Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, ngày 11/4/2025, tại trụ sở Công an phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng, sau khi làm các thủ tục cần thiết xác định chủ sở hữu, Công an phường Anh Dũng đã tổ chức trao trả tài sản cho anh T.X.L, sinh năm 1972 và chị P.T.L, sinh năm 1976, cùng trú tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Tài sản được trả bao gồm 70 tờ tiền mệnh giá 500.000 VNĐ (35 triệu VNĐ).

Trước đó, khoảng 10h30’ ngày 9/4/2025, anh T.X.L bị rơi số tiền trên tại khu vực đường Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng. Một cán bộ công an phường Anh Dũng (Công an thành phố Hải Phòng) đã nhặt được.

Khi nhận được lại tài sản, anh T.X.L xúc động, viết thư cảm ơn Công an thành phố Hải Phòng, Công an phường Anh Dũng, chúc lực lượng Công an luôn là chỗ dựa vững chắc trong lòng dân.