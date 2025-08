Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam đu dây trong đêm, diễn tập bảo vệ yếu nhân tại hồ Gươm

Clip: Chiến sĩ CSĐN Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trình diễn màn múa súng đẹp mắt.

Tối 1/8, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã có buổi luyện tập tại khu vực hồ Gươm (Hà Nội).

Chương trình biểu diễn kỹ thuật và trình diễn nghiệp vụ sẽ diễn ra từ 17h-18h tối ngày 2/8 tại hồ Gươm từ khu vực Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng tới tượng đài Cảm Tử Quân.

Một trong những màn trình diễn nghiệp vụ đặc sắc là tình huống bảo vệ yếu nhân và kỹ thuật sử dụng dây chiến thuật xử lý tình huống nghiệp vụ.

Tình huống đưa ra các lực lượng đặc nhiệm được giao nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân và các đoàn khách quốc tế.

Sau khi đang đi dạo phố thì bất ngờ gặp một nhóm khủng bố có trang bị quả nổ, súng…

Ngay lập tức, bằng nghiệp vụ sẵn có, các lực lượng chống trả quyết liệt khiến nhóm khủng bố chịu thương vong.

Xe của Trung đoàn đặc nhiệm với hoả lực mạnh, cơ động nhanh nhanh chóng có mặt để hỗ trợ.

Mặt khác, lực lượng đặc nhiệm đu dây từ trên các toà nhà xuống để xử lý nhóm khủng bố.

Các thành viên nhóm khủng bố bị tiêu diệt sau loạt súng vang trời.

Thảnh công đưa yếu nhân và các đoàn khách quốc tế lên xe chuyên dụng.

Người dân hai bên đường cổ vũ các tiết mục trình diễn của lực lượng đặc nhiệm.

Đây là một trong những nội dung, hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sự kiện do Bộ Công an chỉ đạo, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức.

Lực lượng dẫn đoàn, hộ tống của Cảnh vệ Công an nhân dân trình diễn kỹ thuật điều khiển mô tô.

Các động tác khó như chào điều lệnh Công an nhân dân, vừa điều khiển xe vừa bắn súng được các chiến sĩ trình diễn thuần thục.

Rất đông người dân đã đổ về hồ Gươm chờ xem các màn trình diễn tối 1/8.

Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân trình diễn "Mai Hoa Quyền" bài quyền được Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy cho lực lượng cảnh vệ.

Các bài trình diễn khí công được thực hiện công phu.

Tiếp theo là màn trình diễn múa súng theo đội hình trên nền nhạc ca khúc “Xứng đáng là thanh bảo kiếm”.

Đội múa súng và đội hình mô tô còn xếp chữ 80.

Các nội dung trình diễn nghiệp vụ với tính chuyên nghiệp cao và phương tiện hiện đại bậc nhất được sử dụng trong những nhiệm vụ đặc biệt của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sẽ mang đến trải nghiệm chân thực nhất, giúp nhân dân hiểu sâu hơn, rõ hơn về công việc, thử thách và trách nhiệm cao cả, nặng nề của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong mọi thời điểm, trong các thời kỳ.

Trong tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật: "Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam". Chương trình biểu diễn nghệ thuật được chia ra 3 chương: Người chiến sĩ Công an nhân dân trong Dáng hình Tổ quốc; Tự hào Tổ quốc tôi yêu; Kỷ nguyên mới - Vững bước tương lai.



Các tiết mục nghệ thuật nhằm tôn vinh truyền thống anh hùng của chiến sĩ Công an nhân dân, khẳng định và ngày càng hun đúc ngọn lửa mạnh mẽ trong trái tim mỗi người chiến sĩ: “Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân”.