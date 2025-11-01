Đêm động phòng, tiểu thiếp biến thành nghĩa nữ: Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Thời đầu nhà Thanh, Cố Học Triều đã kể về một câu chuyện như sau: Người tú tài vùng Vô Tích tên là Dương Phổ (tên tự Thừa Thời) viết văn rất giỏi, có tiếng trong huyện nhưng thi mãi mà vẫn không đỗ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tuy đã 50 tuổi rồi nhưng ông lại không có con trai, chỉ có năm cô con gái trong nhà. Vì muốn có con trai để nối dõi tông đường, Dương Thừa Thời đã cưới thêm một tiểu thiếp.

Vào ngày cưới, họ đã tổ chức bữa tiệc để chiêu đãi khách mời. Trước khi khách mời rời đi, Dương Phổ đến căn phòng mới và thấy cô tiểu thiếp mới cưới đứng tựa vào bàn trang điểm khóc. Dương Phổ tiến lại gần và an ủi cô, nhưng cô vẫn không ngừng khóc. Vì vậy ông đã hỏi vì sao cô khóc.

Tiểu thiếp. Ảnh: Soundofhope.

Tiểu thê trả lời: “Thuở nhỏ, cha tôi là quan phủ Nam Tầm, ông ấy đã mua mấy người vợ lẽ. Về sau, mẹ tôi không dung thứ cho họ nên đã đánh đập họ bằng cây roi, cây trúc khiến họ vô cùng đau đớn. Sau đó, họ bị đuổi ra khỏi nhà, một số người trở thành kỹ nữ. Khi nghe tin này, cha tôi xót thương không thể chịu nỗi, ông đã bí mật sai người hầu mang tiền đến chuộc họ về nhà để họ tiếp tục làm vợ lẽ, hoặc gửi họ và chùa để nương tựa cửa Phật. Điều đáng buồn là hiện nay cha tôi và anh em tôi đều đã đi trấn giữ biên giới Quý Châu, mẹ và em gái mất sớm, một mình tôi rơi vào hoàn cảnh này, bị người mai mối lừa bán để làm vợ lẽ cho ông. Ngẫm lại quá khứ, tôi không khỏi cảm thấy bi thương cho số phận của mình.

Sau khi nghe tiểu thiếp nói xong, Dương Phổ không kìm được nước mắt và khuyên nhủ: “Đừng khóc nữa, việc ta có đứa con trai để nối dõi hay không đã được định sẵn từ trước, làm sao ta có thể để con gái của một quan viên trở thành tiểu thiếp của mình. Sau này, con sẽ là con gái của ta, ta sẽ tìm cho con một chàng rể tốt.” Người phụ nữ lại cảm tạ một lần nữa. Dương Phổ nhận cô làm con gái của mình, để cô sống chung với năm người con gái ruột của ông. Sau đó, Dương Phổ đi ra và nói với khách mời: “Các vị xin hãy ở lại một chút, không ngờ đêm nay ta lại có thêm một cô con gái, xin mời cùng nhau làm một bữa tiệc để chúc mừng.” Dương Phổ kể lại chi tiết câu chuyện vừa xảy ra, khách mời đều khen ngợi lòng nhân từ của ông.

Hai năm sau, vợ của Dương Phổ cuối cùng cũng sinh được một người con trai. Đúng lúc vợ ông sắp sinh, Dương Phổ đang ngồi trong nhà thì thấy hai vị sai dịch chốn nha môn mặc áo đen dẫn một quan viên đến. Ông tính đứng lên để đón tiếp, nhưng họ đã nhanh chóng tiến vào phòng trong và biến mất không còn dấu vết. Dương Phổ miêu tả diện mạo của vị quan viên cho gia đình nghe, tiểu thiếp liền nói rằng họ giống hệt cha cô, thì ra đó là cha của vị tiểu thiếp đến để báo ân.

Sau đó, Dương Phổ sống đến 90 tuổi rồi qua đời. Con trai ông cũng nổi tiếng vì hiếu thảo và liêm chính, một số con rể của ông đều trở nên quyền quý. Chồng của vị tiểu thiếp sau này cũng được làm quan, còn Dương Phổ thì được phong danh hiệu “Trung Hiến đại phu”. Đây thực sự là: “Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi”