Bình Dương: Người đàn ông khuyết tật gây sốc khi "diễn xiếc" lái xe máy trên đường đông

Người đàn ông khuyết tật gây sốc khi "diễn xiếc" lái xe máy trên đường đông tại Bình Dương. Nguồn: Người Lao Động

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng nguy hiểm và gây xôn xao tại Bình Dương, khi một người đàn ông khuyết tật điều khiển xe máy với những hành động mạo hiểm như buông tay, nằm ngửa trên yên xe và lạng lách giữa dòng phương tiện đang lưu thông.

Sự việc được ghi lại vào chiều 20/4 trên đường Huỳnh Văn Lũy, đoạn qua phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông bị cụt tay phải đã dùng tay trái để điều khiển tay ga bên phải của chiếc xe máy.

Điều đáng nói là trong quá trình di chuyển, người này đã thực hiện những hành động gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác. Khi đến đoạn trước Trung tâm văn hóa phường Phú Lợi, người đàn ông bắt đầu nằm ngửa trên yên xe. Tiếp đó, tại giao lộ Huỳnh Văn Lũy và đường Mỹ Phước - Tân Vạn, anh ta còn lạng lách qua các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ. Thời điểm này, lưu lượng giao thông khá đông, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lắc đầu ngao ngán trước hành vi liều lĩnh này.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác minh được chiếc xe máy mà người đàn ông điều khiển mang biển số ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm người đàn ông này để làm rõ vụ việc.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người bị mất một tay và đồng thời bị suy giảm chức năng ở tay hoặc chân còn lại sẽ không đủ điều kiện để điều khiển xe máy tham gia giao thông. Tuy nhiên, người bị cụt một tay vẫn có thể lái xe máy nếu tay còn lại và cả hai chân hoạt động bình thường.

Trong trường hợp người đàn ông xuất hiện trong clip, việc điều khiển xe máy khi bị cụt tay phải, đặc biệt là tay ga lại nằm ở bên phải, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Hành động "diễn xiếc" trên đường phố không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn thể hiện sự coi thường tính mạng của bản thân và những người xung quanh.

Vũng Tàu: Bé trai vô tình làm rơi bóng, người phụ nữ đi xe máy gặp nạn nghiêm trọng

Bé trai làm rơi bóng xuống đường khiến người đi xe máy gặp nạn nghiêm trọng tại Vũng Tàu. Nguồn: Gia Đình và Xã Hội

Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc thót tim vào khoảng 8 giờ 37 phút ngày 19/4 trên đường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khi một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do một tình huống bất ngờ.

Theo đó, một bé trai đang chơi bóng trên vỉa hè đã vô tình làm rơi khiến trái bóng lăn xuống lòng đường. Đúng lúc này, một người phụ nữ điều khiển xe máy đi tới đã không kịp phản ứng, cán phải trái bóng. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ mất lái, ngã xuống đường và nằm bất động.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người đi đường đã nhanh chóng dừng lại để kiểm tra tình hình và hỗ trợ nạn nhân. Được biết, người phụ nữ bị thương khá nặng và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều tỏ ra bức xúc, chỉ trích người lớn đi cùng cháu bé, dù không cố ý nhưng khi sự việc xảy ra đã không có hành động giúp đỡ người bị nạn mà chỉ nhanh chóng nhặt lại quả bóng, tỏ ra "vô can".

Được biết, người nhà của cháu bé cũng đã lên tiếng trên mạng xã hội về việc nhìn nhận được hành động sai trái và cho biết đang khắc phục hậu quả.

Bình Dương: Cháy nổ trụ điện tại ngã ba Lê Trọng Tấn - Đỗ Mười khiến người dân thót tim

Cháy nổ trụ điện tại ngã ba Lê Trọng Tấn - Đỗ Mười khiến người dân thót tim. Nguồn: Pháp luật TP. HCM

Vào chiều 20/4, một vụ cháy nổ trụ điện kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã xảy ra tại khu vực ngã ba đường Lê Trọng Tấn và đường Đỗ Mười, phường An Bình, tỉnh Bình Dương, khiến nhiều người đi đường không khỏi lo lắng. Vụ việc đã gây ra tình trạng cúp điện và ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Người dân và người đi đường bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng lên từ trụ điện nằm ngay tại vị trí giao nhau của hai tuyến đường quan trọng này (Quốc lộ 1 cũ).

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bốc cháy dữ dội, kèm theo đó là nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp. Đáng chú ý, ngay sát trụ điện là một cơ sở kinh doanh đang chứa hàng chục chiếc xe máy. Phát hiện sự việc, người dân và nhân viên cửa hàng đã nỗ lực dập lửa tại chỗ nhưng không thành công do ngọn lửa quá lớn.

Hiện trường cho thấy trụ điện bị cháy đen, nhiều đoạn dây điện bị đứt và rơi vãi trên vỉa hè. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã nhanh chóng điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Vụ cháy nổ đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng trong khu vực. Đặc biệt, vào giờ cao điểm, hệ thống đèn tín hiệu giao thông ngừng hoạt động, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân. Lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Bình Triệu đã kịp thời có mặt để phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết giao thông, tránh tình trạng ùn tắc. Nhân viên điện lực cũng đã được điều động đến hiện trường để tiến hành khắc phục sự cố.