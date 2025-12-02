Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ ba, ngày 02/12/2025 14:33 GMT+7

Lời nhắn trong chai bia hơn 100 năm: Trò đùa của Smith và Hogan hay thông điệp gửi tới tương lai?

+ aA -
Đức Khương (Theo báo PNVN/Esploaioni Geografiche; Earthlymission; OggiScienza Thứ ba, ngày 02/12/2025 14:33 GMT+7
Hơn một thế kỷ nằm sau lớp thạch cao của ga Michigan, chai bia Stroh’s 1913 cùng mảnh giấy bí ẩn bên trong bất ngờ lộ diện. Hai cái tên “Smith” và “Hogan” xuất hiện như dấu vết mờ ảo từ quá khứ, là trò đùa của những công nhân năm xưa, hay một thông điệp họ cố ý gửi lại cho hậu thế? Câu hỏi chưa lời giải khiến phát hiện hơn 100 năm này càng nhuốm màu huyền thoại.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tại sao chai bia 1913 lại xuất hiện trong tường nhà ga?

Nhà ga Trung tâm Michigan (Michigan Central Station) thuộc Hoa Kỳ, được mở cửa từ năm 1913. Nhà ga này có sàn lát đá cẩm thạch lấp lánh, trần nhà hình vòm cao vút và gạch trang trí công phu. Sau khi bị đóng cửa năm 1980 do suy thoát kinh tế, chính quyền thành phố đã thông báo kế hoạch khôi phục lại sảnh lớn của nhà ga để người dân sử dụng.

Khi Lukas Nielsen và Leo Kimble đang phá bỏ những đồ đạc cũ trong phòng trà, hai công nhân này đã phát hiện một chai bia Stroh's Bohemian bằng thủy tinh được giấu sau lớp thạch cao.

Việc tìm vỏ hộp thuốc lá và vỏ chai bia bỏ đi không phải là chuyện gì kỳ lạ đối với các công nhân xây dựng. Hàng ngày, các thành viên của đội xây dựng cũng tìm thấy những vật dụng khác bị mắc kẹt trong tường. Tuy nhiên, trường hợp này là một cái gì đó hoàn toàn khác biệt.

Điều khiến các công nhân xây dựng thích thú là bên trong chai bia chứa một tờ giấy viết tay. Ngày ghi trên chai bia là ngày 19/7/1913, trùng với thời điểm tòa nhà ga trung tâm ở Michigan được khởi công xây dựng.

Bí mật hơn 100 năm tuổi: Điều gì được giấu trong chai bia ở ga Michigan? - Ảnh 1.
Nằm ở Detroit, Michigan, ga trung tâm Michigan được xây dựng năm 1913, phục vụ cho hệ thống đường sắt Michigan và Amtrak cũ. Nơi đây là địa điểm yêu thích của các nhà làm phim kinh dị, hành động như Transformers, The Island, Four Brothers…

Theo lời kể của một công nhân phá dỡ tên là Nelson, "thật thú vị khi phát hiện ra thứ gì đó giống như một chai bia cổ, đó là một thông điệp 108 tuổi". Trên thực tế, khi giấy không tiếp xúc với mưa, nhiệt độ quá cao hoặc nấm mốc, nó có thể tồn tại hàng trăm năm. Trong trường hợp này, giấy được cách nhiệt tốt trong chai bia thủy tinh, vì vậy nó được bảo quản gần như nguyên vẹn.

Khi tìm thấy bức thư, Nielsen và Kimble vô cùng muốn mở chai bia và đọc thông điệp ẩn trong tờ giấy cuộn. Tuy nhiên, hai công nhân xây dựng đã bị nhân viên lưu trữ của Ford ngăn cản. Nielsen cũng nói thêm rằng "nếu chúng tôi muốn lấy được tờ giấy ra, cách nhanh nhất chính là đập vỡ vỏ chai bia". Vì vậy, họ đã đưa chai bia cho người đứng đầu dự án.

Sau đó, bức thư được các chuyên gia cẩn thận mở ra. Tuy nhiên nội dung của nó không đươc công bố, lúc đó mọi người chỉ biết nội dung trong bức thư có ngày tháng được đề cập. Cũng như người đã để lại thông điệp này, họ của hai người có thể xác định được là "Smith" và "Hogan".

Bí mật hơn 100 năm tuổi: Điều gì được giấu trong chai bia ở ga Michigan? - Ảnh 2.
Sau Thế chiến II, nhiều dịch vụ từ nhà ga đã cắt giảm khi họ phải đối mặt với sự sụt giảm lớn về số lượng hành khách. Tất cả các cơ sở trong nhà ga trung tâm Michigan bị đóng cửa vào năm 1967.

