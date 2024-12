Lý do Nga bất ngờ thông báo cắt Internet ở Crimea

Crimea sẽ tắt Internet. Ảnh minh họa của Strana.





Bộ Chính sách nội bộ, Thông tin và Truyền thông Nga ở khu vực Crimea thông báo rằng việc vô hiệu hóa Internet di động có thể được thực hiện ở Crimea do các yêu cầu về bảo mật.

Bộ này cho biết trong một tuyên bố: "Để đảm bảo an toàn cho người dân Crimea, Internet di động có thể ngừng hoạt động kể từ hôm nay".

Cần lưu ý rằng các nhà cung cấp Internet sẽ cung cấp dịch vụ như bình thường; những thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của Internet có dây.

Cơ quan chức năng làm rõ, Internet di động có thể bị tắt bất cứ lúc nào, không chỉ vào ban đêm, trong khi liên lạc di động (cuộc gọi, tin nhắn SMS) vẫn hoạt động.

Điều này áp dụng cho bất kỳ nhà khai thác nào. Các kênh điện tín địa phương viết rằng Internet di động đã bị tắt trước đó vào buổi tối và ban đêm.

Các kênh truyền thông quân sự Nga giải thích lý do các hạn chế là do trong các máy bay không người lái của quân đội Ukraine ngày càng xuất hiện thẻ SIM của các nhà mạng địa phương, và trong một số trường hợp có cả thẻ SIM từ Nga và Cộng hòa Nhân dân Donetsk, những thẻ này kết nối với mạng di động của Nga. Do đó, nếu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn được xác nhận, Internet di động sẽ bị tắt.

Gần đây, các tàu không người lái của Hải quân Ukraine đã phá hủy hệ thống giám sát của quân đội Nga trên các giàn khoan khí gần Crimea.

Trước đó, các lực lượng tình báo Ukraine đã tấn công ba hệ thống radar đắt giá của quân đội Nga tại Crimea.