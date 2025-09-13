Thứ bảy, ngày 13/09/2025 14:45 GMT+7

Hồ Gươm ngập tràn sắc hoa những ngày đầu thu, giới trẻ ùn ùn tìm về chụp ảnh check-in

Khổng Chí Thứ bảy, ngày 13/09/2025 14:45 GMT+7
Những ngày đầu thu, Hồ Gươm như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc hoa. Từng khóm hoa đua nhau khoe sắc dọc theo những lối đi quanh hồ, tạo nên một khung cảnh nên thơ, quyến rũ. Nơi đây trở thành điểm check-in “gây sốt” thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.
Những ngày đầu thu, Hồ Gươm ngập tràn sắc hoa thu hút hàng trăm lượt khách đến chụp ảnh check-in mỗi ngày.
Những khóm hoa quanh hồ có điểm nhấn là nền Tháp Rùa cổ kính, giúp du khách có những bức ảnh ấn tượng.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng 13/9, giới trẻ đổ về quanh khu vực bờ hồ Gươm chụp ảnh check-in cùng những khóm hoa khoe sắc trong những ngày đầu thu.
Không khí rộn ràng chụp ảnh của các bạn trẻ ở khu vực hồ Gươm.
Để có được bộ ảnh đẹp, nhiều bạn trẻ thuê cả ê kíp chụp ảnh để tha hồ tạo dáng.
Những khóm hoa bung nở rực rỡ, khiến nhiều bạn trẻ mê mẩn, thích thú chụp hình.
Xúng xính váy áo để chụp ảnh cùng những khóm hoa bên bờ hồ Gươm, Đặng Thị Bích Ngọc cho biết: “Tôi biết đến hoa khoe sắc rực rỡ qua mạng xã hội, sau khi xem được, tôi liền rủ bạn bè lên lịch để đến đây chụp ảnh. Khi đến đây, tôi không ngờ khung cảnh hồ Gươm những ngày đầu thu lại đẹp như vậy”.
Các "nàng thơ" thường chọn những trang phục với tông nhẹ nhàng, nhã nhặn để check-in.
Hôm nay là ngày cuối tuần, nhiều người dân và du khách lên hồ Gươm dạo phố, tận hưởng bầu không khí mát mẻ của Thủ đô trong những ngày đầu thu.
Lý Thị Nhung (Thái Nguyên) chia sẻ: “Tranh thủ cuối tuần, thời tiết mát mẻ nên hai đứa mình đã lên lịch rủ nhau lên phố đi bộ chơi và chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Hà Nội những ngày đầu thu".
Thời tiết Hà Nội những ngày tháng 9 trong lành và mát mẻ, mang đầy màu sắc. Đây là thời điểm lý tưởng để các bạn trẻ, gia đình vui chơi khắp Thủ đô.

