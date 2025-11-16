Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi giải thích vết nứt, lún trên Quốc lộ 24 dù trời không mưa

Sáng
16/11, liên quan đến vụ nứt, lún kéo dài hàng trăm mét trên tuyến Quốc lộ 24,
đoạn đi qua địa bàn xã Măng Đen, PV Dân Việt đã trao đổi và nhận được phản hồi
từ Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân.
Người
đứng đầu ngành xây dựng tỉnh cho biết qua kiểm tra hiện trường được biết thời
gian qua, trên địa bàn tại khu vực này liên tiếp có mưa lớn.
Theo
đó dẫn đến xuất hiện cung trượt lớn ở phía ta-luy dương tại Km112+200 của tuyến
Quốc lộ 24, đoạn đi qua địa bàn xã Măng Đen gây dịch chuyển nứt tường chắn, làm
bê-tông nhựa trồi lên và phá hủy kết cấu mặt đường.
Qua
kiểm tra xác định vết nứt, lún trên mặt đường dài khoảng 100m, với nhiều điểm
bê-tông nhựa bị trồi lên cao, cá biệt có vị trí lên đến 1,2m và xuất hiện nhiều
vết nứt dọc.
Trước mắt Sở Xây dựng chỉ đạo cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan, khẩn trương khắc phục tạm thời bằng cách cấp phối bù mặt đường tại đoạn tuyến bị hư hỏng nứt, lún nhằm giảm thiểu và xoá nguy cơ mất an toàn giao thông. Về lâu dài Sở Xây dựng sẽ tính toán phương án xử lý cung trượt, hoặc chỉnh tuyến để trình và tham mưu cho cấp thẩm quyền tỉnh xem xét, quyết định.
Cụ
thể, tiến hành cấp phối bù mặt đường tại đoạn tuyến bị hư hỏng nứt, lún nhằm
giảm thiểu và xoá nguy cơ mất an toàn giao thông.
Để
đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua lại tại đoạn tuyến trên,
cùng với cắm biển cảnh báo và giăng dây, Sở Xây dựng giao nhiệm vụ cho cơ quan
chuyên môn trực thuộc, khẩn trương khắc phục tạm thời
Về
lâu dài Sở Xây dựng sẽ tính toán phương án xử lý cung trượt, hoặc chỉnh tuyến
để trình và tham mưu cho cấp thẩm quyền tỉnh xem xét, quyết định.
Chỉ
đạo cho bộ phận chức năng của Sở Xây dựng, làm việc với đơn vị tư vấn và nhà
thầu thi công để xác định rõ một số nội dung liên quan đến đoạn tuyến sụt, nứt
làm hư hỏng mặt đường tại Km112+200 Quốc lộ 24.
Cụ
thể nếu xác định đoạn tuyến bị hư hỏng còn nằm trong thời gian bảo hành và do nhà
thầu thi công không bảo đảm, thì yêu cầu nhà thầu phải chịu trách nhiệm; trường
hợp hư hỏng do thiên tai, thì kinh phí sửa chữa và khắc phục, do ngân sách chi
trả, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho hay.
Được biết dù mấy ngày qua trời không có mưa, thế nhưng
mặt đường Quốc lộ 24 ở Km112+200, đoạn đi qua xã
Măng Đăng đã bất ngờ bị sụt lún và nứt dẫn đến phần đường có thể lưu thông tại
đoạn tuyến này, bị thu hẹp lại còn 1/2.
Quốc lộ 24 dài khoảng 168km, là tuyến
giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ngãi - cảng
Dung Quất - Quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh, khu vực phía bắc Tây Nguyên, các
tỉnh Nam Lào…nên lưu lượng xe lưu thông trên tuyến lớn.
Trước đây tuyến giao thông này là do Cục
Đường bộ Việt Nam quản lý, nay phân cấp về địa phương do tỉnh Quảng Ngãi quản
lý.
