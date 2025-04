Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, liên quan đến vụ việc cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chùa Quán Âm thuộc tổ dân phố Mỹ Tranh phường Nam Sơn, quận An Dương, TP Hải Phòng. Hiện tại cháu bé đã tử vong. Công An Phường Nam Sơn đề nghị nhân dân cung cấp thông tin camera hành trình qua cung đường Nam Bắc cùng vào khoảng thời gian 9h sáng ngày hôm nay 15/4 thuộc tổ dân phố Mỹ Tranh, Lương Quán, Quận An Dương.

Chùa Quán Âm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh CAHP.

Trước đó người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi được để trong một chiếc thùng và có chiếc áo mưa quấn quanh trước cổng chùa Quán Âm. Theo người dân có thể do thời tiết hôm nay nắng nóng, cháu bé bị bỏ rơi từ đêm nên khi mọi người phát hiện cháu bé đã tử vong.

Hiện Công an Hải Phòng đang điều tra vụ việc.