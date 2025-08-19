Thứ ba, ngày 19/08/2025 06:22 GMT+7

3 đoàn xe, pháo quân sự hơn 100 chiếc lặng lẽ di chuyển, tập kết tại Hà Nội trong đêm khuya chuẩn bị cho A80

Lê Hiếu - Khổng Chí - Minh Công Thứ ba, ngày 19/08/2025 06:22 GMT+7
Tối 18/8, đoàn xe tăng thiết giáp và khí tài quân sự từ Miếu Môn tiến về trung tâm Hà Nội, tập kết tại Bộ Quốc Phòng chuẩn bị cho các tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trước lễ diễu binh, diễu hành chính thức ngày 2/9.
Tối muộn ngày 18/8, hàng loạt xe tăng thiết giáp và xe bánh lốp của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia Miếu Môn đã về trung tâm Hà Nội, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình sắp tới.
3 đoàn xe chia thành 3 khung giờ đi vào trung tâm thành phố dưới sự hộ tống của Lực lượng CSGT.
Hình ảnh đoàn xe tại đường Hồ Tùng Mậu lúc gần 24 giờ tối.
Cơn mưa nặng hạt tối 18/8 trên diện rộng từ Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia Miếu Môn về tới đường Nguyễn Tri Phương (nơi tập kết xe pháo quân sự).
Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm hoàn tất các bước chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Đoàn xe di chuyển nhiều khung giờ, mỗi lần di chuyển mất hơn 2 giờ đồng hồ từ Miếu Môn về tới trung tâm Hà Nội. Hầu hết khí tài được phủ bạt, vận chuyển bằng xe chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Dàn xe chở thiết bị bay không người lái, bay cảm tử UAV đi qua Quảng trường Mỹ Đình.
Đoàn xe di chuyển qua đường Lê Quang Đạo… lúc 23 giờ.
Một đoàn xe khác di chuyển qua ngã tư Mai Dịch lúc 24 giờ.
Lần di chuyển tối 18/8 là loạt xe pháo quân sự của Binh chủng Tăng thiết giáp, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân với tồng số hơn 100 xe.
Nhiều người dân đứng hai bên đường ghi lại hình ảnh các đoàn xe di chuyển trên đường phố Hà Nội tại các cầu vượt.
Đoàn xê phủ kín di chuyển dưới gầm cầu vượt Mai Dịch trong cơn mưa tầm tã.
 Trước khi di chuyển các khối xe về trung tâm Hà Nội, các đơn vị chức năng đã phối hợp với nhau để đo khoảng cách, thời gian di chuyển, phối hợp bảo vệ, phân làn phân luồng hợp lý nhất. Tránh ảnh hưởng, xáo trộn sinh hoạt của người dân, mặt khác đảm bảo an toàn tối đa cho xe pháo.
Đoàn xe di chuyển về Bộ Quốc Phòng trên đường Nguyễn Tri Phương. Trong ảnh là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất.
Những chiếc xe tăng được tập kết ngoài đường Nguyễn Tri Phương, trước khi di chuyển vào bên trong khuôn viên Bộ Quốc Phòng.
Khối hậu cần, đảm bảo kỹ thuật kiểm tra xe pháo sau quãng đường di chuyển dài khoảng 50 cây số từ Miếu Môn về trung tâm Hà Nội.
Điểm nhấn đặc biệt trong lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 là sự trở lại của khối xe pháo quân sự sau 40 năm vắng bóng kể từ Quốc khánh 1985. Sự xuất hiện của lực lượng tăng thiết giáp, pháo binh và các khí tài hiện đại hứa hẹn mang đến không khí hào hùng, thể hiện sức mạnh quân sự quốc gia. Bên cạnh đó, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.

