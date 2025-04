Trưa 23/4, thông tin từ Chủ tịch UBND TP.Tân An (Long An) Võ Hồng Thảo, UBND TP.Tân An đã nắm được toàn bộ hình ảnh, nội dung đoạn clip ghi cảnh chồng đánh vợ lan truyền trên mạng xã hội. Hiện đơn vị này đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, xác minh, nếu đúng hành vi vi phạm phải xử lý đúng qui định pháp luật.

Đoạn clip đăng trên mạng xã hội được xác định địa điểm xảy ra thuộc phường 4, TP.Tân An (Long An).

Người đàn ông vũ phu đánh vợ tên N.P.L (35 tuổi). Còn người phụ nữ tên T. (30 tuổi, cùng ngụ phường 4, làm nghề nail và bán mỹ phẩm).

Hình ảnh người chồng liên tục đánh vợ đang ẵm con còn nhỏ tại nhà riêng. Ảnh: T.L

Theo hình ảnh trong đoạn clip, chị phụ nữ đang ẵm con nhỏ đứng gần cạnh vách tường, lúc này chồng tiến đến gần dùng tay đánh liên tục vào đầu, mặt, giật tóc.

Vừa đánh, “ông chồng” vừa chửi vợ, do ẵm con nhỏ nạn nhân kêu cứu, khóc lớn tiếng cầu xin, đồng thời dùng tay bảo vệ con nhỏ vì sợ cha cháu bé tát trúng sẽ nguy hiểm.

Clip nhận hàng trăm lượt bình luận, nội dung lên án hành vi bạo lực... đồng thời đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý thích đáng với hành động vũ phu của thanh niên này.