Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Thu về trên miền Hạnh Phúc

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” là sân chơi, tạo không gian giao lưu nghệ thuật giữa bạn đọc, cộng tác viên, phóng viên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Khuyến khích độc giả ghi lại những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc về con người, thiên nhiên, làng quê, thành phố trong sắc thu Việt.

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” hứa hẹn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh mùa thu Việt Nam, tạo các giá trị tích cực, nhân văn. Tăng cường tương tác giữa báo chí và công chúng, gắn bó độc giả với Báo Điện tử Dân Việt qua các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, gần gũi. Gala ảnh do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức, mọi công dân Việt Nam quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia. Gala ảnh khuyến khích các cộng tác viên, phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, cán bộ, sinh viên, nông dân, người lao động gửi ảnh.

Trong thời gian ngắn, Báo Điện tử Dân Việt đã nhận được rất nhiều các tác phẩm ảnh chất lượng, ghi lại khoảnh khắc mùa thu của làng quê Việt Nam, của đồng ruộng, của phố phường... tại nhiều địa phương. Gala ảnh kéo dài một tháng, thời gian kết thúc nhận tác phẩm đến hết ngày 24/11/2025. Bạn đọc có thể tham khảo thể lệ tại danviet.vn.

Báo Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu bộ ảnh "Thu về trên miền Hạnh Phúc".

Tác giả đến với xã Hạnh Phúc (tỉnh Lào Cai) vào một ngày mùa thu tháng 8, khi địa phương này vừa hoàn tất xong việc sáp nhập 4 xã gồm thị trấn Trạm Tấu, xã Xà Hồ, Hát Lừu và xã Bản Công của Tỉnh Yên Bái (cũ).

Người chụp đã kịp ghi lại bộ ảnh mùa vàng bội thu trên những thửa ruộng bậc thang óng ánh nắng vàng.

Ánh nắng chiếu xuống khắp nơi tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Những nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của đồng bào dân tộc nơi đây.

Nhiều cánh đồng đang vào vụ thu hoạch.

Người phụ nữ mang theo con khi thu hoạch tại các thửa ruộng bậc thang.

Cảnh yên bình tại xã Hạnh Phúc.