Theo David Kampo, giám đốc dự án làm việc cho Christman-Brinker, chai bia được đặt ở đó một cách có chủ ý với hy vọng ai đó sẽ tìm thấy nó trong tương lai.

Bây giờ, tờ giấy chứa thông điệp bí ẩn đó vẫn được bảo quản rất tốt. Các nhân viên lưu trữ của Ford đã để nó an toàn trong một không gian đặc biệt và được kiểm soát nhiệt độ để đảm bảo rằng nó không bị hư hỏng. Trước tiên, giấy sẽ được làm ẩm lại và sau đó được bảo quản trong hộp đặc biệt.

Theo Ted Ryan, Giám đốc Thương hiệu và Di sản của Ford: "Điều quan trong nhất phải làm là làm chậm quá trình xuống cấp của giấy." Anh ấy cũng nói thêm rằng: "Với cái chai, điều đó thật dễ dàng vì nó là thủy tinh, nhưng chúng tôi cũng sẽ phải đảm bảo phần còn lại của nhãn không bị hư hỏng. Nó giống như những mảnh ghép của một chiếc xe hơi cổ điển".

Chai bia cổ với thông điệp bí ẩn không phải là thứ đầu tiên được phát hiện bởi đội xây dựng. Trong khi đây là một trường hợp đặc biệt thu hút rất nhiều sự chú ý, một số thứ khác đã được phát hiện trước đây tại tòa nhà ga trung tâm cũ trong quá trình tái phát triển của Ford. Trên thực tế, tổng cộng có khoảng 200 hiện vật lịch sử đã được các công nhân xây dựng phát hiện.

Trong khi phá dỡ các bức tường, các công nhân đã tìm thấy một số đồ vật do các thành viên của đội xây dựng cách đây một thế kỷ để lại. Một số đồ vật được tìm thấy tại nhà ga bao gồm giày trẻ em nhãn hiệu Coloso, máy cộng Burroughs Series P và đèn lồng đường sắt do Adams & Westlake Co sản xuất. Các đồ vật khác được tìm thấy bao gồm các nút từ quần yếm denim "Detroit Special" của Finck, vé cũ, đĩa...

Tất cả các đồ tạo tác được phát hiện trong thời gian xây dựng, cùng với chai bia cổ và thông điệp, sẽ được chuyển đến không gian lưu trữ tại trụ sở chính của Ford ở Dearborn, Michigan. Những không gian lưu trữ này đã được xây dựng đặc biệt để đảm bảo tất cả các vật phẩm lịch sử này được bảo quản cẩn thận.

Theo: phunuvietnam.vn

Tham khảo thêm

Vương quốc Dạ Lang - “Hàng xóm” của Âu Lạc, đã biến mất bí ẩn ra sao?

Vương quốc Dạ Lang - “Hàng xóm” của Âu Lạc, đã biến mất bí ẩn ra sao?

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hoàng đế duy nhất xuất thân hòa thượng trong lịch sử Trung Hoa là ai?

Người vừa làm hoàng đế vừa là một tu sĩ duy nhất trong lịch sử Trung Hoa là Cao Đàm Thịnh, ông sống vào cuối thời nhà Tùy và đầu thời nhà Đường.

Tống Huy Tông nghe gian thần hãm hại Lương Sơn Bạc, cuối cùng lại chết bi thảm

Đông Tây - Kim Cổ
Tống Huy Tông nghe gian thần hãm hại Lương Sơn Bạc, cuối cùng lại chết bi thảm

“Tiếng hát đi đày” và tình bạn của nhà thơ Tố Hữu

Đông Tây - Kim Cổ
“Tiếng hát đi đày” và tình bạn của nhà thơ Tố Hữu

Mỹ nữ nổi tiếng và phi tần hậu cung cuối thời kỳ nhà Thanh đẹp đến mức nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Mỹ nữ nổi tiếng và phi tần hậu cung cuối thời kỳ nhà Thanh đẹp đến mức nào?

Đâu là điểm độc đáo nhất của Thiên hạ ngũ tuyệt trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ
Đâu là điểm độc đáo nhất của Thiên hạ ngũ tuyệt trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đọc thêm

Đà Nẵng: Hình ảnh hư hại của chùa Cầu và nhà cổ ở Hội An sau lũ lịch sử
Media

Đà Nẵng: Hình ảnh hư hại của chùa Cầu và nhà cổ ở Hội An sau lũ lịch sử

Media

Sau trận lũ lịch sử và cuối tháng 10 đầu tháng 11, nhiều ngôi nhà cổ ở Hội An (Đà Nẵng) bị hư hỏng khá nghiêm trọng. Đặc biệt, tường, vách gỗ chùa Cầu phai màu, bong tróc.

