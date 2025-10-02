Đề xuất phạt vi phạm giao thông bằng lao động công ích, CSGT TP.HCM nói "phạt tiền không đủ sức răn đe"

Phạt tiền chưa đủ sức răn đe

Thông tin trên được Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), đưa ra tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 2/10, khi báo chí đặt vấn đề về việc áp dụng lao động công ích trong xử phạt vi phạm giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08). Ảnh: CH

Thượng tá Bình nhận định, thực tế hiện nay, hình thức xử phạt chính là phạt tiền chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng nhiều trường hợp vi phạm vẫn tái diễn.

"Việc bổ sung hình thức lao động công ích sẽ mang tính giáo dục trực tiếp, buộc người vi phạm có trách nhiệm với cộng đồng," Thượng tá Bình cho biết.

Các hoạt động có thể bao gồm vệ sinh môi trường, thu gom rác, hỗ trợ kẻ vạch sơn, dọn dẹp tại các điểm công cộng… qua đó, biện pháp này sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân.

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế và đề xuất sửa luật

Đại diện PC08 khẳng định, hiện nay ở Việt Nam chưa có tiền lệ áp dụng hình thức xử phạt lao động công ích đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu, nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản đã triển khai và có đánh giá hiệu quả tích cực, vừa mang tính giáo dục, vừa tạo sức răn đe đối với người dân.

Phòng CSGT sẽ tham mưu Ban Giám đốc Công an TP.HCM phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, tham mưu bổ sung hình thức lao động công ích vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Trật tự an toàn Giao thông đường bộ.

Xây dựng cơ chế thực hiện an toàn, nhân văn

Để triển khai, Thượng tá Bình nhấn mạnh cần phải xây dựng cơ chế thực hiện một cách rõ ràng, quy định cụ thể, hành vi nào được áp dụng...?

Đồng thời, PC08 cho biết sẽ tổ chức thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi triển khai rộng rãi. Việc áp dụng phải đảm bảo mang tính nhân văn, an toàn, phù hợp sức khỏe, không mang tính cưỡng bức hay làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người vi phạm.

Trước đó, UBND TP.HCM đã giao Công an TP.HCM phối hợp cùng các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất sửa luật và bổ sung hình thức xử phạt mới đối với vi phạm giao thông. Hiện các hình thức xử phạt hành chính chính bao gồm: Cảnh cáo, phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật và trục xuất.