Check-in Quốc khánh 2/9: Từ biển sôi sóng đến núi cao mây vờn đều bừng sáng

Giữa khung cảnh sóng xanh gió lộng, hình ảnh chị Duyên giương cao lá cờ đỏ sao vàng nổi bật như một dấu ấn riêng. (Ảnh: Trần Mỹ Duyên)

Trong những ngày thu tháng Chín, khi sắc đỏ thiêng liêng của cờ Tổ quốc phủ khắp các nẻo đường, giới trẻ cùng lá cờ sao vàng trên hành trình khám phá đất nước đã để lại dấu ấn trong từng khung hình sống động. Từ nhịp sóng biển Khánh Hòa, đến mây trắng Tà Xùa rồi mùa vàng rực rỡ ở Sa Pa, check-in Quốc khánh 2/9 trở thành dịp để thể hiện tình yêu nước, đồng thời gửi gắm thông điệp đoàn kết và tự hào dân tộc qua mỗi bước chân khám phá.

Trên miền biển Ninh Thuận cũ - nay là tỉnh Khánh Hòa, chị Trần Mỹ Duyên (sinh năm 2002) chọn giương cao lá cờ Tổ quốc giữa khoảng trời xanh thăm thẳm và tiếng sóng vỗ dạt dào. Hình ảnh lá cờ đỏ thắm tung bay khiến khung cảnh quê hương như bừng sáng, đồng thời ghi dấu niềm tự hào sâu lắng trong trái tim cô sinh viên trẻ trước ngày lễ lớn của dân tộc.

Cô gái 10X chọn chính quê hương mình làm nơi ghi dấu dịp Quốc khánh, như một cách gửi gắm tình cảm với mảnh đất gắn bó từ tuổi thơ. (Ảnh: Trần Mỹ Duyên)

Chia sẻ với Dân Việt, chị Trần Mỹ Duyên cho biết: “Với tôi, lá cờ Tổ quốc là niềm tự hào lớn lao của mỗi người Việt, chứ không phải một đạo cụ để tạo dáng trong bức ảnh. Dịp Quốc khánh 2/9 càng đặc biệt, nên tôi muốn mang cờ theo để lưu giữ khoảnh khắc trên chính quê hương mình. Cảm giác ấy khác hẳn những kiểu check-in thông thường, vì trong bức ảnh không chỉ có cảnh đẹp, mà còn có tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào khi giới thiệu với bạn bè rằng Khánh Hòa tươi đẹp, giàu bản sắc.

Khi giơ cao lá cờ tại cánh đồng điện gió hay ở Mũi Dinh, tôi thực sự thấy một niềm xúc động dâng trào. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển xanh, núi đá, cánh đồng lúa và nắng gió khiến tôi liên tưởng đến sức sống bền bỉ của con người Việt Nam: dù ở vùng đất khắc nghiệt vẫn luôn kiên cường, lạc quan và gắn bó máu thịt với quê hương. Tôi cũng tin rằng trào lưu check-in cùng cờ Tổ quốc đang góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước rất tự nhiên".

Khi giương cao lá cờ tại cánh đồng điện gió hay ở Mũi Dinh, chị Duyên thấy một niềm xúc động dâng trào. (Ảnh: Trần Mỹ Duyên)

Là người con của vùng đất Ninh Thuận cũ, chị Duyên dành nhiều tình cảm cho vịnh Vĩnh Hy - nơi được ví như bức tranh sơn thủy hữu tình, mỗi lần trở lại đều mang đến một cảm giác mới mẻ. Cùng với thiên nhiên, những giá trị văn hóa Chăm từ tháp Po Klong Garai hay làng gốm Bàu Trúc trở thành niềm tự hào riêng của vùng đất.

Theo cô gái sinh năm 2002, khi Ninh Thuận đã trở thành một phần của Khánh Hòa, đây sẽ là lợi thế lớn để tỉnh mở rộng “bản đồ du lịch”, tạo nên sự kết nối giữa biển đảo Nha Trang với miền nắng gió và văn hóa Chăm, từ đó hình thành sức hút mới cho du lịch miền Trung. Điều quan trọng là cần có hướng đầu tư, khai thác hợp lý để tiềm năng du lịch nơi đây được “đánh thức” trọn vẹn.

