Diễn viên "Hẹn hò chốn công sở" ra mắt MV ca nhạc

MV Pure Love của Seo In Ah. (Clip: YT).

Mới đây, nữ diễn viên trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách hồi đầu năm "Hẹn hò chốn công sở" Seol In Ah đã phát hành một bài hát mang tên "Pure Love".

Theo Soompi, MV ca khúc được sản xuất bởi Hwang Hyun, công ty sản xuất âm nhạc Monotree. "Pure Love" là sự hợp tác với thương hiệu thuần chay MARHEN.J. MV được phát hành vào ngày 8/7, trong đó nữ diễn viên Seol In Ah đóng vai chính. Nhiều người nhận xét cô vẫn giữ được nét quyến rũ, trong sáng và ngọt ngào của mình.

Trước khi tham gia nghiệp diễn xuất, ngôi sao sinh năm 1996 từng suýt ra mắt dưới vai trò ca sĩ thần tượng. Sau 3 năm được đào tạo làm ca sĩ, Seol In Ah đã quyết định bỏ ngang và theo đuổi đam mê với điện ảnh.

Seo In Ah ra mắt MV ca nhạc. (Ảnh: MV)

Seol In Ah từng trải qua quãng thời gian đóng vai phụ, khởi đầu với bộ phim truyền hình The Producers (2015) của KBS2. Một năm sau đó, cô có lần đầu tiên thử sức với dòng phim cổ trang khi vào vai Thượng cung Han thời trẻ trong bộ phim Flowers of the Prison. Năm 2017, Seol In Ah có giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp, khi cô giành được giải Tân binh xuất sắc nhất tại Lễ trao giải MBC. Đến năm 2018, cô giành thêm được một giải thưởng của KBS với vai nữ chính trong Beautiful Love, Wonderful Life.

Năm 2020, cô xuất hiện với vai diễn phụ trong phim hài cổ trang Mr. Queen, cô bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi vào vai Nghi tần Jo Hwa Jin. Nhân vật này vừa đáng thương vừa đáng ghét, vì nàng luôn đố kỵ với nữ chính, nhưng suy cho cùng, nàng cũng chỉ muốn bảo vệ tình yêu vị vua dành cho mình.

Seo In Ah trong "Hẹn hò chốn công sở". (Ảnh trong phim)

Có duyên với vai phụ, Seo In Ah cho biết cô chưa từng cảm thấy khó chịu khi khán giả chỉ nhớ tới mình ở dạng vai này.

Năm 2022, nữ diễn viên đã tạo cơn sốt khi vào vai cô tiểu thư nhà giàu trong bộ phim ăn khách Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal). Đây là tựa phim Hàn lãng mạn – hài hước của đài SBS, được chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả HaeHwa, có sự tham gia của Ahn Hyo Seop, Kim Seo Jeong, Seol In Ah và Kim Min Gyu.

Nhân vật Jin Young Seo chiếm được cảm tình của khán giả nhờ tính cách tử tế, nhiệt tình, thậm chí có phần tinh nghịch, dù là một thiên kim tiểu thư. Hơn nữa, sự hào phóng mà Young Seo dành cho bạn thân cũng khiến không ít người "ghen tỵ".