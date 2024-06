Mới đây, Lana Del Rey đã chia sẻ suy nghĩ về yếu tố làm nên thành công của người bạn thân Taylor Swift. Khi được BBC hỏi về lý do tại sao Taylor Swift lại nổi tiếng đến vậy, DLana el Rey cho rằng câu trả lời rất đơn giản: "Cô ấy khao khát điều đó".

"Cô ấy đã nói với tôi rất nhiều lần rằng cô ấy khao khát điều đó hơn bất kỳ ai. Và thật tuyệt vời, cô ấy đang đạt được chính xác những gì mình muốn", Del Rey cho biết Taylor Swift có động lực mạnh mẽ và điều đó đã thực sự được đền đáp.

Lana Del Rey thừa nhận thành công của Taylor Swift. Ảnh: TL.

Hai người đã song ca trong ca khúc "Snow on the Beach" từ album "Midnights" năm 2022 của Swift. Vào tháng 5/2023, Swift đã phát hành phiên bản deluxe "Til Dawn" của album, với phiên bản "Snow on the Beach" có "nhiều Lana Del Rey hơn". Cả hai ca sĩ đều có chung nhà sản xuất lâu năm là Jack Antonoff, người mà Del Rey đã làm việc cùng trong ba album gần đây nhất và là trụ cột trong âm nhạc của Taylor Swift kể từ album "1989" năm 2014.

Hiện tại, Taylor Swift đang tiếp tục chuyến lưu diễn Eras Tour của mình vào cuối tuần này tại Edinburgh, Scotland, đánh dấu những buổi diễn đầu tiên của chuyến lưu diễn tại Vương quốc Anh. Vào đầu chuyến lưu diễn hồi tháng 3/2023, Taylor Swift đã ca ngợi album mới nhất của Lana Del Rey "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" trong một buổi biểu diễn.

"Các bạn, nó rất hay. Có lẽ các bạn đã biết điều đó. Nhưng nó thật phi thường. Tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy là người giỏi nhất", Taylor Swift khen ngợi Lana Del Rey.

Thành công của Taylor Swift từ đâu?

Taylor Swift nổi tiếng và rất giàu có kể từ năm 2012, khi album "Red" của cô đánh dấu sự chuyển đổi từ một nghệ sĩ nhạc đồng quê mới nổi thành một ngôi sao nhạc pop. Chuyến lưu diễn "Reputation" năm 2018 của cô đã thu về 345,7 triệu đô la. Nhưng album cùng tên bán được ít hơn nhiều so với người tiền nhiệm "1989", vốn chứa đầy những bản hit. Khi đó, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đã đi qua thời kỳ hoàng kim đỉnh cao.



Nhiều người từng cho rằng nữ ca sĩ Taylor Swift đã đi qua thời kỳ hoàng kim đỉnh cao. Ảnh: Era.

Vào năm 2019, Taylor Swift đã có cuộc chiến với hãng thu âm cũ của cô, Big Machine Records, sau khi nó được mua lại bởi "ông trùm" Scooter Braun. Khi Braun không đồng ý thỏa thuận mà cô muốn để mua lại các bản thu âm gốc của mình, phản ứng của Taylor Swift rất đơn giản, cô sẽ thu âm lại các album, với các phần mới được bổ sung, dưới dạng "Taylor's Versions - Phiên bản của Taylor". Đây là một chiến lược thông minh và nó đã hiệu quả. Tất cả bốn Taylor's Versions cho đến nay lần lượt là "Fearless", "Red", "Speak Now", "1989" đều đứng đầu Billboard 200 của Hoa Kỳ.

Với sự trở lại dồn dập của các album cũ, kết hợp với khoảng thời gian gián đoạn biểu diễn trên sân khấu kéo dài 5 năm, đã khiến nhu cầu mua vé cho chuyến lưu diễn Eras Tour của cô lên tới mức không tưởng.

Chuyến lưu diễn Eras Tour đã tổng hợp các bản thu âm cũ và các album mới trong một buổi tiệc âm nhạc kéo dài trung bình hơn 3 giờ đồng hồ khiến cho người hâm mộ của cô trên toàn thế giới đứng ngồi không yên. Sự kết hợp giữa tài năng, động lực và sự thông minh trong chiến lược của Taylor Swift đã giúp cô đạt được thành công vô tiền khoáng hậu.