, cát và dị vật. Việc mất đoạn mạch máu khiến không thể thực hiện khâu nối mạch trực tiếp.

Sau khi đánh giá tổn thương, các bác sĩ quyết định sử dụng một đoạn tĩnh mạch hiển lấy từ chân lành của bệnh nhân, sau đó đảo chiều và ghép vào vị trí đoạn mạch bị tổn thương mất đoạn. Phương pháp này giúp tái lập lưu thông máu đến phần cẳng - bàn chân gần như đứt rời, tạo điều kiện cho phục hồi chức năng chi thể.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi sự tập trung cao độ và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong ê-kíp. Khoảnh khắc phần chân gần như đứt rời bắt đầu hồng trở lại, mạch mu chân đập rõ, và chỉ số SpO₂ tại đầu ngón chân đạt 100%. Đó là tín hiệu rõ ràng và đầy hy vọng cho thấy máu đã được tái lưu thông thành công đến phần chi tổn thương.

"Đấu tranh" để duy trì sự sống chiếc chân

Sau mổ, nguy cơ mất chân của bệnh nhân vẫn chưa dừng lại. Bác sĩ Đỗ Thị Thủy – phụ trách đơn nguyên hồi sức ngoại (Bệnh viện đa khoa Hà Đông) chia sẻ, bệnh nhân có tình trạng suy thận cấp do hoại tử tế bào cơ vân dập nát vùng bị thương, các tế bào cơ hoại tử giải phóng các chất độc vào máu: myolobin, kali, creatininkinase… gây rối loạn nước và điện giải, suy thận cấp do myoglobin làm tắc ống thận.

Tuy nhiên, với sự điều trị, chăm sóc tỉ mỉ của các bác sĩ, sau 6 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân thoát sốc hoàn toàn, tỉnh táo, ăn uống tốt, tinh thần ổn định.

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi- Ảnh 3.
5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi- Ảnh 3.Bác sĩ CK2 Nguyễn Mạnh Trường thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Đặc biệt, phần chân được nối không chỉ hồng hào, mạch rõ mà đã có thể cử động nhẹ trở lại – tín hiệu cho thấy phần chi đã được cứu sống thành công.

Bác sĩ Thủy cũng nhấn mạnh, bệnh nhân mới 15 tuổi, chưa đến tuổi được phép điều khiển xe máy. Tai nạn giao thông nghiêm trọng này cũng là lời cảnh tỉnh các phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi.

Một khoảnh khắc bất cẩn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là mất đi một phần cơ thể hay cả tính mạng.


