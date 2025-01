Cập nhật: Ông Donald Trump vừa tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 47

"Kỷ nguyên vàng của nước Mỹ bắt đầu... Ưu tiên của chúng tôi là tạo ra một nước Mỹ tự hào, thịnh vượng và tự do" - ông Trump nói.

"Từ ngày này trở đi, đất nước chúng ta sẽ lại phát triển và được tôn trọng trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ là niềm ghen tị của mọi quốc gia và chúng ta sẽ không để mình bị lợi dụng nữa".

"Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là tạo ra một quốc gia tự hào, thịnh vượng và tự do".

"Nước Mỹ sẽ sớm trở nên vĩ đại hơn, mạnh mẽ hơn và đặc biệt hơn bao giờ hết".

"Một làn sóng thay đổi đang lan tỏa khắp đất nước. Ánh nắng đang tràn ngập khắp thế giới và nước Mỹ có cơ hội nắm bắt cơ hội này hơn bao giờ hết. Nhưng trước tiên, chúng ta phải trung thực về những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt. Mặc dù chúng rất nhiều, nhưng chúng sẽ bị tiêu diệt bởi động lực to lớn mà thế giới hiện đang chứng kiến tại Mỹ".

"Khi chúng ta tụ họp hôm nay, chính phủ của chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lòng tin. Trong nhiều năm, một cơ quan cấp tiến và tham nhũng đã tước đoạt quyền lực và sự giàu có từ công dân của chúng ta".

"Từ thời điểm này trở đi, sự suy tàn của nước Mỹ đã kết thúc".

Các hình ảnh buổi lễ tuyên thệ

Sau khi Trump tuyên thệ, những người ủng hộ ông bên trong Capital One Arena, gần như tất cả đều đứng dậy, reo hò và vỗ tay, nhiều người vẫy mũ MAGA lên không trung, một số người rõ ràng là rất xúc động. Những tiếng hô vang "USA" vang lên khắp đấu trường.

Buổi lễ đã lắng nghe lời cầu nguyện của Tổng giám mục New York, Hồng y Timothy Dolan và nhà truyền giáo Mục sư Franklin Graham.

Graham nói: "Khi kẻ thù của Donald Trump nghĩ rằng ông ấy đã gục ngã, chỉ có bạn và chính bạn đã cứu mạng ông ấy và vực ông dậy bằng sức mạnh và quyền năng của bàn tay hùng mạnh của bạn. Chúng tôi cầu nguyện cho Tổng thống Trump rằng bạn sẽ dõi theo, bảo vệ, hướng dẫn và chỉ đạo ông ấy."

Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa bước vào tòa nhà mái vòm Điện Capitol để làm lễ tuyên thệ nhậm chức. Phó Tổng thống đắc cử JD Vance đã bước vào phòng cách đây vài phút.

Vance bắt tay Tổng thống Joe Biden khi ông bước đến chỗ ngồi của mình.

Sau đây là những gì diễn ra tiếp theo: Vance dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức trước. Trump sẽ làm theo và sau đó đọc diễn văn nhậm chức.

Chủ đề của bài phát biểu sẽ là "khôi phục lòng tin" vào nước Mỹ, theo một quan chức Nhà Trắng mới nhậm chức.

"Tôi trở lại chức tổng thống với sự tự tin và lạc quan rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một kỷ nguyên mới đầy phấn khích về thành công của quốc gia. Một làn sóng thay đổi đang lan tỏa khắp đất nước" - một đoạn trích từ bài phát biểu đã chuẩn bị được tiết lộ cho biết.

Sau khi Trump đọc diễn văn nhậm chức, ông sẽ chào tạm biệt Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris.

The President’s Own của Đoàn nhạc Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ;

Lời cầu nguyện của Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York. Tiếp đó là Lời tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống do Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Brett Kavanaugh thực hiện; Lời tuyên thệ nhậm chức của tổng thống do Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts thực hiện