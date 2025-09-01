In chữ lên áo miễn phí, may cờ đỏ sao vàng kích cỡ lớn che mưa nắng tặng cựu binh dịp 2/9

In chữ, hình lên áo miễn phí cho người dân

Những ngày này, khắp đường phố Hà Nội trang hoàng cờ Tổ quốc. Hình ảnh người dân mặc những bộ quần áo mang đậm lòng yêu nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, khiến ai nấy đều tự hào.

Vợ chồng chị Chi cùng chiếc máy in nhỏ đến khắp các khu chung cư, trường học in áo miễn phí cho nhân dân. Ảnh: Khánh Chi

Được biết, chiếc áo cờ đỏ sao vàng in những dòng chữ thể hiện lòng yêu nước hiện được bán với giá khá cao, từ 150.000 đến 300.000 đồng/chiếc, tùy vào hình ảnh và chất liệu vải. Với giá trên, nhiều gia đình đông người sẽ không đủ kinh phí để mua, vì thế họ đành thể hiện lòng yêu nước bằng những cách khác. Khi biết được điều này, nhóm chị Khánh Chi ở Hà Nội đã lên ý tưởng “làm mới những chiếc áo cũ” miễn phí cho người dân.

Rất đông người dân chờ in hình áo miễn phí ở chung cư HH1C Linh Đàm, Hà Nội. Ảnh: Khánh Chi

Theo chị Khánh Chi, mọi người trong nhóm trước đó đã lên ý tưởng sẽ in áo cũ, áo có sẵn miễn phí cho người dân với những dòng chữ đầy tự hào như: Tôi yêu Việt Nam, Tết Độc lập… để mọi người có thể mặc và ra phố phường, hòa chung với dòng người trong ngày hội non sông.

Học sinh một trường mầm non hân hoan chụp ảnh với chiếc áo được làm mới. Ảnh: Khánh Chi

Mục đích của chị Chi và các thành viên khi làm công việc này xuất phát từ việc muốn góp phần nhỏ bé để lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Hiện tại, nhóm chị Chi đang di chuyển khắp các ngõ ngách, chung cư, trường học ở Hà Nội để in chữ và hình lên áo miễn phí cho người dân.

Chia sẻ với PV, chị Chi cho biết, gia đình có sẵn máy in áo nên chị nghĩ mình có thể làm được. Khi đưa ra ý tưởng, mọi người đều ủng hộ và cùng nhau thực hiện.

“Hiện tôi đang in áo cho người dân ở Trúc Bạch, Ngũ Xá. Trước đó, tôi đến các trường mầm non, chung cư, khu tập thể để in áo cho mọi người. Mọi người có thể mang áo cũ, hoặc những chiếc áo yêu thích để in lên những hình ảnh đẹp, câu ý nghĩa, thể hiện được tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc. Chúng tôi coi đây như một món quà nhỏ tới người dân để cùng nhau chào mừng ngày lễ lớn của đất nước", chị Chi bày tỏ.

Người dân thích thú với chiếc áo được in hình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Ảnh: Khánh Chi

Nhóm chị Chi đến in áo ở đâu, người dân ở đấy đều ủng hộ. Các khu cũng chủ động thông báo để cư dân được biết thời gian nhóm đến, từ đó lựa chọn những chiếc áo dù đã sử dụng, nhưng vẫn còn lịch sự, trang trọng, phù hợp để "làm mới".

Theo chị Chi, để thực hiện được dự án này, nhóm phải dành nhiều buổi tối thiết kế các hình ảnh, cắt giấy, in áo. "Dù có vất vả nhưng nhìn thấy niềm vui của mọi người khi cầm chiếc áo trên tay, chúng tôi thấy rất xứng đáng", chị bộc bạch.

Chị Phạm Thị Thu Hương (trú tòa nhà HH1C Linh Đàm, Hà Nội) bày tỏ, chị và người dân tại tòa nhà rất vui khi chiếc áo cũ có thêm "điểm nhấn" với những dòng chữ gắn liền ngày Quốc khánh 2/9.



Trẻ nhỏ vui mừng với chiếc áo in hình chú bộ đội. Ảnh: Khánh Chi

May cờ đỏ sao vàng che mưa nắng cho cựu binh xem diễu binh

Anh Phạm Ngọc Tiến, cùng nhóm với chị Chi chia sẻ, ngoài in áo, các thành viên còn lên ý tưởng may và in cờ Tổ quốc, làm balo tặng các cựu chiến binh, những người góp công lớn để đất nước có được độc lập, hòa bình như ngày hôm nay. Đó cũng là sự “đáp nghĩa” của thế hệ trẻ với những người đi trước, không tiếc xương máu của mình để con cháu được sống trong hòa bình.

Nhóm in áo cũ của chị Chi còn lên ý tưởng may và in cờ Tổ quốc, làm balo tặng các cựu chiến binh, những người góp công lớn để đất nước có được độc lập, hòa bình như ngày hôm nay. Ảnh: Khánh Chi

“Từ hôm tổng duyệt diễu binh, diễu hành, chúng tôi đã thiết kế, may và in những chiếc cờ Tổ quốc cỡ lớn, chống thấm tốt gửi đến các bác cựu chiến binh. Những chiếc cờ này có thể che được mưa. Ngoài ra, chúng tôi còn thiết kế ba lô in hình ngôi sao, chống thấm để các cựu chiến binh đựng đồ”, anh Tiến chia sẻ.

Theo các thành viên của nhóm, những việc làm này không có gì to tát, nhưng đó là cách để nhóm thể hiện tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào và sự trân trọng "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.