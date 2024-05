Dương Mịch xuống dốc sự nghiệp, mất phương hướng?

Dương Mịch là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc. Tên tuổi của cô từng là bảo chứng cho nhiều đự án điện ảnh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp khi liên tiếp gặp thất bại ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Hai dự án gần đây của cô là phim điện ảnh "Nothing Can't Be Undone by a Hotpot" và phim truyền hình "Cáp Nhĩ Tân 1944" đều nhận về nhiều ý kiến tiêu cực từ giới chuyên môn và khán giả.

Dương Mịch từng là cái tên bảo chứng cho thành công của các bộ phim. Ảnh: QQ.

Thất bại của "Nothing Can't Be Undone by a Hotpot"

"Nothing Can't Be Undone by a Hotpot", phim điện ảnh với sự tham gia của Dương Mịch, ra mắt vào dịp lễ 1/5 vừa qua nhưng không đạt được thành công như kỳ vọng. Doanh thu phòng vé của phim tính đến ngày 3/5 chỉ khoảng 46 triệu NDT, xếp thứ 6 trong danh sách phim chiếu cùng thời điểm. So với "Formed Police Unit" - phim do Hoàng Cảnh Du, Vương Nhất Bác đóng, ra mắt cùng thời điểm thì "Nothing Can't Be Undone by a Hotpot" tỏ ra lép vế hoàn toàn khi "Formed Police Unit" đã thu về hơn 1,1 tỷ NDT.

Điểm Douban của phim cũng chỉ ở mức trung bình 6,5/10 với nhiều đánh giá tiêu cực về nội dung và diễn xuất. Nhiều khán giả cho rằng, phim có cốt truyện "tham lam", xây dựng nhân vật thiếu thuyết phục và cái kết vội vã. Diễn xuất của Dương Mịch cũng bị nhận xét là "cứng nhắc" và "thiếu cảm xúc".

"Cáp Nhĩ Tân 1944": Lối diễn xuất gây thất vọng của Dương Mịch

Tương tự "Cáp Nhĩ Tân 1944", phim truyền hình lấy bối cảnh chiến tranh gián điệp mà Dương Mịch đóng chính, cũng không nhận được nhiều lời khen ngợi. Phim được đầu tư lớn với kinh phí S+ (mức đầu tư cao nhất tại Trung Quốc) và được chiếu cùng lúc trên 3 đài truyền hình lớn. Tuy nhiên, tỷ suất người xem của phim lại khá thấp, liên tục giảm trong 3 ngày từ 1/5 đến 3/5.

Diễn xuất của Dương Mịch trong phim bị đánh giá là "thiếu tự nhiên", "cường điệu" và "giả tạo". Nhiều khán giả so sánh lối diễn xuất của cô với Dương Dương trong "Khói lửa nhân gian" và cho rằng cả hai đều "diễn như đóng kịch".

Dương Mịch đang ở trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: QQ.

Thất bại của "Nothing Can't Be Undone by a Hotpot" và "Cáp Nhĩ Tân 1944" đánh dấu một giai đoạn khó khăn cho Dương Mịch. Những dự án phim liên tiếp thất bại khiến cô nhận về nhiều chỉ trích về diễn xuất và khả năng lựa chọn kịch bản. So với các đối thủ cùng thời như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đang dần tụt lùi và đánh mất vị thế của mình trong làng giải trí Hoa ngữ.



Dương Mịch sinh ngày 12/9/1986, cô được mệnh danh là "nữ hoàng phim truyền hình" và "nữ hoàng rating" tại Trung Quốc.

Dương Mịch bắt đầu diễn xuất từ khi còn nhỏ và tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Vai diễn đột phá của cô là Quách Tương trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp" (2006). Sau đó, cô tiếp tục gặt hái thành công với các vai diễn trong phim "Cung tỏa tâm ngọc" (2011), "Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa" (2016), "Phù Dao Hoàng Hậu" (2018), "Hồ Yêu Ly Tâm" (2020), "Bên nhau trọn đời" (2022)...



Dương Mịch được đánh giá cao bởi nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất đa dạng và khả năng thu hút khán giả. Cô là một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Trung Quốc và châu Á.