Tàu sở hữu công nghệ tàng hình tối tân của hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Media

Tàu sở hữu công nghệ tàng hình tối tân của hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Media

Sáng 2/12, tàu huấn luyện ROKS Hansando được trang bị công nghệ tàng hình tối tân đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao 4 ngày tại Đà Nẵng.

Cẩm nang du lịch Mỹ gọi Phú Quốc là “kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”
Du lịch

Cẩm nang du lịch Mỹ gọi Phú Quốc là “kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”

Du lịch

Mới đây, cẩm nang du lịch lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới - Lonely Planet - vừa công bố Phú Quốc là điểm đến biển số một tại Việt Nam. Đảo Ngọc được vinh danh đồng thời trong ba danh sách: “10 bãi biển tuyệt nhất Việt Nam”, “10 điểm đến tuyệt nhất Việt Nam” và “9 kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”

Vinmec Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân có túi phình mạch não khổng lồ mà không cần mổ mở hộp sọ
Y tế

Vinmec Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân có túi phình mạch não khổng lồ mà không cần mổ mở hộp sọ

Y tế

Một ca phình mạch não khổng lồ, nguy cơ tử vong cao nếu vỡ , đã được các bác sĩ tại Vinmec Đà Nẵng xử trí thành công nhờ kỹ thuật can thiệp nội mạch stent chuyển dòng kết hợp đặt coil - phương pháp hiện đại hàng đầu giúp “hàn gắn” mạch máu từ bên trong mà không cần phẫu thuật mở hộp sọ.

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào
Tin tức

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào

Tin tức

Khoảnh khắc dàn xe điện “make in Vietnam” xuất hiện tại lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh Lào ở quảng trường Thatluang đã mang lại niềm tự hào sâu sắc cho cộng đồng người Việt tại Vientiane.

Truy xét từ clip trên mạng xã hội, khởi tố 17 đối tượng truy đuổi, đánh nhau trên các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng
Pháp luật

Truy xét từ clip trên mạng xã hội, khởi tố 17 đối tượng truy đuổi, đánh nhau trên các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng khởi tố 17 đối tượng liên quan vụ truy đuổi, đánh nhau trên nhiều tuyến đường trung tâm sau khi rà soát, truy xét từ các hình ảnh và clip lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở Khánh Hòa có nhà kiên cố
Nhà nông

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở Khánh Hòa có nhà kiên cố

Nhà nông

Trong thời gian qua, Sở Dân Tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa đã tập trung phối hợp triển khai về những nhu cầu cơ bản và cấp thiết nhất của đồng bào thiểu số nhất là xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Xã Chợ Rã, Thái Nguyên bứt phá trong thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số
Nhà nông

Xã Chợ Rã, Thái Nguyên bứt phá trong thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số

Nhà nông

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của xã Chợ Rã (tỉnh Thái Nguyên) khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn mở ra cơ hội để người dân tiếp cận tri thức, kỹ thuật mới, cải thiện chất lượng cuộc sống một cách bền vững.

Trung vệ Lê Ngọc Bảo rời Ninh Bình FC, xuống Hạng Nhất thi đấu?
Thể thao

Trung vệ Lê Ngọc Bảo rời Ninh Bình FC, xuống Hạng Nhất thi đấu?

Thể thao

Lê Ngọc Bảo được đồn đoán là đã rời Ninh Bình FC để trở lại khoác áo Quy Nhơn United và sẽ thi đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Vậy thực hư ra sao?

Ngăn chặn hành vi chở cồng kềnh gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường Thủ đô
Giao thông - Xây dựng

Ngăn chặn hành vi chở cồng kềnh gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường Thủ đô

Giao thông - Xây dựng

Hành vi điều khiển xe máy chở hàng hóa cồng kềnh không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/12) 'quay đầu' giảm: Người Hà Nội xếp hàng từ tờ mờ sáng, cơn khát trú ẩn chưa hề nguội
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/12) "quay đầu" giảm: Người Hà Nội xếp hàng từ tờ mờ sáng, cơn khát trú ẩn chưa hề nguội

Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất 2/12 bất ngờ giảm vài trăm nghìn đồng mỗi lượng lại thổi bùng làn sóng gom vàng mới. Tại Bảo Tín Minh Châu, khách xếp hàng trước cả giờ mở cửa để “mua lúc giá mềm”, đặt cược đợt điều chỉnh chỉ là tạm thời.

Anh cảnh sát giao thông ngăn 2 đối tượng xăm trổ hành hung dã man nam thanh niên
Media

Anh cảnh sát giao thông ngăn 2 đối tượng xăm trổ hành hung dã man nam thanh niên

Media

Sáng 2/12 trên đường 70 (phường Hà Đông, Hà Nội), hai đối tượng xăm trổ liên tiếp hành hung một nam thanh niên giữa phố. Một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đã kịp thời lao tới ngăn chặn, giúp nạn nhân thoát nguy.

Xã Mèo Vạc (Tuyên Quang): Khu phố du lịch 'khổ sở' vì điểm buôn bán gà bốc mùi xú uế
Bạn đọc

Xã Mèo Vạc (Tuyên Quang): Khu phố du lịch "khổ sở" vì điểm buôn bán gà bốc mùi xú uế

Bạn đọc

Giữa trung tâm xã Mèo Vạc – điểm đến nổi tiếng của Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang), một điểm buôn bán, tập kết và trung chuyển gia cầm sống quy mô lớn hoạt động, bốc mùi xú uế khiến du khách phải "nín thở" mỗi khi đi qua.

TP.HCM nỗ lực đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng, hỗ trợ HTX mở rộng đầu ra
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM nỗ lực đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng, hỗ trợ HTX mở rộng đầu ra

Chuyển động Sài Gòn

Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền do TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra trong tháng 12 này. TP.HCM đang nỗ lực hỗ trợ HTX, doanh nghiệp nông nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm OCOP để đưa đến tay người tiêu dùng.

Về ra mắt mẹ bạn trai cho 2 triệu đồng, tôi quyết hủy hôn dù đang mang bầu
Gia đình

Về ra mắt mẹ bạn trai cho 2 triệu đồng, tôi quyết hủy hôn dù đang mang bầu

Gia đình

Tôi chết lặng. Hai triệu. Một phong bì. Như thể tôi là người xin bà bố thí. Anh đứng cạnh, mặt đỏ bừng vì ngại, nhưng không nói một câu nào bênh tôi. Không một lời.

Đồng minh thân cận Yermak bất ngờ chỉ trích ông Zelensky trong bài diễn văn dài nửa giờ trước khi từ chức
Thế giới

Đồng minh thân cận Yermak bất ngờ chỉ trích ông Zelensky trong bài diễn văn dài nửa giờ trước khi từ chức

Thế giới

Andrii Yermak, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống, đến tận phút cuối vẫn không tin rằng mình sẽ bị buộc phải từ chức. Vì vậy, khi được yêu cầu viết đơn từ chức, ông đã công kích Tổng thống Volodymyr Zelensky bằng một cơn bùng nổ cảm xúc đầy chỉ trích và buộc tội.

Chuyện phía sau 'siêu' Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: 25 di tích di dời có giá trị và được người dân gửi gắm những gì? (Bài 2)
Văn hóa - Giải trí

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: 25 di tích di dời có giá trị và được người dân gửi gắm những gì? (Bài 2)

Văn hóa - Giải trí

Trong phạm vi xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, có 25 địa danh chứa đựng giá trị kiến trúc, cổ vật và tư liệu quý, phản ánh đời sống văn hóa, tín ngưỡng lâu đời của người dân Kinh Bắc.

Một người Đà Nẵng tình cờ phát hiện động vật biển có tên trong sách Đỏ
Nhà nông

Một người Đà Nẵng tình cờ phát hiện động vật biển có tên trong sách Đỏ

Nhà nông

Trong lúc đánh bắt ngoài khơi biển Đà Nẵng, khu vực khối phố Tỉnh Thủy, ngư dân Nguyễn Cao Giới phát hiện một cá thể đồi mồi dứa quý hiếm mắc lưới và lập tức báo lực lượng chức năng để phối hợp thả về biển an toàn.

Ông Lê Trí Thanh: Thi đua yêu nước giúp Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh và thiên tai
Đại đoàn kết dân tộc

Ông Lê Trí Thanh: Thi đua yêu nước giúp Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh và thiên tai

Đại đoàn kết dân tộc

Tại Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội tại Đà Nẵng lần thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh cho rằng, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng giúp thành phố vượt qua dịch bệnh, thiên tai và tăng tốc phát triển trong 5 năm qua.

'Độc lạ' Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: 3 chị em ruột cùng 'săn vàng'
Thể thao

"Độc lạ" Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: 3 chị em ruột cùng "săn vàng"

Thể thao

Lần đầu tiên trong lịch sử, 3 chị em ruột cùng góp mặt trong một đội tuyển thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Chính quyền một xã ở tỉnh Quảng Trị xác nhận lần đầu ghi nhận con động vật này chui lên khỏi mặt đất dày đặc
Nhà nông

Chính quyền một xã ở tỉnh Quảng Trị xác nhận lần đầu ghi nhận con động vật này chui lên khỏi mặt đất dày đặc

Nhà nông

Người dân tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ phát hiện hàng loạt giun đất bò lên mặt đất sau mưa, khiến người dân lo lắng về dấu hiệu bất thường của môi trường. Theo ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã xác nhận, đây là lần đầu tiên xã ghi nhận hiện tượng giun bò lên mặt đất với số lượng lớn như vậy

Giải báo chí về tam nông: Động lực để lan tỏa những tấm gương nông dân điển hình, sáng chế thiết thực
Nhà nông

Giải báo chí về tam nông: Động lực để lan tỏa những tấm gương nông dân điển hình, sáng chế thiết thực

Nhà nông

Theo đại diện nhóm tác giả của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 là một sân chơi ý nghĩa, giúp các nhà báo góp sức, cùng nhau xây dựng một nền nông nghiệp thông minh, xanh và thịnh vượng. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) được giao trực tiếp thực hiện.

Vì sao 'Quán Kỳ Nam' được cho là phim điện ảnh đẹp nhất Việt Nam gần đây?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao "Quán Kỳ Nam" được cho là phim điện ảnh đẹp nhất Việt Nam gần đây?

Văn hóa - Giải trí

"Quán Kỳ Nam" được xem là bộ phim có hình ảnh đẹp nhất Việt Nam gần đây. Toàn bộ phim được quay bằng phim nhựa, mang đến màu sắc và cảm xúc tinh tế.

Bắt được cá to bự, kích thước khủng ở Đồng Nai khi thủy điện lớn nhất miền Nam đóng đập xả tràn
Nhà nông

Bắt được cá to bự, kích thước khủng ở Đồng Nai khi thủy điện lớn nhất miền Nam đóng đập xả tràn

Nhà nông

Ngày 2/12, hàng trăm người dân tụ tập dưới chân đập Thủy điện Trị An (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) để săn bắt cá to bự, kích thước khổng lồ, không khí náo nhiệt như lễ hội giữa dòng nước vừa rút, ánh vảy cá lấp lánh dưới nắng.

Long Nhật thử sức ở lĩnh vực mới ngoài âm nhạc
Chuyển động Sài Gòn

Long Nhật thử sức ở lĩnh vực mới ngoài âm nhạc

Chuyển động Sài Gòn

Mặc dù bị đồn hết thời, phải làm môi giới bất động sản để duy trì cuộc sống, ca sĩ Long Nhật vẫn tự tin thử sức ở lĩnh vực mới.

Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới
Nhà nông

Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới

Nhà nông

Theo bản tin ngành hàng lúa gạo mới nhất của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Chính phủ Indonesia tiếp tục giữ vững lập trường bảo vệ sản xuất nội địa và chính sách tự chủ lương thực.

Trấn Thành 'sập nguồn: Đáng thương hay đáng trách?
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành "sập nguồn: Đáng thương hay đáng trách?

Văn hóa - Giải trí

Bức ảnh Trấn Thành ngủ gục tại một sự kiện lan truyền khắp mạng xã hội với luồng dư luận trái chiều.

Động lực hạ tầng tạo nên sức hút của The Privé trên thị trường căn hộ hạng sang
Nhà đất

Động lực hạ tầng tạo nên sức hút của The Privé trên thị trường căn hộ hạng sang

Nhà đất

Tháng 12/2025, Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm bắt đầu vận hành; khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc khởi công sân vận động 50.000 chỗ; đầu 2026, sân bay Long Thành giai đoạn 1 cất cánh, cùng mô hình TOD quanh nhà ga Thủ Thiêm bắt đầu thí điểm. Bốn động lực hạ tầng lớn xuất hiện đồng thời, đưa khu vực liền kề Thủ Thiêm trở thành tâm điểm của thị trường căn hộ hạng sang.

Cựu chiến binh Bắc Ninh biến tỏi truyền thống thành sản phẩm OCOP 3 sao
Nhà nông

Cựu chiến binh Bắc Ninh biến tỏi truyền thống thành sản phẩm OCOP 3 sao

Nhà nông

Từ cánh đồng tỏi gia truyền tại xã Trung Kênh, ông Đỗ Danh Nhiệm đã phát triển thương hiệu tỏi An Thịnh đạt chuẩn OCOP, mang đặc sản địa phương vươn xa với chất lượng vượt trội.

Tin đọc nhiều

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

3

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)
44

Chuyện phía sau 'siêu' Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

5

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi"

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: 'Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi'