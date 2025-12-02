Lời nhắn trong chai bia hơn 100 năm: Trò đùa của Smith và Hogan hay thông điệp gửi tới tương lai?

Tại sao chai bia 1913 lại xuất hiện trong tường nhà ga?

Nhà ga Trung tâm Michigan (Michigan Central Station) thuộc Hoa Kỳ, được mở cửa từ năm 1913. Nhà ga này có sàn lát đá cẩm thạch lấp lánh, trần nhà hình vòm cao vút và gạch trang trí công phu. Sau khi bị đóng cửa năm 1980 do suy thoát kinh tế, chính quyền thành phố đã thông báo kế hoạch khôi phục lại sảnh lớn của nhà ga để người dân sử dụng.

Khi Lukas Nielsen và Leo Kimble đang phá bỏ những đồ đạc cũ trong phòng trà, hai công nhân này đã phát hiện một chai bia Stroh's Bohemian bằng thủy tinh được giấu sau lớp thạch cao.

Việc tìm vỏ hộp thuốc lá và vỏ chai bia bỏ đi không phải là chuyện gì kỳ lạ đối với các công nhân xây dựng. Hàng ngày, các thành viên của đội xây dựng cũng tìm thấy những vật dụng khác bị mắc kẹt trong tường. Tuy nhiên, trường hợp này là một cái gì đó hoàn toàn khác biệt.

Điều khiến các công nhân xây dựng thích thú là bên trong chai bia chứa một tờ giấy viết tay. Ngày ghi trên chai bia là ngày 19/7/1913, trùng với thời điểm tòa nhà ga trung tâm ở Michigan được khởi công xây dựng.

Nằm ở Detroit, Michigan, ga trung tâm Michigan được xây dựng năm 1913, phục vụ cho hệ thống đường sắt Michigan và Amtrak cũ. Nơi đây là địa điểm yêu thích của các nhà làm phim kinh dị, hành động như Transformers, The Island, Four Brothers…

Theo lời kể của một công nhân phá dỡ tên là Nelson, "thật thú vị khi phát hiện ra thứ gì đó giống như một chai bia cổ, đó là một thông điệp 108 tuổi". Trên thực tế, khi giấy không tiếp xúc với mưa, nhiệt độ quá cao hoặc nấm mốc, nó có thể tồn tại hàng trăm năm. Trong trường hợp này, giấy được cách nhiệt tốt trong chai bia thủy tinh, vì vậy nó được bảo quản gần như nguyên vẹn.

Khi tìm thấy bức thư, Nielsen và Kimble vô cùng muốn mở chai bia và đọc thông điệp ẩn trong tờ giấy cuộn. Tuy nhiên, hai công nhân xây dựng đã bị nhân viên lưu trữ của Ford ngăn cản. Nielsen cũng nói thêm rằng "nếu chúng tôi muốn lấy được tờ giấy ra, cách nhanh nhất chính là đập vỡ vỏ chai bia". Vì vậy, họ đã đưa chai bia cho người đứng đầu dự án.

Sau đó, bức thư được các chuyên gia cẩn thận mở ra. Tuy nhiên nội dung của nó không đươc công bố, lúc đó mọi người chỉ biết nội dung trong bức thư có ngày tháng được đề cập. Cũng như người đã để lại thông điệp này, họ của hai người có thể xác định được là "Smith" và "Hogan".

Sau Thế chiến II, nhiều dịch vụ từ nhà ga đã cắt giảm khi họ phải đối mặt với sự sụt giảm lớn về số lượng hành khách. Tất cả các cơ sở trong nhà ga trung tâm Michigan bị đóng cửa vào năm 1967.

Theo David Kampo, giám đốc dự án làm việc cho Christman-Brinker, chai bia được đặt ở đó một cách có chủ ý với hy vọng ai đó sẽ tìm thấy nó trong tương lai.

Bây giờ, tờ giấy chứa thông điệp bí ẩn đó vẫn được bảo quản rất tốt. Các nhân viên lưu trữ của Ford đã để nó an toàn trong một không gian đặc biệt và được kiểm soát nhiệt độ để đảm bảo rằng nó không bị hư hỏng. Trước tiên, giấy sẽ được làm ẩm lại và sau đó được bảo quản trong hộp đặc biệt.

Theo Ted Ryan, Giám đốc Thương hiệu và Di sản của Ford: "Điều quan trong nhất phải làm là làm chậm quá trình xuống cấp của giấy." Anh ấy cũng nói thêm rằng: "Với cái chai, điều đó thật dễ dàng vì nó là thủy tinh, nhưng chúng tôi cũng sẽ phải đảm bảo phần còn lại của nhãn không bị hư hỏng. Nó giống như những mảnh ghép của một chiếc xe hơi cổ điển".

Chai bia cổ với thông điệp bí ẩn không phải là thứ đầu tiên được phát hiện bởi đội xây dựng. Trong khi đây là một trường hợp đặc biệt thu hút rất nhiều sự chú ý, một số thứ khác đã được phát hiện trước đây tại tòa nhà ga trung tâm cũ trong quá trình tái phát triển của Ford. Trên thực tế, tổng cộng có khoảng 200 hiện vật lịch sử đã được các công nhân xây dựng phát hiện.

Trong khi phá dỡ các bức tường, các công nhân đã tìm thấy một số đồ vật do các thành viên của đội xây dựng cách đây một thế kỷ để lại. Một số đồ vật được tìm thấy tại nhà ga bao gồm giày trẻ em nhãn hiệu Coloso, máy cộng Burroughs Series P và đèn lồng đường sắt do Adams & Westlake Co sản xuất. Các đồ vật khác được tìm thấy bao gồm các nút từ quần yếm denim "Detroit Special" của Finck, vé cũ, đĩa...

Tất cả các đồ tạo tác được phát hiện trong thời gian xây dựng, cùng với chai bia cổ và thông điệp, sẽ được chuyển đến không gian lưu trữ tại trụ sở chính của Ford ở Dearborn, Michigan. Những không gian lưu trữ này đã được xây dựng đặc biệt để đảm bảo tất cả các vật phẩm lịch sử này được bảo quản cẩn thận.