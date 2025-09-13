Hồ Gươm ngập tràn sắc hoa những ngày đầu thu, giới trẻ ùn ùn tìm về chụp ảnh check-in

Giảm nghèo bốn phương

Giảm nghèo bốn phương

Tận dụng lợi thế của "thủ phủ dược liệu" Sìn Hồ, HTX Mý Dao đã tiên phong phát triển mô hình nuôi ngựa bạch bằng chính những cây thuốc quý. Cách làm sáng tạo này không chỉ cho ra đời các sản phẩm nông nghiệp an toàn sinh học với giá trị kinh tế cao mà còn mở ra một hướng thoát nghèo bền vững, mang lại giá trị kép về kinh tế và bảo tồn cho người dân vùng cao.