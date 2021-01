Đón tết Tân Sửu, “sốt sình sịch” với tiền lì xì 2 USD in hình con trâu

Theo khảo sát của Dân Việt, trên các mạng xã hội có nhiều shop online rao bán các tờ tiền các nước có in hình con trâu, biểu tượng của năm Tân Sửu 2021.

Sốt tiền 2 USD hình con trâu

Theo quảng cáo của chủ shop, tờ tiền 2 USD hình con trâu do Bộ Tài chính Mỹ phát hành nhằm mang đến món quà ý nghĩa cho người dân Châu Á trong dịp lễ Tết lớn của năm. Tờ tiền 2 USD in hình con trâu là tiền thật được chế tác họa tiết hết sức đặc biệt với hình tượng con trâu đầy màu sắc tươi mới, mang đến người nhận sự vui tươi trong ngày đầu năm.

Trao đổi với PV, anh N.V.V chủ một đại lý chuyên nhập các loại tiền lì xì ở Hà Nội cho biết, tờ tiền không có giá trị lưu thông. Tuy nhiên, trong phong thủy, hình ảnh con trâu được xem là một trong những con vật cần cù, chịu khó nhất trong 12 con giáp, là con vật biểu tượng của sự đại cát, thịnh vượng. Vì thế, trong dịp Tết Tân Sửu 2021 càng ý nghĩa hơn khi lựa chọn tiền hình con trâu để làm quà tặng lì xì.

"Bố cục trên tờ 2 USD con trâu cũng tương tự như 2 USD linh vật của các năm trước, với hình ảnh 2 con trâu mạ vàng hai bên. Biểu tượng này mang ý nghĩa canh giữ tài lộc cho gia chủ cũng như thể hiện sự giàu sang phú quý", anh N.V.V cho hay.

Tờ 2 USD in hình con trâu được quảng cáo do Bộ Tài chính Mỹ sản xuất.

Được biết, giá mỗi tờ 2 USD in hình con trâu mạ vàng giao động từ 230.000 đồng – 300.000 đồng/tờ. Khách mua càng nhiều thì giá càng giảm. Ví dụ mua 20 tờ, giá giảm còn 200.000 đồng/tờ; mua 10 tờ giá còn 210.000 đồng/tờ.

Một bộ tiền sẽ có kèm theo giấy chứng nhận chống làm giả, bao da xanh bọc bên ngoài tờ tiền và bao lì xì đỏ Lucky Money khá lạ mắt.

Anh T.Đ.L, chủ một đại lý chuyên nhập các loại tiền lì xì ở Hà Nội cho biết, mức giá trên mới là mức giá chung, còn với những tờ có seri đẹp thì sẽ có cách tính khác. Như đồng 2 USD có seri tứ quý 6 sẽ có giá từ 1,5 - 2 triệu đồng/tờ, seri tứ quý 8 là trên 2,5 triệu đồng/tờ, còn seri tứ quý thường là 800.000 đồng/tờ. Ngoài ra, các số seri dạng phát lộc như 6886, 6688, 8686, 6868 cũng thuộc hàng đắt đỏ.

Cũng theo anh T.Đ.L, những năm gần đây, ngoài những tờ 2 USD in hình linh vật được Bộ Tài chính Mỹ sản xuất, trong nước còn xuất hiện loại tiền 2 USD Trâu Mạ Vàng Việt Nam là hàng do Việt Nam sản xuất, giống hàng Mỹ 98-99%, bao gồm đầy đủ phụ kiện đi kèm, với lợi thế giá tương đối rẻ nên cũng được nhiều người chọn mua lì xì cho bạn bè người thân.

"Tiền 2 USD Trâu mạ vàng Việt Nam được dân buôn trong nước thiết kế và in ấn trực tiếp trên đồng 2 USD tiền Mỹ theo mẫu nhập về. Do được in ấn tại chỗ nên tiết kiệm được chi phí vận chuyển, hàng lại có sẵn nên gía rẻ hơn tiền 2 USD nhập. Trong khi đó, chất lượng, màu sắc thì tương tự đến hơn 90%", chủ shop này thông tin.

Tờ 2 USD in hình con trâu được do Việt Nam sản xuất. Ảnh chụp màn hình

Không phải do Bộ Tài chính Mỹ sản xuất

Theo tìm hiểu, thực chất tờ tiền 2 USD hình trâu mạ vàng hoàn toàn không phải do Bộ Tài chính Mỹ phát hành mà do công ty tư nhân Merrick Mint, Inc có trụ sở tại Mỹ in ấn và bán trên toàn thế giới. Hiện tờ tiền này được rao bán trên website công ty Merrick Mint, Ebay và Amazon với giá 13,95 USD, nhận ship hàng trên toàn thế giới.

Trên website, công ty Merrick Mint tự giới thiệu là “công ty hàng đầu về thiết kế, tiếp thị, quảng bá”.

Mỗi năm Merrick Mint tạo ra hơn 1.000 sản phẩm mới. Các sản phẩm của Merrick Mint sản xuất bao gồm bộ sưu tập các loại thẻ giao dịch, thẻ hạng vàng, tem, nhãn dán và các sản phẩm có phiên bản giới hạn.

Sản phẩm do công ty này thiết kế được phân phối bán trên kênh truyền hình mua sắm, các câu lạc bộ sưu tập, cửa hàng bách hóa bán lẻ lớn, cùng với mạng lưới các nhà phân phối bán buôn và đại lý đặc biệt trên toàn thế giới.

Website của Merrick Mint rao bán tờ tiền 2 USD in hình trâu mạ vàng với giá 13,95 USD và nhận ship trên toàn thế giới. Ảnh chụp màn hình

Merrick Mint là công ty thuộc sở hữu tư nhân chuyên sản xuất các đồng tiền màu của Mỹ và đồ sưu tầm cho Hiệp hội cầu thủ bóng đá quốc gia (NFLPA), Hiệp hội cầu thủ bóng chày Major League (MLBPA), Liên đoàn khúc côn cầu quốc gia (NHL), Hiệp hội cầu thủ khúc côn cầu quốc gia (NHLPA), Liên đoàn bóng đá quốc gia (NFL), Bóng rổ...

Liên quan đến vấn đề, Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, ở Việt Nam, nếu người dân mua đồng tiền này với mục đích làm quà tặng; trang trí; sưu tầm thì không có vấn đề gì. Nhưng trường hợp sử dụng tờ tiền này để giao dịch, mua bán thì là hành động phạm pháp.

Bên cạnh đó, việc một số người sử dụng tờ tiền 2 USD để in theo những sản phẩm khác để xem như vật trang trí, kỷ niệm thì không ảnh hưởng, vì đấy là đồng tiền nước ngoài. Nhưng, nếu ở nước khác, những hành vi tương tự như vậy có thể bị xử phạt.

"Tuy nhiên, đối với các hành vi hủy hoại đồng tiền, xúc phạm đồng tiền của nước Việt Nam sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật", ông Đức nhấn mạnh.