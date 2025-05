Sau nhiều ngày xét xử, chiều 28/5, TAND TP. Đà Nẵng tuyên án đối với 35 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng có quy mô hàng ngàn tỷ đồng trên cả nước.

Trong đó, Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) bị cáo buộc là người chủ mưu với mức án 33 tháng tù, trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Lương Minh Thư (SN 1995, trú quận 3, TP.HCM) mức án 36 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 tháng đến 21 tháng tù cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cáo trạng, ngày 31/12/2023, Công an Đà Nẵng nhận được đơn tố cáo của anh Trần Văn Bình (SN 1994, trú quận Thanh khê, TP. Đà Nẵng) với nội dung app Ơi vay, Vdong hoạt động cho vay nặng lãi với mức 30%/21 ngày.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã vào cuộc, khám xét khẩn cấp nơi làm việc, chỗ ở của các nghi phạm, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Qua điều tra xác định năm 2018, Wang Yun Tao đến Việt Nam hoạt động cho vay thông qua các app Ơi vay, Vdong, Yoloan. Wang Yun Tao đã thuê nhiều người Việt Nam thành lập các công ty và đứng tên người đại diện công ty đó.

Mục đích Wang YunTao thuê nhiều người khác đứng tên thành lập nhiều công ty là để che giấu hoạt động cho vay nặng lãi tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Mỗi công ty thực chất chỉ là một mắt xích trong hoạt động cho vay và thu hồi nợ thông qua các app app Ơi vay, Vdong, Yoloan.

Khi có nhu cầu vay tiền, thì người vay tiền tài ứng dụng app "Ơi Vay", "Vdong” hoặc “Yoloan” về cài đặt trên điện thoại cá nhân.

Sau đó sử dụng số điện thoại để tạo tài khoản vay đồng thời cung cấp các thông tin liên quan như CMND, ảnh chân dung cá nhân, số điện thoại người thân, tài khoản ngân hàng, công việc, địa chỉ, thu nhập cá nhân. Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị hạn mức vay để người vay lựa chọn, từ 300 nghìn đồng đến 20 triệu đồng.

Chu kỳ áp dụng cho mỗi gói vay là từ 5 - 120/ngày. Khi người vay đồng ý xác nhận khoản vay thì hệ thống tiếp tục yêu cầu người vay chụp ảnh chân dung để hoàn tất hồ sơ đăng ký vay đưa lên hệ thống chờ xét duyệt. Sau đó, tất cả các thông tin của khách hàng được lưu về cơ sở dữ liệu trên các app cho vay.

Lãi suất các đối tượng cho vay từ 121,67/năm 1.095%/năm, gấp 6,154,75 lần mức lãi suất cao nhất do Nhà nước quy định. Nếu quá thời mà người vay chưa trả thì người vay phải chịu lãi suất quá hạn với mức lãi suất từ 183,77%/năm - 8.554,69%/năm, gấp 6,1- 285,2 lần mức lãi suất quá hạn cao nhất do Nhà nước quy định. Mặc dù biết lãi suất cao nhưng do cần tiền để giải quyết việc cá nhân, thủ tục vay thuận tiện, giải ngân nhanh nên người vay vẫn đồng ý vay.

Để tổ chức vận hành đường dây cho vay nặng lãi, Wang YunTao tổ chức hệ thống công ty gồm các bộ phận cụ thể và trực tiếp quản lý các bộ phận này thông qua Lương Minh Thư - trợ lý và phiên dịch. Wang YunTao giao cho Thư quản lý toàn bộ bộ phận nhân sự và quản lý bộ phận thu hồi nợ. Ngoài ra, Thư còn có vai trò quản lý về hoạt động của app vay Yoloan và dịch vụ cầm đồ của Công ty TNHH M24. Lương Minh Thư bắt đầu làm từ 9/2018 với số tiền thu lợi bất chính 2.014.750.000 đồng, Thư đã tiêu xài hết vào mục đích cá nhân.

Cáo trạng cáo buộc trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 1/2024, Wang YunTao cùng các đồng phạm đã tham gia tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn cả nước thông qua các app Vdong, Ơi vay.

Theo dữ liệu điện tử Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng thu được của các app Vdong, Ơi Vay từ ngày 11/10/2023 đến ngày 11/01/2024 xác định các đối tượng đã cho vay với tổng số lượt vay là 210.777 lượt. Tổng số tiền đã sử dụng để cho vay 1.072.007.984.501 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính là 222.445.493.345 đồng.