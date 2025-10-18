CĐV SLNA đến sân sớm mang theo biểu ngữ đậm "chất Nghệ" tiếp lửa đội nhà đấu CLB CAHN

Chân dung cựu sao Porto hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng
Emerson Souza là tiền vệ trung tâm từng có thời gian khoác áo CLB nổi tiếng ở Bồ Đào Nha là Porto.
