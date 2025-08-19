Ngỡ ngàng độ sang trọng của đoàn tàu 2 tầng “Hà Nội 5 cửa ô” với công nghệ soát vé nhận diện khuôn mặt (FaceID)

Phường Sài Gòn: Hướng đến trung tâm thương mại tự do - dịch vụ quốc tế tại TP.HCM
Sáng 19/8, Đảng bộ phường Sài Gòn (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Nhiều đơn vị thi công, công nhân đang tích cực hoàn thiện các gian hàng tại Trung tâm triển lãm Việt Nam để tổ chức triển lãm đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9 tới đây.
Sáng ngày 19/8, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đang thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 18-22/8.
Từ những nương chè xanh mướt ở xóm La Giang (xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên), chị Vi Thị Phương người phụ nữ dân tộc Nùng đã tìm ra con đường riêng làm chè sạch, gắn bó với nông dân và kiên trì đưa trà xanh công nghệ Nhật Bản đến tay người thưởng thức.
Từ ngày 14/8, Ban Quản lý Quỹ "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" thuộc Bộ Tài chính dừng tiếp nhận các khoản ủng hộ. Toàn bộ các khoản tài trợ, đóng góp sau thời điểm này được hướng dẫn chuyển về Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý.
ĐT nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, chuẩn bị cho trận tranh hạng ba gặp đội tuyển nữ Thái Lan lúc 16h30 ngày 19/8.
Trong 7 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý hơn 1.400 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, thu nộp ngân sách gần 182 tỷ đồng. Thành phố khẳng định, tiếp tục siết chặt kiểm tra, “làm ngày, làm đêm, không vùng cấm, không ngoại lệ” để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh minh bạch.
Người dân chỉ có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp lệ khi đã hoàn tất nghĩa vụ thuế, phí và được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Vậy theo quy định mới nhất, việc định giá đất và xác định tính hợp lệ trong chuyển nhượng sẽ được thực hiện ra sao?
Một người đàn ông ở Trung Quốc sau 10 năm tu hành và tiêu hết sạch tiền tiết kiệm, đã khởi kiện con gái ra tòa, yêu cầu trợ cấp 200.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 USD, tương đương hơn 730 triệu đồng). Tuy nhiên, tòa án đã bác đơn với lý do ông vẫn còn khả năng lao động.
Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Loan, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trị, NSƯT Hồ Phong xúc động chia sẻ với Dân Việt cảm xúc sau khi xem phim "Mưa đỏ" tối 18/8.
Nhà vườn chữ H với khoảng sân xanh trung tâm không chỉ thoáng mát mà còn ẩn chứa nhiều bất ngờ trong cách bố trí ánh sáng, không gian và sự kết nối với thiên nhiên.
Mới đây, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện ra rằng, các tế bào vốn thường bị gắn mác là "gây hại" trong bệnh viêm da dị ứng và hen suyễn lại có thể giúp làm giảm tình trạng viêm phổi.
Mới đây, sáng 17/8, UBND xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp tổ chức buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc do ông Chen Wanshan, Giám đốc phát triển thị trường của Tập đoàn China Co-op dẫn đầu nhằm trao đổi, kết nối giao thương các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc biệt là sầu riêng.
Sáng 19/8, tại phường Điện Bàn Bắc, UBND TP. Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Nhằm đảm bảo vệ sinh, mỹ quan và tiện ích cho hàng vạn người tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TP Hà Nội đã triển khai hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng, kết hợp giữa nhà vệ sinh lưu động và cố định, được bố trí tại các điểm trung tâm, Quảng trường Ba Đình và tuyến đường diễu binh.
Chiều 18/8, Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận ba con chim công xanh và một con rùa hộp trán vàng miền Bắc từ người dân xã Sơn Tây. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm bảo tồn các loài động vật quý hoang dã quý hiếm có tên trong sách Đỏ thuộc nhóm IB, hoặc động vật rừng thuộc nhóm IIB Các nhóm này được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm săn bắt và khai thác.
Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng vừa chính thức khởi công sáng nay, 19/8. Tuyến đường dài 51 km này được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc trên quốc lộ 22 và thúc đẩy kinh tế vùng Đông Nam Bộ.
Theo nhiều nguồn, việc Quan Vũ từng trúng tên là có thật, nhưng không phải do bị Bàng Đức bắn như trong phim Tam Quốc diễn nghĩa 2010.
Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị tổng hợp ý kiến, đề xuất của các hiệp hội, để UBND TP ban hành các quyết định phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp.
Mùa thu 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời khơi lại ước vọng ngàn đời của người Việt, được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Từ đây, Hồ Chủ tịch mong muốn xây dựng đất nước hùng cường “sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Một người đàn ông ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã dùng dao tấn công hàng xóm sau khi phát hiện đứa con mà vợ mình mang thai thực chất là con của người này.
Trong bối cảnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, mô hình nông nghiệp tuần hoàn đang ngày càng được chú trọng và triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại các thôn, bản vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, phong trào này đã và đang mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập và quan trọng hơn, hướng đến thoát nghèo bền vững.
Sáng 19/8, 250 công trình trị giá 1,28 triệu tỷ đồng đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước, trong đó Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được hé lộ như “siêu biểu tượng” mới của Hà Nội.
Đối với đa phần người hâm mộ Trung Quốc, tay vợt bóng bàn số một thế giới Sun Yingsha giống như một báu vật chứ không đơn thuần là nhân vật thể thao.
Sau cuộc họp tại Nhà Trắng, Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết các đảm bảo an ninh cho Ukraine có thể được đưa ra trên giấy tờ trong vòng 7-10 ngày tới.
Sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo dự Lễ bàn giao Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.
Cầu Rạch Miễu 2, cầu Đại Ngãi 2 là biểu tượng rõ nét cho sự chuyển mình của ĐBSCL trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, kết nối thông suốt với TPHCM. Đây là những công trình góp phần xóa “vùng trũng” hạ tầng giao thông, nối dài ước mơ và niềm tin vào một vùng đồng bằng châu thổ Cửu Long không ngừng vươn mình phát triển bền vững cùng cả nước.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng nay (19/8), 250 dự án trên khắp cả nước được đồng loạt khởi công, khánh thành với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng.
Nguyên nhân quản lý tài chính đầu tư công chậm đến từ việc cập nhật và báo cáo phải thực hiện thủ công, dẫn tới kéo dài thời gian tham mưu.
Tỷ lệ lao động thất nghiệp đăng ký học nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tăng lên 23% so với cùng kỳ năm trước. Con số tuy chưa cao nhưng đây là tín hiệu tích cực cho thấy những nỗ lực trong việc hoàn thiện chính sách, thúc đẩy lao động học nghề.