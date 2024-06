Các nhà địa chấn học ở Edinburgh đã có một phát hiện thú vị: những người hâm mộ cuồng nhiệt của Taylor Swift đã tạo ra những rung động địa chấn đáng kể trong các buổi hòa nhạc Eras Tour gần đây tại sân vận động Murrayfield. Tuy nhiên, mức độ "náo động" này vẫn chưa thể vượt qua kỷ lục do người hâm mộ của Harry Styles lập ra vào năm ngoái.



Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh (BGS), các trạm giám sát của họ đã ghi nhận được những chuyển động địa chấn trong suốt ba đêm diễn của Taylor Swift. Một trạm thậm chí còn phát hiện hoạt động này ở khoảng cách 6km từ sân vận động.



Cơn động đất được tạo ra bởi Taylor Swift

Cụ thể, mức độ rung động tối đa đo được là 23,4 nanomet (nm), đặc biệt tăng cao khi 73.000 khán giả đồng loạt nhảy theo các bản hit "Ready For It?" và "Cruel Summer". Mặc dù không thể so sánh với một trận động đất thực sự, nhưng những con số này cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của âm nhạc và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Taylor Swift "gây bão" tại Edinburgh, Anh trong đêm diễn Eras Tour vừa qua. Ảnh: Billboard.

Callum Harrison từ BGS chia sẻ: "Rõ ràng danh tiếng của Scotland trong việc mang đến những khán giả nhiệt tình nhất vẫn còn nguyên vẹn". Ông cũng cho biết thêm rằng, những rung động này chỉ có thể cảm nhận được trong phạm vi khoảng 500 mét từ sân vận động.

Với thành tích này, các Swifties (tên gọi cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift) đã vượt qua người hâm mộ của Beyoncé trong chuyến lưu diễn Renaissance (đạt đỉnh 14nm vào tháng 5/2023) và cả những người hâm mộ cuồng nhiệt của Bruce Springsteen (13,8nm).



Tuy nhiên, tất cả đều phải "chào thua" trước "cơn địa chấn" do người hâm mộ Harry Styles tạo ra vào cùng tháng, với mức rung động lên tới 30,9nm, cao nhất từ trước đến nay tại Murrayfield.

Năm ngoái, Taylor Swift đã lập kỷ lục về chuyển động địa chấn tại một buổi hòa nhạc ở Los Angeles, Mỹ, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập bởi người hâm mộ bóng đá Mỹ. Các nhà nghiên cứu đo hiện tượng địa chấn trong đêm thứ 5 của Eras Tours Los Angeles bằng cách cảm biến chuyển động. Dữ liệu phân tích từ biểu đồ theo dõi tần số độ dài sóng cho thấy màn nhún nhảy bên dưới của 70.000 khán giả theo giai điệu của Taylor Swift trên sân khấu gây động đất với cường độ cục bộ lớn nhất là 0,851.

Nghiên cứu trên trên nằm trong bài báo cáo học thuật có tiêu đề: Nhảy theo nhịp: Khám phá tín hiệu động đất ở sân vận động từ người hâm mộ trong buổi hòa nhạc.

Chuyến lưu diễn Eras Tour của Taylor Swift hiện đang tiếp tục với ba đêm diễn tại Liverpool, tiếp theo là Cardiff và London. Sau đó, cô sẽ trở lại Wembley để biểu diễn thêm 5 đêm vào tháng 8. Theo một nghiên cứu của Barclays, chuyến lưu diễn của nữ ca sĩ dự kiến sẽ thúc đẩy nền kinh tế Vương quốc Anh thêm gần 1 tỉ bảng Anh (1,3 tỷ USD). Ước tính gần 1,2 triệu người hâm mộ đã chi 848 bảng Anh cho tiền vé, đi lại, chỗ ở và mua hàng hóa.



Chuyến lưu diễn Eras của Swift đã trở thành chuyến lưu diễn đầu tiên vượt qua mốc 1 tỉ USD vào cuối năm 2023.