Trong năm 2024, Dân Việt đã có nhiều bài viết về giá nhà tăng chưa đồng thuận với mức thu nhập của người dân. Phần lớn độc giả của Dân Việt đều than trời vì "đuổi" mãi không kịp giá nhà.

Với nhiều người, giấc mơ an cư lập nghiệp ngày càng trở nên xa vời, nhất là trong bối cảnh công việc ngày một bấp bênh mà giá nhà không ngừng tăng cao.

Đặc biệt, GenZ hay các cặp vợ chồng mới cưới, thường đặt mục tiêu sở hữu một ngôi nhà riêng trong khoảng 5 - 10 năm sau hôn nhân, dù có phải vay ngân hàng. Tuy nhiên, trước thực trạng giá bất động sản leo thang "chóng mặt", không ít người cảm thấy rằng: "Dù làm việc cả đời cũng khó đủ tiền mua nhà”.

Một số bình luận của bạn đọc về vấn đề giá nhà trên những bài báo của Dân Việt. Ảnh chụp màn hình

Mới đây, Tổng cục Thống kê đã công bố các thông tin về tình hình thu nhập và việc làm của người lao động Việt Nam trong năm 2024. Trong đó, các số liệu về mức thu nhập ghi nhận chiều hướng đi lên.

Tính chung trong cả năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động là 7,7 triệu đồng/tháng, tăng 8,6% theo năm. Nếu xét theo vùng, thu nhập bình quân của người lao động tại khu vực thành thị khoảng 9,3 triệu đồng/tháng, tăng gần 7% so với năm 2023.

Theo nghiên cứu của Công ty CBRE Việt Nam, tính đến quý 4/2024, giá bán căn hộ chung cư mới tại Hà Nội cán mốc 72 triệu đồng/m2. Con số này tăng tới 36% so với cùng kỳ năm 2023 và cũng đồng thời là mức tăng cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây. Nếu so sánh với mức tăng thu nhập bình quân của người lao động thành thị nói chung thì hiện chung cư mới đang sở hữu tốc độ tăng giá cao gấp 3 - 5 lần so với thu nhập.

Chia sẻ với PV Dân Việt, với thu nhập 15 triệu đồng/tháng, anh Tiến Đạt, 29 tuổi quê quán Thái Bình, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội đã phải dành dụm tiền trong nhiều năm, ở căn nhà trọ 2 triệu đồng/tháng từ thời sinh viên nhưng chàng trai trẻ vẫn chưa đủ tiền mua căn nhà nhỏ mơ ước.

Mình lên kế hoạch trong năm 2024 sẽ tậu 1 căn chung cư cũ. Mình thèm có 1 căn nhà để ổn định cuộc sống nên ngày nào cũng lên mạng xem tình hình nhà với đất. Tuy nhiên, giá nhà thì càng lúc càng tăng, giá chung cư qua sử dụng bằng cả giá chung cư mới cách đây vài năm. Mình chờ đến sát tết nguyên đán sẽ cọc 1 căn vì nghĩ sẽ có giảm giá nhưng tình hình này chắc mình "bỏ phố về quê" thôi, anh Tiến Đạt tâm sự.

Thiếu nguồn cung nhà ở giá rẻ là nguyên nhân chính khiến giá nhà ở Hà Nội tăng cao. Ảnh: Thái Nguyễn

Có nhiều độc giả bình luận "Tại sao giá nhà tăng cao thì không cố gắng tăng thu nhập?". Chia sẻ điều này với chị Thu Trang, 27 tuổi, leader marketing tại quận Thanh Xuân, thu nhập của chị hiện tại trung bình khoảng 30 triệu đồng/tháng, đây là mức lương đánh giá cao tại TP. Hà Nội.

Theo tôi, mỗi người là một mắt xích trong xã hội, ngành nghề nào cũng nên được trân quý. Không có nhân viên thì không có lực lượng lao động, không có người lao động thì cũng chẳng có người quản lý và người giàu. Vậy làm nhân viên ổn định thì có gì sai, và mong muốn được an cư lạc nghiệp ở nơi mình đang lao động thì có gì không đúng? Chị Trang tâm sự

Chị đã từng "nuôi" giấc mơ sở hữu 1 ngôi nhà riêng trước khi lập gia đình ở tuổi 28, nhưng càng "đuổi" thì giá nhà càng "chạy" xa tầm tay. Dù có giá “thấp nhất” nhưng để sở hữu căn hộ studio cũng cần bỏ ra ít nhất khoảng 3 tỷ đồng. Nếu tiết kiệm toàn bộ thu nhập hàng tháng, không chi tiêu cho bất cứ khoản nào, không phải vay tiền và trả lãi ngân hàng, chị Trang phải mất gần 10 năm mới có thể sở hữu 1 căn nhà.

Chính vì vậy, ngay cả những ngành nghề thu nhập cao cũng không theo kịp giá nhà. Thậm chí nhiều chuyên gia còn đánh giá rằng, giá nhà ở Việt Nam đã gấp khoảng 60 năm thu nhập của người dân.

Còn nếu với người dân có thu nhập thấp trong nhóm người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội là khoảng 10 triệu đồng/tháng, nhóm người này phải dành tới hơn 83 năm mới có thể sở hữu 1 căn nhà 3 tỷ đồng.

Không chỉ chung cư, phân khúc nhà phố, nhà trong ngõ cũng tăng giá “phi mã” theo xu hướng chung của thị trường trong năm vừa qua.

Càng tiệm cận Tết Nguyên đán 2025, trên mạng xã hội, các trang rao bán bất động sản càng ồ ạt nhiều thông tin "Cắt lỗ ngày cuối năm" hay "chiết khấu cao". Tuy nhiên, trong bài Cảnh giác hiện tượng rao bán bất động sản kiểu "phông bạt" mà Dân Việt đăng tải, các chuyên gia đã cảnh báo đây hoàn toàn không đúng thực tế trong bối cảnh giá nhà liên tục neo ở mức cao và cán cân cung cầu vẫn lệch lớn.

Nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm đang rao bán trung bình hơn 60 triệu đồng/m2. Ảnh: Lê Quân

Theo số liệu của Global Property Guide, đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản tại 60 quốc gia ở 4 châu lục, có trụ sở chính tại Bắc Âu: Giá bất động sản Việt Nam đang tăng trưởng nhanh thuộc top đầu thế giới. Với mức giá tăng tới 59% sau 5 năm, con số còn cao hơn cả Mỹ (54%), Úc (49%), Nhật Bản (41%), Singapore (37%). Thậm chí, mức tăng của Việt Nam còn cao gấp 3 - 6 lần so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia (9%), Malaysia (11%), Thái Lan (18%).