Giữa mây trời bảng lảng và những triền núi trập trùng, lá cờ trong tay chị Thơ gợi nên sự kết nối giữa tuổi trẻ với thiên nhiên đại ngàn. (Ảnh: Thơ Minh)

Từ miền biển đầy nắng gió, hành trình cùng lá cờ đỏ sao vàng lại hiện diện giữa núi rừng Tây Bắc. Nếu ở Khánh Hòa, sắc cờ rực sáng giữa biển trời mênh mang, thì tại Sơn La, lá cờ Tổ quốc một lần nữa trở thành điểm nhấn trong bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, tung bay trên triền núi mây phủ, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng du khách.

Chị Trương Thị Thơ (sinh năm 1997, quê Bắc Ninh) cho biết, một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất khi đặt chân đến Tà Xùa chính là khoảnh khắc đứng trên Sống lưng khủng long ở xã Háng Đồng cũ - nay là xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La. Từ địa thế đặc biệt: sống núi hướng thẳng xuống thung lũng, nhìn tựa như hình dáng một con khủng long đang nằm ngủ, lá cờ Tổ quốc trong ánh hoàng hôn khiến không gian thêm phần thiêng liêng, gợi niềm tự hào khó tả.

“Đứng ở đây, tôi vừa choáng ngợp trước núi rừng Tây Bắc, vừa xúc động khi lá cờ đỏ tung bay giữa biển mây, rực sáng như một điểm tựa thiêng liêng, gợi nhắc về bao thế hệ cha ông đã hy sinh, đấu tranh để gìn giữ giang sơn. Ngoài sống lưng khủng long thì Thảo nguyên Tà Xùa mênh mông cũng có cờ đỏ sao vàng tung bay để du khách check-in”, cô gái 9X cho hay.

Hành trình chinh phục sống lưng khủng long cũng mang đến cho chị Thơ nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Từ trung tâm Tà Xùa ra tới điểm trekking khoảng 14 km, con đường gập ghềnh, nhiều đoạn xóc, đòi hỏi tay lái phải thật vững. Đặc biệt, chặng cuối dài chừng 1,5 km là đường mòn nhỏ men theo sườn núi, được coi là thử thách lớn nhất nhưng cũng hấp dẫn nhất.

Tùy điều kiện và sở thích, du khách có thể chọn đi bộ để thong thả tận hưởng không khí trong lành, tự lái xe máy nếu đủ bản lĩnh, hoặc nhờ đến dịch vụ xe ôm bản địa: vừa thuận tiện, an toàn, vừa góp phần tạo thêm sinh kế cho người dân. Việc kết hợp cả đi bộ và trải nghiệm xe ôm miền núi khiến chuyến đi trở nên trọn vẹn: vừa có những giây phút tự mình hòa vào thiên nhiên, vừa cảm nhận sự mộc mạc, thân thiện từ chính con người Sơn La.

Check-in cùng lá cờ Tổ quốc tại các điểm du lịch đang mang đến một sức lan tỏa tích cực.

Theo chị Thơ, xã Tà Xùa đang trở thành một điểm đến giàu tiềm năng khi hội tụ đầy đủ lợi thế về thiên nhiên, cảnh quan và văn hóa bản địa. Nổi bật nhất chính là “thiên đường mây” - hiện tượng kỳ thú xuất hiện từ tháng 10 đến tháng 4, biến Tà Xùa thành lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn săn mây, ngắm bình minh hay hoàng hôn trên biển mây bồng bềnh. Cùng với đó, những địa danh như sống lưng khủng long, mỏm cá heo, đỉnh gió, cây cô đơn hay thảo nguyên Tà Xùa tạo nên hệ thống điểm check-in và trekking độc đáo, mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm, cắm trại.

Không chỉ có thiên nhiên, Tà Xùa còn giữ được bản sắc văn hóa riêng với ẩm thực đặc trưng như thắng cố, gà đen, rượu ngô, rượu táo mèo, cùng các nghề thủ công truyền thống như dệt vải, thêu thổ cẩm.

Đây được xem là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển loại hình homestay, tour trải nghiệm bản làng. Những năm gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều homestay, quán cà phê săn mây đã góp phần hình thành một hệ sinh thái du lịch hấp dẫn, mang lại diện mạo mới cho Tà Xùa, đồng thời khẳng định tiềm năng vươn lên trở thành điểm đến nổi bật của du lịch Sơn La.

Check-in Quốc khánh 2/9: Nối dài niềm tự hào dân tộc trong từng bước chân khám phá

Không chỉ có thiên nhiên, xã Tà Xùa (Sơn La) còn hấp dẫn bởi bản sắc văn hóa cộng đồng.

Sau những sườn núi và bản làng Tà Xùa còn giữ nguyên hơi thở văn hóa vùng cao, Sa Pa (Lào Cai) hiện lên với một sắc vàng riêng. Những thửa ruộng bậc thang chín rực trải dài trên sườn đồi, ánh nắng ban mai nhấn từng nếp lúa. Trên nền cảnh ấy, lá cờ đỏ tung bay theo gió, trở thành điểm nhấn nổi bật giữa khung trời núi rừng.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chị Hậu Nguyễn ghi lại những khoảnh khắc bên lá cờ, quan sát nhịp sống của núi rừng và cảm nhận sâu sắc sự gắn bó với quê hương. Theo chị, mỗi bức ảnh trở thành dấu ấn khó quên, nơi ánh sáng và gió núi hòa cùng niềm tự hào dân tộc, thổi hồn vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.

Việc check-in lá cờ Tổ quốc trước những cảnh đẹp hoà bình ở Sa Pa không chỉ ghi lại khoảnh khắc cá nhân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của vùng đất này đến bạn bè trong nước và quốc tế. Theo chị Hậu, những hình ảnh ấy đồng thời khẳng định tình yêu, sự đoàn kết và tinh thần dân tộc của cư dân nơi biên cương, hướng về cả nước. Đây không phải là một trào lưu, mà là hành động của thế hệ trẻ muốn lan tỏa và góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam hạnh phúc, độc lập và đoàn kết.

Giữa những thửa ruộng bậc thang ngả màu vàng rực, lá cờ đỏ sao vàng vươn mình trong gió như nhịp thở của đất trời. (Ảnh: Chuyện của Hậu)

Chia sẻ với Dân Việt, chị Hậu Nguyễn cho biết: “Tôi nghĩ rằng bầu trời nào cũng là bầu trời Tổ quốc. Nhưng khoảnh khắc giương lá cờ đỏ sao vàng giữa khung cảnh ruộng bậc thang mùa lúa chín hùng vĩ ở Sa Pa khiến tôi xúc động và hạnh phúc vô cùng. Lòng yêu nước và niềm tự hào như được nhân lên gấp bội khi hoàn tất bộ ảnh này, đúng vào thời điểm thiêng liêng của toàn dân tộc.

Thế hệ cha ông đã hi sinh cả thanh xuân, tuổi trẻ và tính mạng để gìn giữ hòa bình cho đất nước, tiếp nối là những cống hiến trong phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong không khí Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi mong sẽ tiếp nối và lan tỏa hình ảnh hòa bình, tươi đẹp ngay tại Sa Pa, cũng như góp một phần nhỏ bé để cùng Tổ quốc viết tiếp câu chuyện về hòa bình".

Dưới góc nhìn của những người làm du lịch Sa Pa, chị Hậu cho biết, mùa lúa chín là thời điểm “độc nhất” trong năm, mang vẻ đẹp đặc trưng của Tây Bắc với những thửa ruộng bậc thang trải dài và uốn lượn theo triền núi. Hàng năm, du khách trong nước và quốc tế đều tìm đến để ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này, biến những nếp ruộng vàng rực thành điểm nhấn nổi bật trên hành trình khám phá miền núi phía Bắc.

Ngoài những cung ruộng bậc thang trứ danh, Sa Pa còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch bền vững. Văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc như Mông, Dao đỏ, Dáy, Tày… kết hợp với thiên nhiên trong lành, mát mẻ quanh năm nhờ dãy Hoàng Liên Sơn che chở, tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Sự ủng hộ phát triển du lịch từ chính phủ, các cấp chính quyền và sức hút đối với các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực du lịch cộng đồng càng mở ra cơ hội để Sa Pa trở thành điểm đến bền vững, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa thúc đẩy kinh tế địa phương.

Dù ở bất kỳ nơi nào, tình yêu quê hương vẫn hiện hữu, bởi mỗi vùng trời đều là một phần thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Chuyện của Hậu)






