Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Khi mùa thu “chạm” vào từng khung hình đất nước

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” là sân chơi, tạo không gian giao lưu nghệ thuật giữa bạn đọc, cộng tác viên, phóng viên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Khuyến khích độc giả ghi lại những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc về con người, thiên nhiên, làng quê, thành phố trong sắc thu Việt.

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” hứa hẹn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh mùa thu Việt Nam, tạo các giá trị tích cực, nhân văn. Tăng cường tương tác giữa báo chí và công chúng, gắn bó độc giả với Báo Điện tử Dân Việt qua các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, gần gũi. Gala ảnh do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức, mọi công dân Việt Nam quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia. Gala ảnh khuyến khích các cộng tác viên, phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, cán bộ, sinh viên, nông dân, người lao động gửi ảnh.

Trong thời gian ngắn, Báo Điện tử Dân Việt đã nhận được rất nhiều các tác phẩm ảnh chất lượng, ghi lại khoảnh khắc mùa thu của làng quê Việt Nam, của đồng ruộng, của phố phường... tại nhiều địa phương. Gala ảnh kéo dài một tháng, thời gian kết thúc nhận tác phẩm đến hết ngày 24/11/2025. Bạn đọc có thể tham khảo thể lệ tại danviet.vn.

Báo Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu tiếp theo được gửi tới tham gia Gala.

Tác phẩm "Non nước Cao Bằng" của tác giả Lưu Tiến Dũng.

Tác phẩm "Khi thu gõ cửa Pavi" tại con đường đá cổ Pavi, Lai Châu của tác giả Đỗ Tuấn Anh.

Tác phẩm "Dưới ánh nắng ban mai" trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, Hà Nội của tác giả Trương Văn Vị.

Tác phẩm "Long Cốc trong sương sớm" ghi lại đồi chè Long Cốc, Phú Thọ của tác giả Lê Quang Long.

Tác phẩm "Bó vàng trên triền đá" tại Si Ma Cai, Lào Cai của tác giả Đỗ Ngọc Tuấn.

Tác phẩm "Sắc thu xứ Huế", ghi lại cảnh bên lăng vua Tự Đức, TP Huế của tác giả Lê Thanh Hải.

Tác phẩm "Đi qua mùa thu Hà Nội" của tác giả Lương Mạnh Hà.

Tác phẩm "Bình minh Khuổi My" tại Hà Giang của tác giả Nguyễn Thị Kim Thịnh.

Tác phẩm "Mùa vàng" được chụp tại An Nhơn, Gia Lai của tác giả Lê Thanh Hải.

Tác phẩm "Sắc đỏ giữa trời thu" trên phố Hàng Lược, Hà Nội của tác giả Đỗ Văn Thành.

Tác phẩm "Nắng phố cổ Hà Nội" của tác giả Minh Lê.