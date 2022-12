Chiều 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Tân An, tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Cường (34), ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri (Bến Tre) để điều tra làm rõ tội "Trộm cắp tài sản".

Nạn nhân là chị N.T.T.L (37 tuổi), ngụ phường 6, TP. Tân An. Chị này bị mất trộm khi đi làm vắng nhà.

Đối tượng dùng búa đập két sắt để lấy số tiền 300 triệu đồng của chị T.L (37 tuổi, ngụ phường 6, TP.Tân An, Long An). Ảnh: Thiên Long

Khoảng 14 giờ 35 ngày 17/12, phát hiện chị T.L, ngụ số 33 đường Phan Văn Lại, phường 6, TP.Tân An đi làm vắng nhà, cổng ngoài và bên trong đều khóa cẩn thận. Đối tượng Cường liền cắt lưới rào kẽm B40 đột nhập vào nhà. Sau đó, Cường dùng búa đập phá két sắt lấy toàn bộ số tiền 300.000.000 đồng cùng một số tài sản khác rồi chui trở ra hàng rào để về nhà trọ cất giấu "chiến lợi phẩm" mới trộm được.

Hai giờ sau về nhà, chị T.L tá hỏa khi thấy toàn bộ tài sản dành dụm đã bị "đạo chích" lấy cắp, nạn nhân lập tức báo Công an TP.Tân An.

Tiến hành điều tra truy xét, tối cùng ngày, Cảnh sát hình sự TP.Tân An trích xuất camera an ninh khu vực nhà nạn nhân và tuyến giao thông đi ngang qua phát hiện đối tượng nghi vấn.

Nhân dạng đối tượng này trùng khớp với hình ảnh của Công an phường 6 cung cấp, lực lượng lập tức mời đối tượng Cường lên làm việc.

Lúc đầu, nghi phạm còn chối tội, vài giờ sau đành thú nhận chính là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của gia đình chị T.L.

Đối tượng khai nhận, do biết chủ nhà là chị L thường xuyên đi vắng, dịp cuối năm kẹt tiền tiêu xài nên Cường đã ra tay gây án.