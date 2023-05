Đâu là 7 vùng đất võ lừng danh của Trung Quốc?

Đăng Phong, Hà Nam: Nằm ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Đăng Phong được mệnh danh là vùng đất của kungfu với hơn 60 trường và học viện ở thành phố, đào tạo hơn 60.000 học sinh trong và ngoài nước. Đây cũng là nơi có đền Thiếu Lâm Tự nổi tiếng, cái nôi của võ Thiếu Lâm. Ảnh: Pinterest. Phật Sơn, Quảng Đông: Nằm tại tỉnh Quảng Đông, Phật Sơn được coi là “thủ phủ của kungfu”. Trung tâm võ thuật Hồng Sơn được thành lập ở đây năm 1851 và từng là lò võ kungfu lớn nhất Trung Quốc. Đây là nơi hình thành và phát triển Thái Lý Phật quyền nổi tiếng. Phật Sơn cũng là quê hương của Hoàng Phi Hồng, Lý Tiểu Long. Ảnh: Petr Novák. Ôn huyện, Hà Nam: Ôn huyện được nhiều tài liệu xem là cái nôi của Thái Cực Quyền, do một người họ Trần ở Trần Gia Câu sáng tạo và phát triển. Ông đã kết hợp kungfu với các triết lý khác của văn hóa Trung Quốc. Hiện tại, Thái Cực Quyền có khoảng 150 triệu người theo học trên khắp thế giới. Ảnh: Sina. Thương Châu, Hà Bắc: Đây là thành phố có vị trí chiến lược quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, nên truyền thống học võ của người dân đã có từ lâu, nhằm bảo vệ bản thân. Hiện tại, Thương Châu có 53 trường dạy võ thuật và là quê hương của nhiều bậc thầy kungfu nổi tiếng. Ảnh: Ecns. Vĩnh Niên, Hà Bắc: Đây là quê hương của Dương thức Thái Cực Quyền, với nhiều trường nhận học sinh Trung Quốc và du khách nước ngoài. Dương thức là lưu phái do dòng họ Dương phát triển dựa trên Trần gia Thái Cực Quyền. Đến nay, lưu phái này đã qua 5 thế hệ với lịch sử 180 năm và là lưu phái Thái Cực Quyền đông người theo học nhất thế giới. Ảnh: Gettyimages. Tuyền Châu, Phúc Kiến: Tuyền Châu là cái nôi khai sinh môn phái Bạch Hạc Quyền thuộc Nam Thiếu Lâm, phái võ hình thành vào thời Tấn và thời Đường. Tương truyền, Bạch Hạc Quyền do sư tổ Phương Thất Nương sáng tạo và phát triển dựa trên các tư thế và động tác của loài hạc. Môn võ này nhanh chóng lan rộng và được yêu thích ở Phúc Kiến. Ảnh: Martialartsonline. Hoài Dương, Hà Nam: Tương truyền, cách đây 6.000 năm, Hy Hoàng đã đóng đô tại Trần Uyển Khâu (nay là Hoài Dương, Hà Nam), và tạo ra trận đồ âm dương – nền tảng của kungfu. Ông không chỉ sáng tạo các loại vũ khí mà còn lập các sơ đồ quyền. Ngày nay, có khoảng 20 môn phải kungfu ở Hoài Dương, thu hút hơn 300.000 cư dân theo học. Ảnh: Trip.