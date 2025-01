Hà Nội khai trương phố ẩm thực thứ 3, người dân tưng bừng ăn nhậu vỉa hè

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng, đến nay trên 90% các hộ kinh doanh tại phố ẩm thực đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Chỉ một số ít các hộ kinh doanh tự phát tại tầng một ở những khu tập thể trong khu vực chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Ông Tùng cho biết: "Các hộ chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm chủ yếu là do nhà ở tập thể. Chúng tôi cũng đã có đề xuất với thành phố để kiến nghị Chính phủ tháo gỡ vướng mắc".