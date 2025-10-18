CĐV SLNA đến sân sớm mang theo biểu ngữ đậm "chất Nghệ" tiếp lửa đội nhà đấu CLB CAHN

Kinh tế

Giá vàng đã tăng 94% chỉ trong hai năm và lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, các ngân hàng trung ương đang mua vàng nhiều hơn bất kỳ tài sản nào khác như Mỹ, Đức, Italy... Đáng lưu ý, Trung Quốc là quốc gia đang âm thầm tích trữ với tần suất "mua vàng như không có ngày mai" khi giới phân tích dự báo vàng có thể chạm 5.000 USD/ounce vào năm 2026 và đang trở lại vị thế tài sản chiến lược giữa thời kỳ bất ổn tài chính cũng lạm phát toàn cầu.