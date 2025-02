Đà Nẵng sắp có thêm nhiều dự án bất động sản cao cấp, khu biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng

Theo đó, trong phiên họp UBND TP. Đà Nẵng thường kỳ vừa diễn ra, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất thông qua việc chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án bất động sản lớn trên địa bàn.

Cụ thể, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng chấp nhận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu đô thị Capital Square 3 của Công ty TNHH Bất động sản SIH, thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng do Công ty CP Bến du thuyền Đà Nẵng làm chủ đầu tư và thống nhất kết quả thẩm định hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án The Nam Khang Resort Residences của Công ty CP The Nam Khang.

Riêng dự án Khu biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cũng thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cũng thống cũng thống nhất thông qua các tờ trình của Sở TN-MT TP. Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số khu đất: Khu đất có ký hiệu A1-1 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt; khu đất có ký hiệu A1 thuộc dự án Khu tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông...

Đà Nẵng sắp có thêm nhiều dự án bất động sản cao cấp, khu biệt thự nghĩ dưỡng sang trọng, trong đó dự án Marina Complex được thống nhất thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư. Ảnh: VN

Trong các dự án bất động sản nêu trên, Dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng (tên thương mại là Marina Complex) nằm trên đường Lê Văn Duyệt thuộc phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) do Công ty CP Bến du thuyền Đà Nẵng làm chủ đầu tư là một công ty con thuộc Quốc Cường Gia Lai.

Qua các lần điều chỉnh quy hoạch, tổng diện tích dự án được điều chỉnh còn hơn 11,7 ha (gồm phần đất liền và mặt nước). Giai đoạn 1 dự án đã xây dựng hơn 100 căn shophouse (nhà phố thương mại) và phân phối ra thị trường.

Giai đoạn 2 được triển khai năm 2019, nhà đầu tư cho xây kè bao chắc chắn, san nền 1 ha mặt nước sông Hàn. Dự án này từng vấp phải phản ứng của dư luận khi người dân lo ngại việc thi công sẽ ảnh hướng đến dòng chảy của sông Hàn và bị TP. Đà Nẵng đình chỉ thi công năm 2019.