3 đoàn xe, pháo quân sự hơn 100 chiếc lặng lẽ di chuyển, tập kết tại Hà Nội trong đêm khuya chuẩn bị cho A80

Xã hội

Xã hội

Lời khuyên “không nên xem TV trước khi đi ngủ” được xem như quy tắc vàng để có giấc ngủ chất lượng. Thế nhưng, các chuyên gia cho biết, việc ngủ quên khi đang nghe nhạc, podcast, sách nói hay thậm chí một chương trình truyền hình yêu thích không hẳn là có hại, thậm chí còn hỗ trợ cho một số người dễ ngủ hơn.