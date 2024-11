Tin sáng (20/11): Công Phượng “trả giá đắt” vì đi sai một nước cờ

Công Phượng "trả giá đắt" vì đi sai một nước cờ

Trong danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam chuẩn bị tập trung để hướng tới ASEAN Cup 2024, Công Phượng không được HLV Kim Sang-sik điền tên. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp Công Phượng vắng mặt ở giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á (trước đây mang tên AFF Cup).

Tại AFF Cup 2022, HLV của ĐT Việt Nam khi đó là Park Hang-seo không gọi Công Phượng. Lý do sau đó được cho là vì Công Phượng muốn dồn sức lực cho Yokohama FC khi anh đầu quân cho đội bóng này. Tuy nhiên, ở Yokohama FC, Công Phượng chủ yếu ngồi dự bị và thường xuyên vắng mặt tại ĐT Việt Nam. Dù đã rời Nhật Bản để trở về Việt Nam chơi cho CLB Trường Tươi Bình Phước, nhưng phong độ tương đối tốt tại giải hạng Nhất 2024/2025 là chưa đủ để Công Phượng được HLV Kim Sang-sik lựa chọn.

Công Phượng không được dự ASEAN Cup 2024 dù chơi tốt trong vài trận gần đây tại CLB Trường Tươi Bình Phước. Ảnh: FBNV

HLV Ten Hag trở lại Manchester

HLV Erik ten Hag và vợ vừa được bắt gặp dùng bữa tại nhà hàng yêu thích Piccolino (Manchester). Đây là lần trở lại Manchester đầu tiên của chiến lược gia người Hà Lan kể từ khi bị M.U sa thải vào 3 tuần trước.

Chelsea muốn mua thủ môn của Liverpool

Theo The Sun, Chelsea muốn tăng cường nhân sự ở vị trí thủ môn và họ đã nhắm đến Caoimhin Kelleher của Liverpool. Phía The Reds không muốn bán cầu thủ cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Tuy nhiên, họ có thể cân nhắc nếu The Blues trả 35 triệu bảng.

Chelsea muốn có Kelleher. Ảnh: Footballtransfer

HLV Deschamps sắp trò chuyện với Mbappe

L'Equipe cho hay, HLV Didier Deschamps dự định sẽ nói chuyện với Kylian Mbappe để hỏi xem gánh nặng của tấm băng đội trưởng có quá nặng nề hay không. Trước đó, Mbappe đã gây tranh cãi lớn khi vắng mặt trong 2 đợt tập trung liên tiếp của ĐT Pháp.

Trọng tài David Coote tiếp tục bị treo còi

Trong những tuần gần đây, trọng tài David Coote đã gây 2 tai tiếng lớn khi bị lộ video chửi HLV Jurgen Klopp và hút ma túy. Sau khi clip lăng mạ Klopp lan truyền, FA đã quyết định treo còi Coote để điều tra. Và ở vòng 12 Premier League cuối tuần này, vị vua áo đen 42 tuổi tiếp tục không được làm nhiệm vụ.