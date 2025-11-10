Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Mây ôm núi Tây Côn Lĩnh, chốn tiên cảnh giữa mùa thu Hà Giang

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” là sân chơi, tạo không gian giao lưu nghệ thuật giữa bạn đọc, cộng tác viên, phóng viên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Khuyến khích độc giả ghi lại những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc về con người, thiên nhiên, làng quê, thành phố trong sắc thu Việt.

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” hứa hẹn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh mùa thu Việt Nam, tạo các giá trị tích cực, nhân văn. Tăng cường tương tác giữa báo chí và công chúng, gắn bó độc giả với Báo Điện tử Dân Việt qua các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, gần gũi. Gala ảnh do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức, mọi công dân Việt Nam quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia. Gala ảnh khuyến khích các cộng tác viên, phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, cán bộ, sinh viên, nông dân, người lao động gửi ảnh.

Trong thời gian ngắn, Báo Điện tử Dân Việt đã nhận được rất nhiều các tác phẩm ảnh chất lượng, ghi lại khoảnh khắc mùa thu của làng quê Việt Nam, của đồng ruộng, của phố phường... tại nhiều địa phương. Gala ảnh kéo dài một tháng, thời gian kết thúc nhận tác phẩm đến hết ngày 24/11/2025. Bạn đọc có thể tham khảo thể lệ tại danviet.vn.

Báo Điện tử Dân Việt tiếp tục giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu được gửi tới tham gia Gala.

Tác phẩm "Mùa thu Tây Côn Lĩnh" được ghi lại tại vùng núi Tây Côn Lĩnh (Hà Giang) của tác giả Ngô Văn Lộc.

Tác phẩm "Sắc thu trên cố đô Huế" của tác giả Lê Văn Viết Niệm.

Tác phẩm "Ruộng bậc thang Mù Cang Chải" tại Mù Cang Chải (Lào Cai) của tác giả Lê Quang Long.

Tác phẩm "Mùa lúa chín Bản Phùng" của tác giả Nguyễn Thị Kim Thịnh được ghi lại tại Bản Phùng, Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Tác phẩm "Hồn thu Rú Chá" tại TP Huế của tác giả Đỗ Thành Nam.

Tác phẩm "Mùa ho sữa Hà Nội" của tác giả Nguyễn Trọng Tài.

Tác phẩm "Cắt tóc ở chợ làng" được tác giả Nguyễn Quang Bình ghi lại tại làng Ước Lễ (Hà Nội).

Tác phẩm "Sớm thu ở bến hoa" dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) của tác giả Đỗ Thành Nam.

Tác phẩm "Mùa lúa chín" ở ngoại thành Hà Nội của tác giả Khổng Văn Chí.

Tác phẩm "Đôi bờ" của tác giả Nguyễn Hoàng Giang được chụp tại bờ hồ Hoàn Kiếm.