Đại thần phò tá Ung Chính lên ngôi đã làm những việc gì, có cái kết ra sao?

Đại thần phò tá Ung Chính lên ngôi đã làm những việc gì?

Long Khoa Đa xuất thân từ Mãn Châu Tương Hoàng kỳ, con trai của Lĩnh Thị vệ Nội đại thần Đông Quốc Huy và chính thất Hách Xá Lý thị. Ông gọi Hoàng hậu Hiếu Khang Chương (sau trở thành Hoàng thái hậu Từ Hòa), sinh mẫu của Hoàng đế Khang Hi, là cô mẫu, có nghĩa Long Khoa Đa và Hoàng đế Khang Hi là anh em họ.

Thêm nữa, tỷ tỷ ruột của ông đã được Hoàng đế Khang Hi lập thành Hoàng hậu Hiếu Ý Nhân, quản lý lục cung và sau đó được giao phó nuôi dưỡng Hoàng đế Ung Chính.

Trong sự kiện "Cửu tử đoạt đích" xảy ra vào cuối những năm Khang Hi, trải qua 20 năm minh tranh ám đấu (tranh đấu với nhau ngoài sáng lẫn trong tối), người kế vị không phải là Thái tử Dận Nhưng, cũng không phải là Bát Hoàng tử Dận Tự hay Thập tứ Hoàng tử Dận Trinh mà chính là Tứ Hoàng tử Dận Chân. Long Khoa Đa từ đầu đến cuối đều luôn ủng hộ Dận Chân.

Long Khoa Đa trên màn ảnh nhỏ.

Với tư cách là một Thống lĩnh Bộ binh, Long Khoa Đa đã cho người chặn cổng thành vào đêm Hoàng đế Khang Hi băng hà, nội ngoại đại thần đều không thể gặp mặt. Chính ông đã trực tiếp góp phần vào quá trình kế vị suôn sẻ của Tứ Hoàng tử Dận Chân khi trở thành người truyền di chiếu, lập Dận Chân lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Ung Chính.

Do đó, Hoàng đế Ung Chính đã trao quyền tuyển chọn quan lại cho Long Khoa Đa, thậm chí khi thượng triều, Hoàng đế còn công khai gọi ông là cữu cữu (cậu). Sau lễ đăng cơ của Ung Chính, Long Khoa Đa càng nắm nhiều quyền hành trong tay càng ngang ngược hơn.

Một ngày nọ, khi vừa gặp tiểu thiếp Lý Tư Nhi của nhạc phụ (cha vợ), Long Khoa Đa ngay lập tức đã phải lòng từ ánh mắt đầu tiên. Ông yêu thích Lý Tư Nhi đến nỗi bỏ qua mọi đạo lý. Để đoạt được mỹ nhân, Long Khoa Đa đã làm mọi cách để nhạc phụ phải "tặng" Lý Tư Nhi cho mình.

Ảnh minh họa.

Điều này đã khiến chính thê Hách Xá Lý thị của Long Khoa Đa nổi giận khi tiểu thiếp của cha nay trở thành tiểu thiếp của chồng. Trong cuộc chiến giữa thê tử và sủng thiếp, Long Khoa Đa đã đứng về phía sủng thiếp. Dẫn đến việc mẫu thân Long Khoa Đa không vừa ý, đau lòng đến chết. Nhưng, từ đó Long Khoa Đa lại càng thể hiện tình cảm với Lý Tư Nhi nhiều hơn, bất cứ sự kiện nào cần có mặt của chính thê, ông đều đưa sủng thiếp đến dự.

Ít lâu sau, Lý Tư Nhi sinh con trai, khiến Long Khoa Đa càng sủng ái hơn. Tuy nhiên, Lý Tư Nhi cũng không phải là một người có tâm ý tốt, càng được nuông chiều càng kiêu ngạo hơn, liên tục thách thức Hách Xá Lý thị.

Ả ta không những đã trực tiếp giết chết nguyên phối (chính thê, vợ cả) của chồng mà còn sử dụng cách thức vô cùng tàn khốc. Theo sử sách ghi lại, để xử lý chính thê của Long Khoa Đa, Lý Tư Nhi đã áp dụng hình phạt "Nhân Trệ" ("Nhân trệ" là một cực hình biến con người thành lợn, người chịu cực hình sẽ bị chặt hết tay chân, khoét hai mắt, hủy hoại hai tai rồi cho uống thuốc câm, sau đó ném vào chuồng lợn hoặc nhà giam dơ bẩn. Những người này dù đau đớn nhưng không thể gào thét chỉ có thể tru lên từng đợt đáng sợ).

Trước khi bị đưa vào chuồng lợn, người chịu hình phạt "Nhân trệ" sẽ bị chặt hết tay chân, sau đó khoét hai mắt, hủy hai tai và uống thuốc câm. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Lý Tư Nhi còn can thiệp vào những việc công của Long Khoa Đa và nhận nhiều khoản hối lộ lên đến hơn 440 vạn lượng. Thậm chí ả ta còn công khai có quan hệ dây mơ rễ má với Cửu Hoàng tử, người đã từng là kẻ thù của Hoàng đế Ung Chính trước đây.

Từng hành vi của Lý Tư Nhi khiến ai cũng phẫn nộ. Ngay cả Niên Canh Nghiêu, một người được biết đến với chuyện ỷ sủng mà ngạo mạn, cũng không thể chịu nổi, ông công khai dâng tấu sớ chỉ trích lên Hoàng đế Ung Chính.

Long Khoa Đa dần dần mất đi ân sủng của Hoàng đế. Vài năm sau đó, Hoàng đế Ung Chính mới bắt đầu "tấn công" Long Khoa Đa. Trưởng tử của Long Khoa Đa và nguyên phối đã mất là Nhạc Hưng A chủ động xin được tham gia vụ án này, báo thù cho mẫu thân. Nhạc Hưng A kỹ lưỡng điều tra các hành vi phạm pháp của Long Khoa Đa và Lý Tư Nhi.

Kết quả, Long Khoa Đa bị kết án 41 đại tội, giam giữ đến cuối đời, tài sản sung công, sau cùng đã chết trong tù.

Theo: Theo Nhịp Sống Việt