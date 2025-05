Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng Ban chỉ đạo liên quan đến chuyển đổi số

UBND TP.HCM vừa chính thức thành lập Ban Chỉ đạo của UBND Thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Ban chỉ đạo này sẽ tập trung vào các mảng công tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 (phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) và cải cách hành chính.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được sẽ đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Vũ Văn Điền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Quốc Thuận.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ mới. Ảnh: Xuân Huy

Nhiệm vụ chính của Ban Chỉ đạo mới là nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo thành phố về chiến lược, chương trình, cơ chế và chính sách liên quan đến bốn lĩnh vực được giao.

Điều này bao gồm việc thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến; khuyến khích đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn thành phố; triển khai hiệu quả Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng thành lập 3 tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo gồm: Tổ triển khai Đề án 06 do Giám đốc Công an TP.HCM làm tổ trưởng; Tổ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm tổ trưởng; Tổ cải cách hành chính do Giám đốc Sở Nội vụ làm tổ trưởng.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM (Ban Chỉ đạo Thành phố) đã có quyết định thành lập Tiểu ban triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn TP.HCM (Tiểu Ban thực hiện Nghị quyết 57).



Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố, làm Trưởng Tiểu ban thực hiện Nghị quyết 57.