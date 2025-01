Lý do khiến nhiều du khách chọn TP.Đà Lạt du xuân Ất Tỵ những ngày đầu năm

Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (tức ngày 31/1) hàng ngàn du khách đã đổ về TP.Đà Lạt du xuân, nghỉ dưỡng. Kỳ nghỉ lễ này sẽ trở nên đặc biệt, ấn tượng, thu hút hơn đối với du khách khi đến với thành phố Đà Lạt bởi hoa mai anh đào tại thành phố đang nở rộ với không khí trong lành, se lạnh đặc trưng.

Mai anh đào bung nở là điều khiến nhiều du khách đã đến với TP.Đà Lạt trong những ngày đầu năm.

Mai anh đào hiện nay đang nở hầu hết ở các tuyến phố của TP.Đà Lạt, thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh, tham quan.

Ghi nhận của phóng viên, chiều ngày mùng 3 Tết, du khách đến TP.Đà Lạt ngày càng đông, các con đường trung tâm, các địa điểm như Quảng trường Lâm Viên, vườn hoa đường Nguyễn Văn Cừ, Chợ đêm Đà Lạt... đều đông khách tham quan, chụp ảnh kỷ niệm.

Nhiều du khách tập trung về Quảng trường Lâm Viên đế ghi lại kỷ niệm khi đến TP.Đà Lạt.

Du khách thích thú chụp ảnh bên cánh đồng hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Phòng Văn hoá Thông tin TP.Đà Lạt cho biết, đến ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, lượng phòng khách sạn du khách đặt trước đạt khoảng 85%, các cơ sở lưu trú vẫn còn khoảng 15% lượng phòng trống để chờ khách lẻ. Các phòng nghỉ tại TP.Đà Lạt tăng khoảng 50% giá phòng so với ngày thường.

Lượng lớn du khách đổ về vườn hoa TP.Đà Lạt để tham quan, chụp ảnh chiều ngày mùng 3 Tết.

Du khách chụp ảnh với những tiểu cảnh hoa bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng.

Trong khi đó, các dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống trên địa bàn thành phố vẫn cơ bản đáp ứng được trước lượng khách tăng vào những ngày đầu năm.

Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung - Đội trưởng Đội CSGT – TT Công an TP.Đà Lạt cho hay, Đội đã huy động 100% quân số để phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an các phường, xã đảm bảo an ninh, điều tiết giao thông từ chiều mùng 2 Tết. Mặc dù vậy, tại một số tuyến đường có lượng du khách đến các điểm du lịch đông vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn túc trực, phân luồng giao thông.

Nhiều phương tiện tập trung đông tại khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt. Dự báo, trong 2 ngày (tức mùng 4, mùng 5 Tết) mới là cao điểm của đợt nghỉ dưỡng của du khách tại TP.Đà Lạt.