Công an phát hiện hoạt động khiêu dâm, kích dục tại quán karaoke Thy Ca ở Cần Thơ

Khách phản ánh việc thanh toán 14.605.000 đồng của quán karaoke Thy Ca (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Ảnh cắt từ clip

Ngày 28/2, UBND phường Cái Khế đã có báo cáo gửi UBND quận Ninh Kiều và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ về kết quả kiểm tra quán karaoke Thy Ca.

Theo đó, vào lúc 0h10 ngày 22/2, Công an phường Cái Khế có tiếp nhận tin báo và xuống cơ sở giải quyết vụ việc giữa quản lý của quán karaoke Thy Ca với khách về việc thanh toán hóa đơn karaoke.

Qua đó xác định, trước đó, vào lúc 21h30 ngày 21/2, có 11 khách nam đến quán để ăn uống, hát karaoke. Bà N.K.T. (quản lý quán karaoke Thy Ca) có tư vấn, báo giá bia là 45.000 đồng/lon và tiền giờ hát karaoke là 300.000 đồng/giờ, khách đồng ý giá tiền trên và có nhu cầu gọi 11 tiếp viên nữ vào phục vụ rót bia.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, khách kêu tính tiền, quán đưa phiếu tính tiền với tổng số tiền cần thanh toán là 14.605.000 đồng.

Trong khi hầu hết các thành viên trong nhóm khách đều đồng ý với giá dịch vụ trên, chỉ có 1 khách tên N.Q.D, ngụ ở xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang không đồng ý, cho rằng quán thu giá cao và quay clip phát tán lên mạng xã hội.

Kết quả kiểm tra từ lực lượng chức năng cho thấy, quán karaoke Thy Ca không thực hiện việc niêm yết giá do đó không có cơ sở để xác định hành vi kinh doanh quá giá.

Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt chủ cơ sở này về hành vi không niêm yết giá với số tiền 1.500.000 đồng.

Do quán karaoke Thy Ca xuất hóa đơn chậm 1 ngày so với thời điểm khách thanh toán, hành vi này sẽ do Chi cục Thuế quận Ninh Kiều xem xét xử lý đối với sai phạm lập hóa đơn không đúng thời điểm được quy định tại khoản 3, Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn với số tiền là 8.000.000 đồng.

Ngoài ra, Công an phường Cái Khế cũng đã chủ động nắm tình hình, tiến hành kiểm tra phát hiện thêm sai phạm của quán karaoke Thy Ca, cụ thể là kinh doanh dịch vụ karaoke quá giờ quy định và để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục.

Hiện Công an phường đang củng cố hồ sơ trình UBND quận Ninh Kiều đề xuất UBND thành phố xử phạt về hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke quá giờ quy định và để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục với tổng số tiền 95 triệu đồng.

Như vậy, với 4 hành vi sai phạm như trên, UBND phường Cái Khế cho biết, quán karaoke Thy Ca sẽ bị xử lý vi phạm hành chính tổng số tiền là 104,5 triệu đồng.