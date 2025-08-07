Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Thứ năm, ngày 07/08/2025 09:00 GMT+7

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa xúc động khi cùng Phương Mỹ Chi bước lên chuyến tàu đặc biệt

Yến Thanh Thứ năm, ngày 07/08/2025 09:00 GMT+7
Với sự ủng hộ và cho phép của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mới đây, dự án âm nhạc "Made in Vietnam" đã chính thức ra mắt với sự góp mặt của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, ca sĩ Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân.
Dự án Made in Vietnam được nhóm DTAP ấp ủ và thực hiện trong suốt hơn 1 năm. MV được xây dựng như một chuyến tàu âm nhạc xuyên Việt, trong đó, hình ảnh con tàu hiện đại được sáng tạo dựa trên hình tượng của họa tiết chim Lạc trên Trống Đồng và khởi hành từ “ga Đông Sơn”, mang theo tinh thần dân tộc, truyền thống ngàn đời kết hợp cùng hơi thở của những công nghệ hiện đại. Như một thông điệp quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc luôn gắn liền trong một hành trình phát triển.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa chia sẻ đã rất lâu bà không xuất hiện trong một MV mang tinh thần tự hào như vậy. “Khi nhận được lời mời từ các em DTAP, tôi đã rất thích dự án vì giá trị và những ấp ủ mà nhóm hướng tới. Và khi bước vào set quay, tôi cũng rất bất ngờ khi thấy ê-kíp thực hiện là những người rất trẻ nhưng đều có một ánh mắt tâm huyết và tinh yêu dành cho đất nước" - bà thổ lộ.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa trong MV "Made in Vietnam". (Ảnh: NSX)

Khi bước vào bối cảnh quay con tàu, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa chia sẻ rằng cô rất xúc động khi bước lên con tàu này, điều đó đã khiến cô nhớ về một con tàu thống nhất Bắc - Nam ngày xưa khi được đi qua từng tỉnh. Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa xúc động chia sẻ: “Chuyến tàu bây giờ không đơn thuần là chuyến tàu chở từ Nam ra Bắc, ở đây là cả một chuyến tàu lịch sử, chuyến tàu truyền tải âm sắc Việt Nam của tất cả các vùng miền, chuyến tàu vươn tới thời đại của âm nhạc Việt Nam đi rất xa".

MV "Made in Vietnam" của DTAP, NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi. (Clip: VMAS Entertainment)

Hình ảnh Phương Mỹ Chi xuất hiện trong tà áo dài cùng nhiều huy hiệu đáng tự hào trên ngực áo như huy hiệu Thanh niên làm theo lời Bác 2024, huy hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2024, huy hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024… đại diện cho một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, không ngừng nỗ lực học tập, cống hiến cho sự phát triển của quê hương đất nước.

Nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết cô cảm ơn nhà sản xuất DTAP vì luôn dành những dự án tốt nhất cho cô. Cô nói: "Trên hành trình đồng hành cùng nhau, các anh em đã làm việc với nhau bằng tất cả sự chân thành, sự chân phương và bằng một niềm tin yêu mãnh liệt dành cho văn hóa và quê hương Việt Nam. Tôi rất xúc động vì thấy những ước mơ của các anh DTAP thành sự thật".

Ca sĩ Phương Mỹ Chi trong MV "Made in Vietnam". (Ảnh: NSX)

Trước đó, Phương Mỹ Chi và DTAP đã có một hành trình thành công tại cuộc thi âm nhạc châu Á Sing! Asia. Trong gần hai tháng tham gia chương trình, giọng ca gen Z cùng DTAP gây ấn tượng khi kết hợp văn hóa dân gian, âm nhạc đương đại trong từng tiết mục, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ phía công chúng.

Là một trong ba nghệ sĩ góp giọng trong ca khúc Made In Vietnam, ca sĩ Trúc Nhân chia sẻ cơ duyên đến với dự án một cách đầy tình cờ trong một buổi trò chuyện với nhóm DTAP. Sau khi được nghe nhiều bản demo khác nhau, anh lập tức bị thu hút bởi giai điệu và thông điệp của bài hát Made In Vietnam, và quyết định đồng hành cùng dự án.

Anh bày tỏ: “Made In Vietnam đã chạm đến tôi ngay từ lần đầu mình nghe giai điệu và ca từ, nên quyết định cùng các em thực hiện dự án này. Đối với tôi, đó là một tinh thần đầu tư rất đáng trân trọng – đặc biệt khi các bạn trẻ lựa chọn hướng tới những sản phẩm mang giá trị nghệ thuật và tinh thần tự hào dân tộc như vậy".

MV Made In Vietnam hiện đã chính thức phát hành trên nền tảng YouTube và các dịch vụ nhạc số trực tuyến.

