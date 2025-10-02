Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Chuyển động Sài Gòn
Thứ năm, ngày 02/10/2025 18:29 GMT+7

Đề xuất phạt vi phạm giao thông bằng lao động công ích, CSGT TP.HCM nói "phạt tiền không đủ sức răn đe"

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 02/10/2025 18:29 GMT+7
Phòng CSGT Công an TP.HCM đánh giá cao đề xuất áp dụng hình thức lao động công ích để xử phạt vi phạm giao thông, biện pháp này sẽ mang tính giáo dục và răn đe cao hơn so với phạt tiền.
Phạt tiền chưa đủ sức răn đe

Thông tin trên được Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), đưa ra tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 2/10, khi báo chí đặt vấn đề về việc áp dụng lao động công ích trong xử phạt vi phạm giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08). Ảnh: CH

Thượng tá Bình nhận định, thực tế hiện nay, hình thức xử phạt chính là phạt tiền chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng nhiều trường hợp vi phạm vẫn tái diễn.

"Việc bổ sung hình thức lao động công ích sẽ mang tính giáo dục trực tiếp, buộc người vi phạm có trách nhiệm với cộng đồng," Thượng tá Bình cho biết.

Các hoạt động có thể bao gồm vệ sinh môi trường, thu gom rác, hỗ trợ kẻ vạch sơn, dọn dẹp tại các điểm công cộng… qua đó, biện pháp này sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân.

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế và đề xuất sửa luật

Đại diện PC08 khẳng định, hiện nay ở Việt Nam chưa có tiền lệ áp dụng hình thức xử phạt lao động công ích đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu, nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản đã triển khai và có đánh giá hiệu quả tích cực, vừa mang tính giáo dục, vừa tạo sức răn đe đối với người dân.

Phòng CSGT sẽ tham mưu Ban Giám đốc Công an TP.HCM phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, tham mưu bổ sung hình thức lao động công ích vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Trật tự an toàn Giao thông đường bộ.

Xây dựng cơ chế thực hiện an toàn, nhân văn

Để triển khai, Thượng tá Bình nhấn mạnh cần phải xây dựng cơ chế thực hiện một cách rõ ràng, quy định cụ thể, hành vi nào được áp dụng...?

Đồng thời, PC08 cho biết sẽ tổ chức thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi triển khai rộng rãi. Việc áp dụng phải đảm bảo mang tính nhân văn, an toàn, phù hợp sức khỏe, không mang tính cưỡng bức hay làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người vi phạm.

Trước đó, UBND TP.HCM đã giao Công an TP.HCM phối hợp cùng các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất sửa luật và bổ sung hình thức xử phạt mới đối với vi phạm giao thông. Hiện các hình thức xử phạt hành chính chính bao gồm: Cảnh cáo, phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật và trục xuất.

