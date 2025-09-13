Hồ Gươm ngập tràn sắc hoa những ngày đầu thu, giới trẻ ùn ùn tìm về chụp ảnh check-in

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn mời tài xế ô tô đánh liên tiếp vào người đàn ông lớn tuổi lên làm việc.
Những ngày qua, sóng lớn liên tiếp khoét sâu vào bờ, khiến nhiều đoạn bờ biển Hội An – Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng, kéo dài hàng trăm mét; các tuyến kè tạm bằng bao cát, cọc tre nhanh chóng bị đánh sập, nhiều nhà hàng và villa ven biển đứng trước nguy cơ bị sóng nuốt chửng.