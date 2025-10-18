Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 18/10/2025 18:20 GMT+7

CĐV SLNA đến sân sớm mang theo biểu ngữ đậm "chất Nghệ" tiếp lửa đội nhà đấu CLB CAHN

Nguyễn Tình Thứ bảy, ngày 18/10/2025 18:20 GMT+7
Người hâm mộ SLNA đã đến sân từ rất sớm mang theo trống và cả những biểu ngữ đậm "chất Nghệ" nhằm tiếp lửa cho đội nhà đấu CLB CAHN. Đây là trận đấu ra mắt của tân HLV Văn Sỹ Sơn bên phía SLNA.
18h ngày 18/10, SLNA tiếp đón CLB CAHN trên sân Vinh. Đây là trận đấu đầu tiên của HLV Văn Sỹ Sơn trên cương vị thuyền trưởng CLB SLNA. Từ rất sớm, nhiều CĐV xứ Nghệ đã đổ về sân Vinh để theo dõi trận đấu. Ảnh: N.T
Người hâm mộ xứ Nghệ tập trung trước cổng vào, tất cả đều háo hức đón chờ màn trình diễn của các cầu thủ SLNA dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn. Ảnh: N.T
Trống lớn được người hâm mộ xứ Nghệ mang vào sân. Ảnh: N.T
Ông Trần Quang Trung một CĐV nhiệt thành với tấm biểu ngữ đậm chất Nghệ. Bản thân ông Trung cũng rất mong chờ màn trình diễn của SLNA dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn. Ảnh: N.T
CĐV đến sớm, tìm cho mình một vị trí đẹp nhất để "tiếp lửa" cho SLNA. Ảnh: N.T
Người hâm mộ xứ Nghệ đều mong chờ một màn "lột xác" của các cầu thủ SLNA dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, "chất Nghệ" sẽ bùng cháy trở lại. Ảnh: N.T
Trong khi đó, các CĐV CLB Công an Hà Nội cũng đã "hành quân" đến sân Vinh để cổ vũ cho đội nhà. Người hâm mộ rất mong chờ, SLNA và CLB Công an Hà Nội sẽ cống hiến trận đấu hay. 

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

