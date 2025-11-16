Chủ nhật, ngày 16/11/2025 11:20 GMT+7

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi giải thích vết nứt, lún trên Quốc lộ 24 dù trời không mưa

Công Xuân Chủ nhật, ngày 16/11/2025 11:20 GMT+7
Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân đã cung cấp thông tin ban đầu về nguyên nhân gây nứt, lún kéo dài hàng trăm mét trên Quốc lộ 24, đoạn đi qua xã Măng Đen.
Sáng 16/11, liên quan đến vụ nứt, lún kéo dài hàng trăm mét trên tuyến Quốc lộ 24, đoạn đi qua địa bàn xã Măng Đen, PV Dân Việt đã trao đổi và nhận được phản hồi từ Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân.

Vết nứt, lún trên mặt đường dài khoảng 100m, với nhiều điểm bê-tông nhựa bị trồi lên cao, cá biệt có vị trí lên đến 1,2m.Ảnh: ĐX

Người đứng đầu ngành xây dựng tỉnh cho biết qua kiểm tra hiện trường được biết thời gian qua, trên địa bàn tại khu vực này liên tiếp có mưa lớn.

Theo đó dẫn đến xuất hiện cung trượt lớn ở phía ta-luy dương tại Km112+200 của tuyến Quốc lộ 24, đoạn đi qua địa bàn xã Măng Đen gây dịch chuyển nứt tường chắn, làm bê-tông nhựa trồi lên và phá hủy kết cấu mặt đường.

Qua kiểm tra xác định vết nứt, lún trên mặt đường dài khoảng 100m, với nhiều điểm bê-tông nhựa bị trồi lên cao, cá biệt có vị trí lên đến 1,2m và xuất hiện nhiều vết nứt dọc.

Sụt lún, nứt kéo dài hàng trăm mét trên Quốc lộ 24 đi qua “thủ phủ du lịch” Quảng Ngãi

Trước mắt Sở Xây dựng chỉ đạo cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan, khẩn trương khắc phục tạm thời bằng cách cấp phối bù mặt đường tại đoạn tuyến bị hư hỏng nứt, lún nhằm giảm thiểu và xoá nguy cơ mất an toàn giao thông. Về lâu dài Sở Xây dựng sẽ tính toán phương án xử lý cung trượt, hoặc chỉnh tuyến để trình và tham mưu cho cấp thẩm quyền tỉnh xem xét, quyết định.

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân.

Cụ thể, tiến hành cấp phối bù mặt đường tại đoạn tuyến bị hư hỏng nứt, lún nhằm giảm thiểu và xoá nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua lại tại đoạn tuyến trên, cùng với cắm biển cảnh báo và giăng dây, Sở Xây dựng giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn trực thuộc, khẩn trương khắc phục tạm thời

Về lâu dài Sở Xây dựng sẽ tính toán phương án xử lý cung trượt, hoặc chỉnh tuyến để trình và tham mưu cho cấp thẩm quyền tỉnh xem xét, quyết định.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân. Ảnh: ĐX

Chỉ đạo cho bộ phận chức năng của Sở Xây dựng, làm việc với đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công để xác định rõ một số nội dung liên quan đến đoạn tuyến sụt, nứt làm hư hỏng mặt đường tại Km112+200 Quốc lộ 24.

Mặt đường Quốc lộ 24 ở Km112+200, đoạn đi qua xã Măng Đăng đã bất ngờ bị sụt lún và nứt dẫn đến phần đường có thể lưu thông tại đoạn tuyến này, bị thu hẹp lại còn 1/2. Ảnh: H.Cừ

Cụ thể nếu xác định đoạn tuyến bị hư hỏng còn nằm trong thời gian bảo hành và do nhà thầu thi công không bảo đảm, thì yêu cầu nhà thầu phải chịu trách nhiệm; trường hợp hư hỏng do thiên tai, thì kinh phí sửa chữa và khắc phục, do ngân sách chi trả, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho hay.

Lãnh đạo Sở Xây dựng kiểm tra hiện trường đoạn bị nứt, lún.Ảnh: H.Cừ

Được biết dù mấy ngày qua trời không có mưa, thế nhưng mặt đường Quốc lộ 24 ở Km112+200, đoạn đi qua xã Măng Đăng đã bất ngờ bị sụt lún và nứt dẫn đến phần đường có thể lưu thông tại đoạn tuyến này, bị thu hẹp lại còn 1/2.

Quốc lộ 24 dài khoảng 168km, là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ngãi - cảng Dung Quất - Quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh, khu vực phía bắc Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào…nên lưu lượng xe lưu thông trên tuyến lớn.

Phần đoạn bị nứt lún trên QL24.Ảnh: ĐX

Trước đây tuyến giao thông này là do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, nay phân cấp về địa phương do tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

