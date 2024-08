Gameshow Trung Quốc ngày càng "chuộng" sao Việt?

Nghệ sĩ Việt được các nhà sản xuất gameshow tại đất nước tỷ dân chú ý

Cuối năm 2023, Chi Pu là một trong những nghệ sĩ giải trí nhận đề cử giải thưởng Nghệ sĩ nổi bật của năm tại Đêm hội tầm nhìn Weibo (Weibo TV & Internet Video Summit 2023) - một trong những sự kiện quan trọng vào dịp cuối năm tại Trung Quốc. Giải thưởng nhằm tôn vinh các nghệ sĩ có đóng góp và thành tích đáng kể trong lĩnh vực điện ảnh, chương trình truyền hình giải trí và thời trang.

Chi Pu được khán giả đất nước tỷ dân biết tới khi tham gia chương trình Đạp gió 2023. Không chỉ lọt vào danh sách các nghệ sĩ thành đoàn, cô còn được đông đảo người hâm mộ Trung Quốc đón nhận. Sau reality show kể trên, cô được mời tham gia nhiều chương trình giải trí của Trung Quốc như A Delicious Guess, Hello Saturday... Mới đây nhất, vào năm 2024, Chi Pu lại là khách mời của Run For Time - một trong những show giải trí ăn khách bậc nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Chi Pu tại chương trình "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" của Trung Quốc. (Ảnh: NSX)

Sau Chi Pu, Suni Hạ Linh - đại diện của Việt Nam cũng giành được thành công nhất định tại Đạp gió 2024 bản Trung Quốc. Nữ ca sĩ được khán giả nhận xét có ngoại hình trong sáng, dễ thương, đồng đều nhiều kỹ năng như hát, nhảy, diễn xuất... Trong gần 3 tháng tham gia chương trình, hình ảnh cô liên tục xuất hiện ở những khu trung tâm lớn tại đất nước tỷ dân. Một số tiết mục của Suni Hạ Linh tạo hiệu ứng tích cực, trong đó có Tinh vệ gây sốt mạng xã hội Trung Quốc nhiều ngày. Trang weibo (mạng xã hội Trung Quốc) cá nhân của Suni Hạ Linh cũng được nâng lên tài khoản tick đỏ - cấp độ cao nhất của Weibo - chứng thực đây là tài khoản đã có 10 triệu lượt đọc trong vòng 30 ngày và có ít nhất 1.000 người hâm mộ theo dõi xuyên suốt.

Ngoài những gương mặt kể trên, thời gian qua, một số nghệ sĩ trẻ Việt Nam cũng tham gia vào các gameshow tại Trung Quốc. LyLy là cái tên được nhiều khán giả chú ý khi tham gia vào chương trình âm nhạc The Next Stage 2023, tuy nhiên cô dừng chân ở Top 13. Trong khi đó, Đăng Quân, Quán quân So You Think You Can Dance cũng trở thành thí sinh của Street Dance China mùa 6 - sân chơi vũ đạo có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ châu Á.

Trong một cuộc trò chuyện vào tháng 7/2024, Noo Phước Thịnh từng chia sẻ anh từ chối lời mời của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" bản gốc: "Trước khi những chương trình Anh trai của Việt Nam được tổ chức thì Call Me By Fire của Trung Quốc đã đến trước và tôi đã được mời từ đầu năm nay. Họ cũng muốn có sự xuất hiện của một vị khách mời đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, tôi đã từ chối vì thực sự lúc đó, tôi vẫn còn đang loay hoay, chưa sẵn sàng trả lời cho những câu hỏi của bản thân chứ đừng nói đến việc tham gia vào một gameshow lớn của Trung Quốc" - anh tâm sự.

Sự hấp dẫn của những gương mặt mới

Chia sẻ với PV Dân Việt, chuyên gia truyền thông Trần Hoài Linh cho rằng, các chương trình truyền hình thực tế tại châu Á hiện nay ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng. "Bên cạnh sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước, nhiều nhà sản xuất cũng mời về thí sinh của những quốc gia khác nhằm tăng sự mới lạ, tính hấp dẫn cho chương trình. Điều này tương tự với việc một số nghệ sĩ nước ngoài góp mặt trong các gameshow tại Việt Nam".

LyLy tại chương trình "The Next Stage". (Ảnh: NSX)

Cũng theo bà Linh, sự tham gia của các nghệ sĩ Việt thường kéo theo sự quan tâm, chú ý từ phía công chúng cả hai nước. "Màn song ca của Chi Pu - Huỳnh Hiểu Minh giúp đài Hồ Nam đứng số 1 về rating, đạt mốc cao nhất là 2,79% và có lượng khán giả chiếm lĩnh 12,4% thị phần. Bên cạnh đó, khi Chi Pu ra mắt phim Người mặt trời ở Việt Nam, các fan Trung Quốc đã mua vé máy bay sang ủng hộ tinh thần cho cô. Điều này tạo ra những hiệu ứng tích cực cho cả nghệ sĩ lẫn nhà sản xuất".

Hiện tại, Chi Pu và Suni Hạ Linh đều đã và đang rục rịch cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới tại thị trường giải trí Hoa ngữ. "Để thành công, họ cần duy trì hoạt động cũng như khéo léo trong việc ứng xử với người hâm mộ. Bên cạnh đó, phải tạo điểm nhấn riêng cho mình" - bà Hoài Linh nêu quan điểm.