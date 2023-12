Đây là cách Hội Nông dân Bắc Kạn tuyên truyền sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn

Tuyên truyền sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn tại tỉnh Bắc Kạn. Clip: Chiến Hoàng

Chiều 1/12, tại Nhà văn hóa xã Cường Lợi (huyện Na Rì), Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp Hội Nông dân huyện Na Rì tổ chức Hội thi "Tìm hiểu về kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn" năm 2023.

Hội thi nhằm góp phần đa dạng hóa hình thức truyền thông về kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn tới các hội viên, nông dân. Qua đó, thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong phát triển chuỗi giá trị nông sản, thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế vì sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững tại Bắc Kạn.



Hội thi "Tìm hiểu về kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn" năm 2023 do Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức đã thu hút đông đảo người dân tham dự và cổ vũ. Ảnh: Chiến Hoàng

Hội thi có sự tham gia của 5 đội thi đến từ các xã, thị trấn gồm: Yến Lạc, Côn Minh, Văn Lang, Cường Lợi và Kim Lư tham gia cùng đông đảo hội viên, nông dân của huyện Na Rì đến xem và cổ vũ.

Với 3 nội dung chính gồm: Chào hỏi, xử lý tình huống và thi trắc nghiệm, các đội thi đã cho thấy sự hiểu biết về pháp luật cũng như nhận thức về tầm quan trọng của sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn thông qua các tình huống mà Ban Tổ chức Hội thi đưa ra.

Ông Nông Đình Khuê, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Bắc Kạn, Trưởng Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm các đội thi. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Nông Đình Khuê, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Bắc Kạn, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi cho biết, Hội thi đã nhận được sự quan tâm, tích cực hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Na Rì.

"Ở phần thi xử lý tình huống, bằng sự am hiểu về kiến thức, vận dụng pháp luật cùng kinh nghiệm của mình, các đội thi đã xuất sắc giải quyết các tình huống do Hội thi đưa ra liên quan đến các văn bản, quy định pháp luật về điều kiện an toàn thực phẩm cũng như vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

Với nội dung thi trắc nghiệm, các đội thi đã cho thấy nỗ lực đầu tư, nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản pháp luật và hoàn thành xuất sắc các câu hỏi trắc nghiệm mà Hội thi đưa ra" - Trưởng Ban Giám khảo hội thi cho biết thêm.

Thành viên đội thi của thị trấn Yến Lạc trả lời phần thi xử lý tình huống tại Hội thi "Tìm hiểu về kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn". Ảnh: Chiến Hoàng

Cùng với những phần thi, hội viên nông dân còn được thưởng thức các làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc tái hiện đời sống lao động, sản xuất của các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Na Rì nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung.

Chị Hoàng Thị Hà, hội viên Hội Nông dân xã Văn Lang chia sẻ, chị cảm thấy rất vui khi được tham gia Hội thi ngày hôm nay. Đội thi xã Văn Lang đặt mục tiêu tham gia hội thi để học hỏi, trao đổi và chia sẻ kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

"Hội thi giúp nông dân biết được việc sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn sẽ có lợi ích gì. Sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn không chỉ góp phần mang lại sức khỏe cho trước hết là bản thân, sau là cộng đồng mà còn giúp cho các sản phẩm của người nông dân tiêu thụ được tốt hơn" - chị Hà bộc bạch.

Bà Ngô Thị Hoanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn chia sẻ về mục đích và sự cần thiết của Hội thi "Tìm hiểu về kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn" năm 2023. Ảnh: Chiến Hoàng

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Ngô Thị Hoanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn cho biết, Hội thị nhằm mục đích tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên nông dân tham gia sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

"Cùng với đó, Hội thi còn góp phần đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất nông sản, thực phẩm không an toàn, hướng tới xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, các sản phẩm OCOP; tổ chức triển khai chuỗi sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đây cũng là dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đội thi, từ đó giúp cho cán bộ, hội viên có nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn trong việc tuyên truyền, vận động và tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn" - bà Hoanh nhận định.

Cũng theo bà Hoanh, Hội thi "Tìm hiểu về kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn" năm 2023 còn là hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban tổ chức Hội thi "Tìm hiểu về kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn" năm 2023 trao giải cho đội giải Nhất. Ảnh: Chiến Hoàng

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích cho các đội tham dự.