Theo Variety, báo cáo giữa năm của Pollstar cho thấy Madonna đang thống trị danh sách các tour diễn có doanh thu cao nhất toàn cầu năm 2024 nhờ vào thành công rực rỡ của "Celebration Tour". Với giá vé trung bình 208,85 USD, "Nữ hoàng nhạc Pop" đã thu về trung bình 2.794.007 USD mỗi đêm diễn, bán được trung bình 13.378 vé, đạt tổng cộng 856.247 vé bán ra trong 34 buổi diễn đã báo cáo (trong tổng số 65 buổi diễn dự kiến).

Báo cáo giữa năm của Pollstar cũng đã phân tích toàn cảnh ngành công nghiệp âm nhạc trên quy mô rộng hơn. Sau nhiều năm doanh thu vé đạt mức kỷ lục nhờ sự bùng nổ chi tiêu hậu đại dịch, thị trường nhạc sống đã có dấu hiệu ổn định trong nửa đầu năm 2024. Không có biến động lớn về tỷ lệ phần trăm so với những năm trước. Năm 2023, tổng doanh thu tăng 51,1% so với năm 2022 và doanh thu trung bình mỗi buổi diễn tăng 64,7%. Tuy nhiên, trong năm 2024, không có mức tăng nào vượt quá 17% hoặc giảm quá 15%.

"Già gân" Madonna vẫn "thống trị" làng nhạc sống

Tuy nhiên, kết quả của Pollstar không bao gồm số liệu từ tour diễn "Eras" của Taylor Swift, vốn không được báo cáo công khai. Mặc dù vậy, vào tháng 12 năm ngoái, Pollstar đã ghi nhận "Eras Tour" là tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại, vượt qua mốc 1 tỷ USD. Với việc chặng châu Âu của "Eras Tour" bắt đầu vào ngày 9/5, rất có thể Taylor Swift sẽ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng trong năm nay.

Bad Bunny bám sát nút Madonna với 174,6 triệu USD từ "Most Wanted Tour", tiếp theo là Luis Miguel với 169,4 triệu USD, U2 đứng thứ 4 với 135 triệu USD từ chuỗi buổi diễn Sphere và Karol G khép lại top 5 với 111 triệu USD. Top 10 còn có sự góp mặt của Bruno Mars (102 triệu USD), Coldplay (100 triệu USD), Seventeen (74 triệu USD), Eagles (69 triệu USD) và Nicki Minaj (66 triệu USD).



Trên quy mô toàn cầu, tổng doanh thu năm 2024 lần đầu tiên vượt mốc 3 tỷ USD, tăng từ 2,83 tỷ USD năm 2023. Năm ngoái đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2022, với tổng doanh thu toàn cầu là 1,87 tỷ USD. Doanh thu trung bình năm 2024 giảm nhẹ so với năm ngoái, đạt 1,37 triệu USD so với 1,47 triệu USD, trong khi doanh số bán vé gần như không đổi (24,1 triệu vé năm 2024 so với 24,3 triệu vé năm 2023). Giá vé trung bình tăng từ 116 USD lên 127 USD, mặc dù số lượng vé trung bình bán ra mỗi buổi diễn giảm từ 12.655 xuống 10.767 vé.

Tại Bắc Mỹ, Bad Bunny dẫn đầu về tổng doanh thu với 174,6 triệu USD. Madonna theo sát với 148 triệu USD, tiếp đến là U2 (135 triệu USD), Luis Miguel (100 triệu USD) và Eagles (69 triệu USD). Tổng doanh thu trong khu vực đạt 2,33 tỷ USD, tăng 18,7% so với 1,96 tỷ USD năm ngoái. Tổng số vé bán ra tăng lên 17,6 triệu so với 16,32 triệu của năm 2023, trong khi số lượng vé trung bình bán ra giảm từ 9.071 xuống 8.252 vé.

Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh doanh số bán vé tăng mạnh, trái ngược với việc nhiều nghệ sĩ lớn hủy tour diễn. Trong những tháng gần đây, The Black Keys đã hủy tour diễn vòng quanh đấu trường quốc tế, trong khi Jennifer Lopez cũng đã thay đổi kế hoạch, chuyển từ tập trung vào album mới sang một chương trình tổng hợp những bản hit lớn nhất của mình.