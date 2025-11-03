Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Khi mùa thu “chạm” vào từng khung hình đất nước

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” là sân chơi, tạo không gian giao lưu nghệ thuật giữa bạn đọc, cộng tác viên, phóng viên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Khuyến khích độc giả ghi lại những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc về con người, thiên nhiên, làng quê, thành phố trong sắc thu Việt.
Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” hứa hẹn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh mùa thu Việt Nam, tạo các giá trị tích cực, nhân văn. Tăng cường tương tác giữa báo chí và công chúng, gắn bó độc giả với Báo Điện tử Dân Việt qua các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, gần gũi. Gala ảnh do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức, mọi công dân Việt Nam quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia. Gala ảnh khuyến khích các cộng tác viên, phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, cán bộ, sinh viên, nông dân, người lao động gửi ảnh.
Trong thời gian ngắn, Báo Điện tử Dân Việt đã nhận được rất nhiều các tác phẩm ảnh chất lượng, ghi lại khoảnh khắc mùa thu của làng quê Việt Nam, của đồng ruộng, của phố phường... tại nhiều địa phương. Gala ảnh kéo dài một tháng, thời gian kết thúc nhận tác phẩm đến hết ngày 24/11/2025. Bạn đọc có thể tham khảo thể lệ tại danviet.vn.
Báo Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu tiếp theo được gửi tới tham gia Gala.
Sáng 4/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, Cơ quan Hệ thống Thực phẩm Bền vững Ireland (SFSI), đồng tổ chức “Hội nghị Hợp tác song phương Việt Nam - Ireland về Chuyển đổi hệ thống nông nghiệp - thực phẩm”.
Phát biểu tại Hội nghị về công tác nhân sự của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và cá nhân đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã nhận được sự tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương.
TP.HCM triển khai chiến dịch tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, khách sạn và địa điểm công cộng, góp phần xây dựng không gian đô thị văn minh, an toàn, vì sức khỏe cộng đồng.
Trong bối cảnh lao đao vì hàng loạt ca chấn thương, Thép xanh Nam Định đã chào đón sự trở lại của trợ lý HLV Andre Lima - người từng đảm nhận vai trò chuyên gia thể lực tại đội bóng thành Nam mùa giải 2023/2024.
Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về chương trình giảm nghèo bền vững cho 200 cán bộ Hội Nông dân cơ sở, nhằm nâng cao kỹ năng giám sát, hỗ trợ sinh kế và triển khai các mô hình kinh tế hiệu quả. Hoạt động này giúp đội ngũ cán bộ Hội “gần dân, sát dân” có thêm kiến thức thực tiễn để đồng hành cùng nông dân vượt khó, góp phần giảm nghèo bền vững.
Địa ốc Hoàng Quân tiếp tục được giao làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.200 tỷ đồng tại Cà Mau, giữa lúc kết quả kinh doanh 9 tháng ghi nhận mới hoàn thành 16% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận năm.
Về Đại Sơn (Bắc Ninh) những ngày này, trên các vùng trồng táo, nông dân đang tích cực chăm sóc cho cây bước vào quá trình phát triển quả. Với kinh nghiệm sản xuất cùng việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, năm 2025, người trồng táo ở Đại Sơn kỳ vọng sẽ có thêm một mùa quả ngọt.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Dân Việt giới thiệu chân dung và sự nghiệp tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
TP.HCM đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện hạ tầng và trang thiết bị công nghệ thông tin, xây dựng nền tảng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng tới mô hình đô thị thông minh, phát triển bền vững sau sáp nhập.
Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang) là tỉnh có tổng đàn heo lớn nhất vùng ĐBSCL với tổng đàn heo có khoảng 470.000 con. Từ đầu tháng 10–2025 đến nay, nông dân nuôi heo (nuôi lợn) đã tái đàn thêm 75.000 con để phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.
Sáng 4/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản.
Hàng chục ngàn binh sĩ Ukraine có thể sớm bị bao vây trong một loạt "nồi hơi"- một tình huống chưa từng xảy ra trước đây, theo nhận định của nhà phân tích quân sự, cựu sĩ quan tình báo Thủy quân Lục chiến Mỹ Scott Ritter.
FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, HLV Kim Sang-sik “quay xe” với ĐT Việt Nam?; Napoli muốn mượn Kobbie Mainoo của M.U; William Saliba từng nghĩ đến việc chuyển tới Real Madrid; Liverpool theo đuổi thần đồng 18 tuổi; Vinicius muốn cầu hôn với nữ MC đã có 3 con.
Trong nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) không chỉ khẳng định vai trò trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn bền bỉ đồng hành, sẻ chia cùng đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, người nghèo, người yếu thế trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Trong bối cảnh thiên tai, mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại miền Trung, với tinh thần, văn hóa “nghĩa tình đong đầy”, tập thể người lao động Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã kịp thời, trực tiếp triển khai các hoạt động tương trợ, góp phần hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục khó khăn, hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.
Sau nhiều năm sống trong mặc cảm với gương mặt co giật, méo lệch và nỗi sợ không dám soi gương, bà Lê Thị Dung (Nghệ An) và chị Ngô Thúy Liên (Bắc Ninh) đã tìm lại nụ cười tự nhiên sau ca phẫu thuật vi phẫu tách mạch máu chèn ép dây thần kinh số VII tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, họ được giải thoát hoàn toàn khỏi những cơn co giật dai dẳng, để trở lại cuộc sống tự tin và trọn vẹn.
Phát hiện có đối tượng hái trộm cà phê nhưng những bao cà phê còn bị giấu trong vườn, ông Lê Tấn Trung đã mật phục, phối hợp với Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ đối tượng khi quay trở lại chở cà phê đi bán.
Mua đất tại các dự án bất động sản khi chưa đủ điều kiện cấp “sổ đỏ” là rủi ro lớn đối với người dân. Bởi đằng sau những lời mời chào hấp dẫn, người mua có thể vướng vào tranh chấp, mất quyền sử dụng, thậm chí “trắng tay” nếu dự án không được hoàn thiện pháp lý. Việc nắm chắc quy định trong Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ giúp người dân tránh được những “cái bẫy” pháp lý thường gặp.
Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI vẫn di chuyển nhanh, còn tăng cấp. Dự báo, sau khi thành cơn bão số 13, bão sẽ đổ bộ đất liền khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khi ở cấp 10-11, giật cấp 13, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4.
Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói được giao Báo NTNN/Dân Việt tổ chức ngày 2/11 vừa qua, một số nông dân có đặt câu hỏi về việc tổ chức lại hệ thống khuyến nông tại cấp xã. Về việc này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có thông tin hướng dẫn.
Gạo Việt Nam giá biến động ra sao khi các quốc gia thường xuyên nhập khẩu gạo, trong đó có nhập khẩu gạo Việt Nam như Philippines, Indonesia…cũng đang trong tình trạng dư thừa, hoặc hạn chế nhập khẩu. Việc thị trường xuất khẩu lúa gạo cuối năm 2025 tiềm ẩn nhiều khó khăn sẽ tác động đến lợi nhuận người trồng lúa Việt Nam.