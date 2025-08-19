Sáng nay, 19/8, cầu Rạch Miễu 2 khánh thành, nối Đồng Tháp - Vĩnh Long, giảm tải giao thông cầu Rạch Miễu và Quốc lộ 60.

Quán triệt Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 78/NQ-CP, nhằm toàn diện thúc đẩy “trục xương sống” hạ tầng giao thông cho khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, công trình Cầu Rạch Miễu 2 đã nhiều lần được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các lnh đạo địa phương đến thị sát, chỉ đạo và động viên.

Đây là nguồn động lực to lớn đối với Công trình Cầu Rạch Miễu 2 nói chung, và đến từng tập thể, cá nhân cán bộ, công nhân, kỹ sư; từ ban Quản lý dự án đến các đơn vị tổng thầu, liên danh nhà thầu đã cùng bám sát công trình trong hơn 3 năm qua.

Công trình Cầu Rạch Miễu 2 và đường dẫn, đạt quy mô 17.6km, tổng vốn đầu tư 6.810 tỉ đồng (vốn ngân sách); với phần Cầu chính dây văng dài 1,97km - thiết kế dây văng 112 bó cáp, với hai trụ tháp chính 113m, mặt cầu rộng 21,5m; thiết kế 4 làn xe hỗn hợp, đạt tĩnh không 37,5 m; hoàn toàn bảo đảm giao thông bộ, vừa đảm bảo giao thông thủy qua nhánh sông Tiền.

Công ty Cổ phần xây dựng và Lắp máy Trung Nam (TrungnamE&C) - Đứng đầu liên danh tổng thầu (Trung Chính, BTN, Đạt Phương), đã huy động hơn 350 công nhân, 70 kỹ sư và 35 mũi thi công, cùng triển khai theo phương châm “vượt nắng, thắng mưa – ba ca bốn kíp”, chủ động vật liệu, làm chủ công nghệ. Nhờ đó, công trình hoàn thành sớm 5 tháng so với kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và tiết kiệm ngân sách.

Hòa chung niềm vui khánh thành công trình Cầu Rạch Miễu 2, ông Cấn Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng, Giám đốc Ban Điều Hành Trungnam E&C chia sẻ: “Sau khoảng gần 3 năm thi công và bám trụ với dự án từ đầu tới giờ. Chúng tôi rất phấn khởi vì đã được chứng kiến thành quả lao động của bản thân cũng như toàn bộ anh em trong gần 3 năm vừa qua. Thật sự rất là vui mừng khi được hòa chung niềm vui của người dân 2 tỉnh Bến Tre - Tiền Giang (cũ) và nay là tỉnh Đồng Tháp - Vĩnh Long”.

Dấu ấn từ cầu Rạch Miễu 1 (khánh thành 2009, sau 7 năm xây dựng), là hình tượng tự chủ công nghệ, trưởng thành của kỹ sư Việt Nam, giúp thay thế phà Rạch Miễu, tiếp tục sứ mệnh thông thương kinh tế giữa 2 tỉnh Tiền Giang – Bến Tre; ngày hôm nay, cầu Rạch Miễu 2 tiếp tục sứ mệnh mới cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giải tỏa điểm nghẽn khu vực, kết chặt kinh tế cho 2 tỉnh Đồng Tháp – Vĩnh Long, phát triển kinh tế toàn vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Việc khánh thành cầu Rạch Miễu 2 một lần nữa khẳng định ý chí, quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.



