MV Bắc Bling vươn lên Top 1 MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu, trở thành "lịch sử của Hòa Minzy"

Chiều 12/3, ca sĩ Hòa Minzy thu hút sự quan tâm của khán giả khi cập nhật thành tích mới nhất của Bắc Bling. Nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh xúc động thừa nhận, thành tích này là "lịch sử của Hòa Minzy" khi MV Bắc Bling chính thức vươn lên Top 1, trở thành "MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu" với 42 triệu views sau 11 ngày ra mắt.

"Youtube Charts Thế Giới có 2 phần, là Music Video và Song. Mỗi phần có 3 nhánh: Best Popular (Phổ biến nhất); Best Move (Thăng hạng nhiều nhất); Best Debut (Ra mắt ấn tượng nhất).

Từ ngày 28/2 đến ngày 6/3 trong tất cả MV ra mắt cùng thời điểm trên toàn thế giới: MV Bắc Bling đạt được Top 1 - MV Best Debut - MV ra mắt ấn tượng nhất.

Ca khúc Bắc Bling đạt được Top 1 - Song Best Debut - Ca khúc ra mắt ấn tượng nhất

Trên bảng Trending tổng vào ngày 9/3 vẫn ghi nhận MV Bắc Bling đứng Top 2 toàn cầu".

Ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ tin vui khi MV Bắc Bling vươn lên Top 1, trở thành "MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu". (Ảnh: FBNV)

Trước đó, MV Bắc Bling ra mắt vào ngày 1/3 đã nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng thịnh hành YouTube chỉ sau 24 giờ đồng hồ ra mắt; lọt Top 4 MV được xem nhiều nhất thế giới; lọt Top #18 Music Video Trending toàn cầu. Sản phẩm cũng có thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Úc...

Bắc Bling có sự góp mặt của "Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh và nghệ sĩ Tuấn Cry cùng 300 người dân Lạc Xá (Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh), quê hương của nữ ca sĩ. Sản phẩm âm nhạc của giọng ca sinh năm 1995 gây ấn tượng nhờ giai điệu bắt tai, kết hợp nhiều chất liệu sáng tác mới từ rap, xẩm cho đến chèo và những câu ca quan họ đằm thắm, ngọt ngào.

Hình ảnh trong MV được ghi tại các địa điểm nổi tiếng gắn liền với mảnh đất Bắc Ninh như: Chùa Dâu, đền Đô, đền Bà Chúa Kho, làng gốm Phù Lãng đường đề làng Hữu Chấp, cùng nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể khác.

Tạo hình của ca sĩ Hòa Minzy trong MV Bắc Bling. (Ảnh: FBNV)

Hòa Minzy (tên thật là Nguyễn Thị Hòa) sinh năm 1995 tại Bắc Ninh. Cô yêu ca hát từ nhỏ, là con út trong gia đình thuần nông, có năm người con, nhưng chỉ Hòa theo đuổi nghệ thuật. Nữ ca sĩ được biết đến sau khi đoạt danh hiệu quán quân Học viện ngôi sao 2014. Trước MV Bắc Bling, Hòa Minzy từng ghi dấu với khán giả qua các bản "hit" như: Rời bỏ, Bật tình yêu lên...

Theo nghệ sĩ Xuân Hinh, ông đồng ý tham gia MV Bắc Bling của Hoà Minzy vì thấy được tâm huyết và sự chỉn chu của nữ ca sĩ trong việc dựng xây sản phẩm văn hóa quê hương. "Các cháu đã dũng cảm chọn một con đường không hề dễ dàng. Đó là gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc, đồng thời thổi vào đó hơi thở đương đại để chinh phục giới trẻ. Tấm lòng đáng quý ấy khiến tôi muốn góp một phần vào dự án này", nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ.