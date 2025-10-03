Chủ đề nóng

Đại sứ Pháp trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh cao nhất cho Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc

V.N Thứ sáu, ngày 03/10/2025 19:18 GMT+7
Chiều 3/10 tại Hà Nội, Đại sứ Pháp Olivier Brochet tổ chức lễ trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sỹ quan, huân chương cao quý nhất của nước Pháp cho hai nhà khoa học lỗi lạc người Pháp gốc Việt, đồng thời cũng là những nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS - Pháp) : Giáo sư Jean Trần Thanh Vân, tiến sỹ vật lý và Giáo sư Lê Kim Ngọc, tiến sỹ sinh học.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc. Ảnh: M.H.

Hai nhà khoa học này đã cống hiến suốt đời, toàn bộ năng lượng cũng như tài sản cá nhân vì sự phát triển của khoa học và tăng cường mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam, cũng như giữa Việt Nam và cộng đồng khoa học thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Olivier Brochet cho biết: Việc trao huân chương này vô cùng đặc biệt bởi đây không những là trao huân chương cao quý nhất của nước Pháp, và cũng là dịp hiếm hoi để trao cho một cặp vợ chồng.

Đại sứ nhấn mạnh: "Tổng thống Cộng hòa Pháp đã có quyết định đặc biệt này bởi lẽ, dù rằng sự nghiệp khoa học của hai vị vô cùng phong phú và xuất sắc để một lần nữa được ghi nhận, cuộc sống và những cam kết không thể tách rời của hai vị khiến cho hoạt động của hai vị với tư cách vừa là nhà khoa học, vừa là những công dân biết dấn thân trở nên một hành trình xuất chúng, gặt hái được nhiều quả ngọt mà mỗi người chúng ta có thể suy ngẫm".

Đại sứ Pháp Olivier Brochet trao huân chương cho hai Giáo sư. Ảnh: M.H.

Nhắc đến công sức của hai Giáo sư trong việc kết nối các nhà khoa học khắp thế giới cũng như các nhà khoa học Việt Nam và Pháp, Đại sứ Brochet nói, hai Giáo sư đã "luôn luôn bị thôi thúc bởi ý tưởng đối thoại tự do, không chịu ràng buộc giữa các nhà khoa học từ tất cả các quốc gia, từ tất cả mọi thế hệ, đối thoại để kích thích những ý tưởng đơm hoa kết trái".

Với những lời chia sẻ khiêm tốn và sâu sắc tại buổi lễ, Giáo sư Trần Thanh Vân cho biết, vinh dự nhận huy chương không chỉ dành riêng cho ông bà, mà còn cho gia đình, các đồng nghiệp, các nhà khoa học trẻ luôn cộng tác hợp tác với ông bà trên hành trình kết nối khoa học.

Ông cũng dành lời cảm ơn Giáo sư Kim Ngọc, người bạn đời ông nhắc đến là "người đồng hành, nguồn động viên lớn của tôi".

Đặc biệt, nói về hai đất nước Việt Nam và Pháp, ông cho biết: "Nước Pháp là nơi nuôi dưỡng chúng tôi từ khi còn trẻ, biến mơ ước thành hiện thức. Việt Nam là nơi chúng tôi luôn hướng về. Chúng tôi mong muốn đóng góp khoa học cho Việt Nam để Việt Nam vững bước trên trường quốc tế".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân gặp gỡ Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc trong chuyến thăm Việt Nam tháng 5/2025. Ảnh: Đại sứ quán Pháp.

Sự nghiệp lâu dài của hai nhà khoa học bắt đầu với việc tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Việt Nam", được tổ chức hàng năm kể từ năm 1993, quy tụ các nhà khoa học nổi tiếng thế giới trong nhiều lĩnh vực khoa học: khoa học phát triển bền vững (hải dương học, quan sát Trái đất, sinh học, y tế), khoa học cơ bản (vật lý hạt, vật lý thiên văn, toán học), cũng như khoa học xã hội và nhân văn.

Toàn bộ nguồn thu sự kiện khoa học này đã được tái đầu tư để thành lập Trung tâm Quốc tế về Liên ngành Khoa học và Giáo dục (ICISE) tại Quy Nhơn vào năm 2013.

Là một sáng kiến ​​độc đáo tại Việt Nam, ICISE đặt mục tiêu trở thành địa điểm tất yếu cho các hội nghị khoa học và học thuật cấp cao, thu hút các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới.

Nỗ lực này đã được đền đáp xứng đáng, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel và Huy chương Fields tại nhiều sự kiện được tổ chức kể từ khi thành lập. ICISE cũng hướng đến việc phổ biến văn hóa khoa học đến công chúng Việt Nam, đặc biệt là khơi dậy niềm đam mê khoa học trong giới trẻ.

ICISE nằm cạnh khu phức hợp Explorascience, bao gồm một cung thiên văn và một số phòng triển lãm, được thiết kế với sự hỗ trợ của các trường Cité des Sciences et de l’Industrie và Palais de la Découverte và các tổ chức uy tín như Trung tâm Quốc gia nghiên cứu vũ trụ (CNES – Pháp).

ICISE trở thành một địa điểm quan trọng trong hợp tác khoa học Pháp-Việt. ICISE được sự ủng hộ của các cơ quan chức năng cấp cao nhất của Pháp và Việt Nam, và đặc biệt được đề cập trong cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào tháng 5 năm 2025.

Bên cạnh cam kết với khoa học, hai nhà khoa học này cũng thực hiện cam kết trong các hoạt động từ thiện. Giáo sư Jean Thanh Vân và Lê Kim Ngọc cũng thành lập Hiệp hội "Aide à l'enfance du Vietnam" (Giúp đỡ trẻ em Việt Nam) vào năm 1970 và thành lập Làng trẻ em SOS đầu tiên tại Việt Nam dành cho trẻ mồ côi Việt Nam.

Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sỹ quan được trao tặng cho Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc để tôn vinh sự cống hiến đặc biệt của hai nhà khoa học cũng như thể hiện sự ghi nhận của Pháp đối với những đóng góp to lớn của họ cho sự phát triển quan hệ khoa học giữa Pháp và Việt Nam.

