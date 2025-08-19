3 đoàn xe, pháo quân sự hơn 100 chiếc lặng lẽ di chuyển, tập kết tại Hà Nội trong đêm khuya chuẩn bị cho A80

Thép xanh Nam Định lọt Top 100 CLB đắt giá nhất châu Á
Với tổng giá trị đội hình 9,21 triệu euro, Thép xanh Nam Định đứng thứ 85 trong danh sách những CLB sở hữu đội hình đắt nhất châu Á.
Nhiều đơn vị thi công, công nhân đang tích cực hoàn thiện các gian hàng tại Trung tâm triển lãm Việt Nam để tổ chức triển lãm đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9 tới đây.
Với nhiều du khách, đến suối cá Thần ở xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa (trước đây là xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy) không chỉ là để tận hưởng cảm giác mát mẻ, khoáng đạt của thiên nhiên mà còn để ngắm đàn cá thần tung tăng bơi lội, và vén bức màn bí mật đằng sau những câu chuyện kỳ bí về đàn cá thần.
Tàu cá của ngư dân Thanh Hóa đang hoạt động trên vùng biển đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh thì gặp dông lốc, dẫn đến bị đắm. Rất may 10 ngư dân trên tàu đã được một tàu cá khác ứng cứu kịp thời.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích trồng rau sạch, trong đó có trồng hành lá-loại rau gia vị thơm ở xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An ngập sâu. Vì thế, người dân nơi đây buộc phải nhổ hành lá đang non, lội nước vớt rau cải bán sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Lời khuyên “không nên xem TV trước khi đi ngủ” được xem như quy tắc vàng để có giấc ngủ chất lượng. Thế nhưng, các chuyên gia cho biết, việc ngủ quên khi đang nghe nhạc, podcast, sách nói hay thậm chí một chương trình truyền hình yêu thích không hẳn là có hại, thậm chí còn hỗ trợ cho một số người dễ ngủ hơn.
Bắt giữ đối tượng dùng dao truy sát 3 đồng nghiệp cũ; diễn biến mới vụ vợ sát hại chồng trong đêm; tuyên án tử hình kẻ dùng dao đâm chết chiến sĩ cảnh sát cơ động... là những tin nóng 24 giờ qua.
Tối 18/8, phim điện ảnh “Mưa đỏ” đã diễn ra buổi công chiếu đầu tiên với sự tham gia của đông đảo khách mời đặc biệt và nhiều sao Việt.
Ngày 17-7, Đoàn công tác của phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp (mới) do đồng chí Phan Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy phường Thới Sơn làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế tại các hộ dân trên địa bàn ấp Thới Thạnh và ấp Thới Bình. Phường Thới Sơn, trước sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp là một phần của TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cũ.
Ngày 18/8, tại phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc–tỉnh Gia Lai năm 2025. Sự kiện ghi nhận 7 biên bản ghi nhớ được ký kết, mở ra cơ hội lớn để nông sản Gia Lai thâm nhập sâu hơn vào thị trường tỷ dân bằng con đường xuất khẩu chính ngạch.
Trước ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm ngừng cấp phép tàu từ 13 giờ ngày 18/8.
Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky trước đó đã từ chối thảo luận về việc trao đổi đất đai như một phần của giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.
Cuộc gặp công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng theo hình thức hạn hẹp đã kéo dài khoảng 25 phút, phóng viên RIA Novosti đưa tin.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và một số nhà lãnh đạo Tây Âu đã đến Washington để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nhà Hậu Lê (1428 – 1789) chia làm hai thời kỳ là Lê sơ (1428-1527) và Lê trung hưng (1533-1789), tồn tại 355 năm (bị gián đoạn 6 năm khi nhà Mạc cướp ngôi). Với 27 triều vua và gần 4 thế kỷ tồn tại, đây là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Việt Nam, nhưng cũng có nhiều vị vua bị giết hại nhất.
Những đứa trẻ sinh đúng 5 ngày Âm lịch đặc biệt dưới đây thường được trời ban trí tuệ, khả năng thích nghi linh hoạt và ý chí bền bỉ.
Lý Tự Thành chính là một ví dụ điển hình. Khi ở đỉnh cao quyền lực, người ta từng coi ông ta là hoàng đế khai quốc của một triều đại mới, có thể sánh ngang Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, là nhân vật kiểu Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Nhưng thực tế chứng minh, Lý Tự Thành không bao giờ trở thành Chu Nguyên Chương, càng không thể là Lý Thế Dân, mà chỉ để lại một nét bút ký lịch sử đầy xấu hổ.
Sáng 19/8, một số tuyến phố ở Hà Nội sẽ cấm và hạn chế phương tiện để phục vụ lễ khánh thành, khởi công các công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh.
Chiều 18/8, tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm.
Trong ít ngày tới, CLB Long An sẽ chào đón một số cầu thủ từng thi đấu cho CLB Nam Định, trong đó nổi bật có Nguyễn Đình Mạnh - người từng khoác áo đội bóng thành Nam 6 mùa giải và mùa vừa qua thi đấu cho CLB Quảng Nam.
Bộ chỉ huy Azov cho biết, lực lượng của họ đã tiêu diệt 271 binh sĩ Nga, làm 101 người khác bị thương và 13 người bị bắt sống làm tù binh trong chiến dịch phản ứng nhanh để giải nguy cho pháo đài Pokrovsk với sự góp sức chủ lực của Quân đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 "Azov” của Ukraine, theo Euromaidanpress.
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc tại khu D Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Dự án có quy mô hơn 13 ha, dự kiến hoàn thành năm 2030.
Hungary cáo buộc Ukraine thực hiện một cuộc tấn công "vô lý và không thể chấp nhận được" làm tê liệt đường ống dẫn dầu của Nga cung cấp cho nước đồng minh NATO này đồng thời đưa ra cảnh báo tới Kiev về sự phụ thuộc của nước này vào nguồn cung cấp điện của Hungary. Đáp lại, Ukraine cho rằng Nga đã bắt đầu chiến tranh, vì vậy Hungary nên gửi khiếu nại tới Moscow.
Dù đối mặt với vô vàn thách thức, từ tội phạm xuyên quốc gia đến những âm mưu thù địch, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn vững vàng như một "lá chắn thép" đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân vùng biên giới.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang sàng lọc mạnh mẽ, yếu tố pháp lý minh bạch trở thành tiêu chí hàng đầu quyết định sự xuống tiền của nhà đầu tư. Đáp ứng đúng "cơn khát" này, dòng sản phẩm shophouse tại Bích Sơn Central Point vừa chính thức được công bố đủ điều kiện bán hàng, mang đến một lựa chọn đầu tư an toàn và hiếm có.
Theo tử vi ngày mai, tiền gửi ngân hàng của 3 con giáp này sẽ bất ngờ tăng gấp đôi và họ sẽ tạm biệt khó khăn, nghèo đói, sự nghiệp thăng hoa.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai Lễ công bố quyết định ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời định hướng công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di sản sau khi được ghi danh, ngày 18/8.
C03 - Bộ Công an thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ, xảy ra xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long và các đơn vị.
Trong một đoạn ghi âm bị rò rỉ, cựu lãnh đạo tình báo quân sự Israel được nghe nói rằng cái chết của hàng chục nghìn người Palestine ở Gaza là “cần thiết và bắt buộc vì các thế hệ tương lai.”
Nói Phí Minh Long là người hùng trong chiến thắng đầu tay của tân binh PVF-CAND chẳng sai, bởi thực sự anh đã cứu nguy rất nhiều tình huống cho khung thành của đội nhà.